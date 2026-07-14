World Cup biến Erling Haaland thành biểu tượng thương mại đắt giá

Sức ảnh hưởng của Erling Haaland tại World Cup 2026 đã vượt xa khỏi ranh giới của những trận cầu đỉnh cao. Tiền đạo người Na Uy đang là thỏi nam châm thu hút truyền thông khi mọi chi tiết xoay quanh anh - từ mái tóc búi đặc trưng, những biểu cảm trên sân cho đến đời tư đều trở thành tâm điểm của dư luận. Trên mạng xã hội, ngôi sao sinh năm 2000 liên tục phủ sóng với hàng loạt video triệu view, ảnh chế (meme) và những bài đăng viral.

Sức hút khổng lồ này đã biến tiền đạo người Na Uy thành "mỏ neo" hái ra tiền cho các thương hiệu dịp World Cup. Nhanh chóng nhập cuộc, hàng loạt nhãn hàng từ quốc tế đến Việt Nam đã tận dụng triệt để cái tên Haaland, cùng những dấu ấn đặc trưng như mái tóc buộc hay màn ăn mừng kinh điển, làm chất liệu quảng cáo. Từ ngành F&B, mỹ phẩm, thời trang cho đến công nghệ, tất cả đều được lồng ghép hình ảnh Haaland một cách hài hước nhằm thúc đẩy chiến dịch truyền thông và tiếp cận khách hàng.

Sức ảnh hưởng của Erling Haaland tại World Cup 2026 đã vượt xa khỏi ranh giới của những trận cầu đỉnh cao. Ảnh: Facebook @Erling Haaland.

Dù có cách thể hiện khác nhau, các bài đăng quảng cáo của các nhãn hàng đều có chung một điểm cốt lõi: chỉ cần lồng ghép hình ảnh mái tóc vàng buộc cao, người xem sẽ lập tức nhận ra tiền đạo người Na Uy. Sau những màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, kiểu tóc đặc trưng này đã nhanh chóng trở thành bộ nhận diện thương hiệu mới, một dấu hiệu độc quyền không thể nhầm lẫn của Haaland.

Sự phổ biến này vô tình tạo ra một khuôn mẫu truyền thông lý tưởng cho các đội ngũ marketing và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Việc thi nhau áp dụng công thức "bắt trend" từ mái tóc của nam cầu thủ đã biến Erling Haaland từ một cỗ máy săn bàn thuần túy trên sân cỏ thành nhân tố chủ lực, "gánh" toàn bộ chỉ số tương tác (KPI) và hiệu suất chiến dịch cho các thương hiệu.

(Ảnh: @flynorwegian/Instagram)

Một trong những chiến dịch truyền thông gây ấn tượng mạnh mẽ nhất phải kể đến hãng hàng không quốc gia Na Uy - Norwegian Air (@flynorwegian). Trên trang Instagram chính thức, hãng này đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải bức ảnh chế một chiếc máy bay được "đội" thêm mái tóc vàng búi cao, cố định bằng chiếc dây buộc màu đỏ mang tính biểu tượng của Erling Haaland.

Đi kèm với dòng trạng thái đầy hóm hỉnh: "Chưa bao giờ chúng tôi trông đậm chất Na Uy đến thế", bài đăng không chỉ tận dụng triệt để sức hút khổng lồ của chân sút đồng hương tại World Cup để thu về lượng tương tác khủng, mà còn khéo léo khẳng định niềm tự hào và bản sắc thương hiệu quốc gia.

(Ảnh: @nutella/Instagram)

Ngành thực phẩm cũng nhanh chóng nhập cuộc với ấn phẩm truyền thông đầy thú vị từ Nutella. Bằng cách đặt mái tóc vàng búi cao lên chiếc nắp trắng của hũ mứt truyền thống trên nền sân vận động World Cup, thương hiệu đã tạo nên một hình ảnh ẩn dụ đầy hài hước. Sự lồng ghép đơn giản này giúp Nutella vừa khơi gợi không khí bóng đá, vừa tăng độ nhận diện sản phẩm một cách tự nhiên.

(Ảnh: @kfcelsalvador/Instagram)

Trong khi đó, KFC El Salvador lại khiến người hâm mộ bật cười khi biến tấu chiếc đùi gà rán vàng rộm thành phần đầu của Erling Haaland nhờ mái tóc buộc đặc trưng. Đi kèm câu hỏi chơi chữ hóm hỉnh: "Ai sẵn sàng 'nhào vô' ăn đùi gà nào?", hãng thức ăn nhanh này đã chứng minh sự nhạy bén khi biến món ăn quen thuộc thành một nội dung quảng cáo có tính lan truyền cao.

(Ảnh: @crocseurope/Instagram)

Crocs Europe cũng từng tạo tiếng vang khi đăng tải hình ảnh những chiếc dép màu đỏ rực được "đội" búi tóc vàng ngay trên sân cỏ. Cùng dòng trạng thái: "Thật sai sót nếu ngày mai không cổ vũ cho biểu tượng tuyệt đối này", Crocs đã khéo léo biến sản phẩm của mình thành một công cụ cổ vũ trực tuyến, kết nối trực tiếp với cộng đồng người hâm mộ.

Sức hút toàn cầu tại World Cup 2026 đã đưa Erling Haaland trở thành thỏi nam châm đắt giá nhất đối với các nhãn hàng. Không chỉ dừng lại ở các hợp đồng bom tấn dài hạn với Nike, Beats by Dre hay EA SPORTS FC, tiền đạo người Na Uy liên tục được các thương hiệu chọn làm "gương mặt vàng" cho nhiều chiến dịch quảng bá mới gắn liền với giải đấu.

Từ sân cỏ cho đến không gian mạng, tần suất xuất hiện dày đặc của Haaland đã biến anh từ một "cỗ máy ghi bàn" thành một "thế lực gánh KPI" thực sự cho giới làm marketing, nơi chỉ một kiểu tóc hay một biểu cảm của anh cũng đủ kích hoạt hàng loạt ý tưởng bùng nổ tương tác.

Điển hình là chiến dịch quảng bá hải sản Na Uy tại thị trường Mỹ, hình ảnh của chân sút sinh năm 2000 đã phủ sóng từ Quảng trường Thời đại (New York) cho đến khắp các nền tảng số. Cùng thời điểm, Haaland tiếp tục gây sốt khi đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu cho thương hiệu đồ uống thảo mộc WALOVI (phiên bản quốc tế của Vương Lão Cát). Đoạn video quảng cáo quay cảnh nam cầu thủ nói tiếng Trung và màn "phun lửa" độc đáo ngay lập tức trở thành một hiện tượng viral mạnh mẽ trên các mạng xã hội châu Á.

Sự đổ bộ của các nhãn hàng xung quanh cái tên Erling Haaland tại World Cup 2026 cho thấy một chiến lược truyền thông đầy thực dụng và hiệu quả. Bằng cách biến các đặc điểm cá nhân của nam cầu thủ thành chất liệu quảng cáo, các thương hiệu đã xóa nhòa ranh giới giữa thể thao và giải trí đại chúng. Khi giải đấu khép lại, Haaland không chỉ khẳng định vị thế một siêu sao sân cỏ, mà còn chứng minh mình là một biểu tượng thương mại thế hệ mới, bảo chứng cho cả doanh số lẫn sức hút truyền thông trên toàn cầu.