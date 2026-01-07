Rau hẹ bổ dưỡng nhưng có thể gây hại với một số người

Hà Nội

Rau hẹ giàu vitamin, chất xơ, tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên ăn. Với một số người, hẹ có thể gây khó tiêu, làm trầm trọng bệnh sẵn có.

Vân Giang (Tổng hợp)
Rau hẹ là loại rau dân dã, quen thuộc trong nhiều món ăn Việt, từ canh hẹ, trứng chiên hẹ đến hẹ xào tim gan. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, khoáng chất và tinh dầu tự nhiên, rau hẹ được đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, theo quan niệm dinh dưỡng và y học cổ truyền, rau hẹ có tính ấm, mùi nồng, giàu chất xơ nhưng khó tiêu, vì vậy không phải ai cũng phù hợp để ăn thường xuyên. Ảnh minh họa
Với những người có cơ địa nóng trong, việc ăn rau hẹ có thể khiến cơ thể sinh thêm nhiệt, làm tăng cảm giác khô miệng, nóng rát và mệt mỏi. Tình trạng nhiệt trong người vốn đã tồn tại có thể trở nên rõ rệt hơn, gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh minh họa
Tương tự, những người đang gặp các vấn đề về mắt như viêm kết mạc, viêm giác mạc hay viêm tuyến lệ cũng được khuyến cáo hạn chế ăn hẹ, bởi tính ấm của loại rau này có thể khiến mắt dễ đỏ, cay, ngứa và kéo dài thời gian hồi phục. Ảnh minh họa
Rau hẹ cũng không phải lựa chọn phù hợp với người đang bị mụn nhọt, viêm nhiễm hoặc có vết thương hở. Khi cơ thể đang trong tình trạng viêm, việc sử dụng thực phẩm có tính sinh nhiệt như hẹ có thể làm tăng cảm giác ngứa ngáy, sưng đau, thậm chí khiến vết thương lâu lành hơn. Ảnh minh họa
Ngoài ra, mùi nồng đặc trưng của hẹ cũng có thể gây khó chịu cho người đang suy nhược hoặc mệt mỏi. Ảnh minh họa
Đối với người có dạ dày yếu, rau hẹ dễ trở thành “gánh nặng” cho hệ tiêu hóa. Mặc dù chất xơ trong hẹ có tác dụng kích thích nhu động ruột, nhưng bản thân loại rau này lại khó tiêu, dễ gây đầy bụng, chướng hơi, buồn nôn hoặc tiêu chảy nếu ăn nhiều. Ảnh minh họa
Những người mắc các bệnh về đường tiêu hóa như viêm dạ dày, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa càng cần thận trọng hơn, bởi tính ấm và khả năng kích thích của rau hẹ có thể làm các triệu chứng đau bụng, ăn không tiêu trở nên trầm trọng. Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, với người khỏe mạnh, rau hẹ vẫn là thực phẩm tốt nếu được sử dụng với lượng vừa phải và chế biến chín kỹ. Việc kết hợp rau hẹ cùng các món ăn dễ tiêu, tránh ăn lúc đói hoặc khi cơ thể đang có biểu hiện nóng trong sẽ giúp hạn chế những tác dụng không mong muốn, đồng thời phát huy được lợi ích dinh dưỡng của loại rau quen thuộc này. Ảnh minh họa
