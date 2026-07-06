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Thể thao

Bốc thăm lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026

Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Hưng Yên với sự góp mặt của 12 đội bóng xuất sắc.

Thiên Anh

Ngày 7/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 25/7 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), quy tụ 12 đội bóng vượt qua vòng loại để cạnh tranh chức vô địch cùng tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng.

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Lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play. Ảnh: VFF

Bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN chia sẻ: "Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng ĐT U23 và cả ĐTQG trong tương lai, góp phần phát hiện, đào tạo và cung cấp lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này với FPT sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, lan tỏa hình ảnh giải đấu và tạo thêm động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 khép lại ngày 5/7, xác định 12 đội giành quyền vào vòng chung kết, gồm: U21 Thể Công – Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank HAGL, U21 SHB Đà Nẵng, U21 TP.HCM, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF CAND.

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Bốc thăm lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play.

Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng bảng, ba đội đứng đầu mỗi bảng, ba đội xếp nhì cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Các đội thắng ở tứ kết sẽ tiếp tục tranh tài tại bán kết trước khi bước vào trận chung kết, dự kiến diễn ra ngày 25/7.

#VFF #U21 Quốc gia #Hưng Yên #Giải đấu #Bóng đá trẻ #FPT Play

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U17 Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Úc để vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi chạm trán U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026, với mục tiêu giành vé vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo thêm cột mốc lịch sử khi chạm trán U17 Australia tại vòng tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng, U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần rất tự tin. Đội bóng trẻ Việt Nam vừa tạo tiếng vang lớn khi đánh bại U17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết và lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự FIFA U17 World Cup.

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Thầy trò HLV Roland không muốn dừng lại sau kỳ tích World Cup. Ảnh: VFF.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam cho thấy lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ không hề lép vế trước các đối thủ mạnh trong khu vực cũng như châu lục.

Trước cuộc tái đấu với U17 Australia, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội vẫn giữ sự tập trung tối đa dù đã hoàn thành mục tiêu giành vé World Cup. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh U17 Việt Nam muốn tiếp tục cạnh tranh và tiến sâu hơn tại giải đấu năm nay.

Điểm tựa lớn cho U17 Việt Nam là thành tích đối đầu khá tích cực trước đối thủ xứ chuột túi trong thời gian gần đây. Theo thống kê, đoàn quân của HLV Roland đã thắng 1 và hòa 1 trước U17 Australia trong hai lần gặp gần nhất. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-1 ở bán kết Giải U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.

Dù vậy, U17 Australia vẫn được đánh giá là thử thách rất lớn. Đại diện bóng đá trẻ Australia sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ cao và lối chơi giàu sức mạnh. Đội bóng này cũng đã sớm giành vé dự U17 World Cup sau vòng bảng U17 châu Á 2026.

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Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn cao độ. Ảnh: VFF.

Giới chuyên môn nhận định trận đấu tới có thể diễn ra giằng co khi cả hai đội đều hiểu khá rõ về nhau. Một số mô hình dự đoán thậm chí đánh giá khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam là khá cân bằng trước U17 Australia.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Á.

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Bốc thăm thi đấu Giải hạng Nhì QG 2026: 14 đội tranh 3 suất thăng hạng

Giải bóng đá hạng Nhì QG 2026 có 14 đội tham dự. Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Sáng 10/3, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo VFF, Ban tổ chức giải và các câu lạc bộ tham dự.

Giải hạng Nhì quốc gia 2026 có sự góp mặt của 14 đội bóng, tranh tài nhằm giành 3 suất thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27. Giải đấu được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi quan trọng giúp phát hiện, đào tạo và bổ sung nguồn lực cầu thủ cho hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

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Chủ tịch VFF gặp gỡ, nhắc nhở U17 Việt Nam chuẩn bị tốt cho trận tứ kết

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