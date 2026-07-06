Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Hưng Yên với sự góp mặt của 12 đội bóng xuất sắc.

Ngày 7/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 25/7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), quy tụ 12 đội bóng vượt qua vòng loại để cạnh tranh chức vô địch cùng tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng.

Lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play. Ảnh: VFF

Bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN chia sẻ: "Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng ĐT U23 và cả ĐTQG trong tương lai, góp phần phát hiện, đào tạo và cung cấp lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này với FPT sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, lan tỏa hình ảnh giải đấu và tạo thêm động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 khép lại ngày 5/7, xác định 12 đội giành quyền vào vòng chung kết, gồm: U21 Thể Công – Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank HAGL, U21 SHB Đà Nẵng, U21 TP.HCM, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF CAND.

Bốc thăm lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play.

Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng bảng, ba đội đứng đầu mỗi bảng, ba đội xếp nhì cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Các đội thắng ở tứ kết sẽ tiếp tục tranh tài tại bán kết trước khi bước vào trận chung kết, dự kiến diễn ra ngày 25/7.