Người hâm mộ Việt Nam có thể xem trọn vẹn vòng loại U20 châu Á 2027

Toàn bộ các trận đấu tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, trong đó có các màn so tài của U20 Việt Nam, sẽ được truyền hình trực tiếp phục vụ người hâm mộ.

Vòng loại U20 châu Á 2027 bảng C sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ U20 Việt Nam thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh, đồng thời hướng tới mục tiêu giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, toàn bộ các trận đấu tại bảng C sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ứng dụng giải trí TV360. Việc các trận đấu được truyền hình đầy đủ giúp người hâm mộ trong cả nước thuận tiện theo dõi hành trình của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

U20 Việt Nam sẽ đối đầu với nhiều đối thủ mạnh tại vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U20 Triều Tiên, U20 Iran và U20 Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi các đội đều có nền bóng đá trẻ đáng chú ý tại khu vực châu Á.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng. Theo điều lệ, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Bên cạnh đó, 7 trong số 8 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành vé.

Với thể thức này, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng đối với U20 Việt Nam. Việc phải cạnh tranh với những đối thủ được đánh giá cao đòi hỏi đội chủ nhà phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại bảng C bằng cuộc đối đầu với U20 Triều Tiên vào ngày 31/8.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tiếp tục gặp U20 Palestine vào lúc 20h00 ngày 3/9. Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam chạm trán U20 Iran vào lúc 19h00 ngày 6/9.

VFF công bố Nhà tài trợ chính Vòng loại U20 châu Á 2027 (bảng C). Ảnh: VFF

Việc được thi đấu trên sân Việt Trì mang đến lợi thế nhất định cho U20 Việt Nam khi đội tuyển nhận được sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả nhà. Tuy nhiên, lịch thi đấu với mật độ ba trận trong vòng một tuần cũng đặt ra yêu cầu cao về khả năng phân phối thể lực và xoay tua đội hình.

Đáng chú ý, hai đối thủ U20 Triều Tiên và U20 Iran đều là những đội bóng có truyền thống và chất lượng ở các giải trẻ châu Á. Trong khi đó, U20 Palestine cũng được xem là đối thủ không dễ bị đánh bại.

Bởi vậy, U20 Việt Nam cần tích lũy điểm số qua từng trận đấu thay vì phụ thuộc vào kết quả của lượt trận cuối. Một kết quả thuận lợi ở trận ra quân sẽ tạo đà tâm lý quan trọng cho đội chủ nhà trước khi bước vào hai cuộc đối đầu tiếp theo.

Vòng loại U20 châu Á không chỉ là cuộc cạnh tranh vé dự vòng chung kết mà còn là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Với những gương mặt đang được kỳ vọng trở thành lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, các trận đấu tại bảng C sẽ là phép thử đáng chú ý.

Người hâm mộ cả nước có thể theo dõi trọn vẹn các trận đấu của bảng C thông qua các kênh truyền thông chính thức của VFF và ứng dụng TV360, qua đó đồng hành cùng U20 Việt Nam trong hành trình hướng tới vòng chung kết U20 châu Á 2027.