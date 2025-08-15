"Đại chiến" Bảo hiểm Dầu khí: Ai sẽ "ẵm" gói thầu 2,9 tỷ đồng?

Gói thầu "Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP niên hạn 2025-2026" trị giá gần 3 tỷ đồng đang trở thành tâm điểm chú ý của giới bảo hiểm, khi 3 "ông lớn" cùng bước vào cuộc đua cam go.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh nóng bỏng với sự xuất hiện của gói thầu "Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho Cán bộ nhân viên cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP niên hạn 2025-2026" (Mã TBMT: IB2500339248) trị giá lên đến 2.946.141.433 đồng. Đây không chỉ là một gói thầu có giá trị lớn mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi sự góp mặt của 3 "ông lớn" trong ngành bảo hiểm Việt Nam.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 12/08/2025, có 3 nhà thầu đã chính thức nộp hồ sơ dự thầu, tạo nên một cục diện đầy kịch tính:

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI với giá dự thầu 2.557.588.100 đồng. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với giá dự thầu 2.683.471.168 đồng. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp với giá dự thầu 2.945.082.200 đồng.

Điều đáng chú ý là cả ba nhà thầu đều không có tỷ lệ giảm giá, cho thấy sự tự tin vào mức giá đã chào và có thể là niềm tin vào chất lượng dịch vụ mà họ mang lại.

Góc nhìn chuyên gia: "Giá thấp nhất" có phải là tất cả?

Trong bối cảnh gói thầu này đang trong giai đoạn chờ công bố kết quả, yếu tố "giá thấp nhất" luôn là một tiêu chí quan trọng để xác định nhà thầu trúng thầu theo quy định hiện hành. Dựa trên các mức giá dự thầu, Bảo hiểm PVI đang tạm dẫn đầu với mức giá thấp nhất.

Quyết định phê duyệt Bản yêu cầu báo giá (YCBG) số 685/QĐ-ĐLDK ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đã nêu rõ các tiêu chí đánh giá vô cùng chặt chẽ. YCBG yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Đặc biệt, tại Mục 15, Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu, điều kiện xét duyệt trúng thầu bao gồm: BBG hợp lệ, nội dung kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và tính ưu đãi (nếu có) là thấp nhất, có bảo đảm dự thầu đáp ứng yêu cầu và giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán gói thầu.

Thêm vào đó, YCBG cũng quy định chi tiết về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: nhà thầu phải có ít nhất 02 hợp đồng với nội dung công việc tương tự. Tiêu chí về năng lực tài chính cũng rất khắt khe, bao gồm vốn chủ sở hữu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, quỹ dự phòng nghiệp vụ, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc và biên khả năng thanh toán.

Đây là một gói thầu chào hàng cạnh tranh, điều này thường hàm ý một quy trình đơn giản và nhanh chóng hơn so với đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, với giá trị gói thầu lớn và đối tượng được bảo hiểm là cán bộ nhân viên của một tổng công ty lớn như Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, việc lựa chọn nhà thầu không chỉ dựa trên giá mà còn phải đảm bảo năng lực thực hiện và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Dự đoán và Chờ đợi

Với những phân tích trên, mặc dù Bảo hiểm PVI đang có lợi thế về giá chào thấp nhất, việc đánh giá chi tiết về kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm của cả ba nhà thầu sẽ là yếu tố quyết định cuối cùng. Liệu PVI có thể giữ vững lợi thế của mình trước các đối thủ nặng ký? Hay một trong hai nhà thầu còn lại sẽ bứt phá nhờ những điểm mạnh về kỹ thuật hoặc kinh nghiệm đã được chứng minh?

Chúng ta hãy cùng chờ đợi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP để biết được ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc "đại chiến" bảo hiểm đầy kịch tính này. Quyết định cuối cùng không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp bảo hiểm mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe của hàng trăm cán bộ nhân viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trong niên hạn 2025-2026.