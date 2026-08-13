Giải U16 Quốc gia lần đầu tổ chức, mở cửa cho cầu thủ Việt kiều

Giải U16 Quốc gia 2026 được kỳ vọng trở thành môi trường thi đấu thường xuyên, chất lượng cho các cầu thủ nam lứa tuổi U16. Đây cũng là bước bổ sung quan trọng vào hệ thống các giải trẻ quốc gia, góp phần phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng những tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Mùa giải đầu tiên có sự tham dự của 10 đội bóng trẻ thuộc các CLB chuyên nghiệp, được chia thành hai bảng. Bảng A gồm Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Nghệ An và Hải Phòng. Bảng B có Ninh Bình, Hoàng Anh Gia Lai, Công an TP HCM và Becamex TP HCM.

Danh sách các đội bóng thi đấu tại Vòng loại U16 Quốc gia

Theo kế hoạch, vòng loại diễn ra từ ngày 22/8 đến 29/11/2026 theo thể thức vòng tròn hai lượt, sân nhà - sân khách. Các đội sẽ cạnh tranh để giành vị trí trong nhóm dẫn đầu, qua đó xác định 4 suất vào vòng chung kết.

Vòng chung kết dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2026. Tại đây, 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc và tìm ra nhà vô địch đầu tiên của Giải U16 Quốc gia.

Điểm đáng chú ý trong điều lệ mùa giải năm nay là quy định về việc sử dụng cầu thủ có yếu tố nước ngoài. Tương tự các giải U15 và U17 Quốc gia thời gian gần đây, mỗi đội được đăng ký tối đa 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (cầu thủ nhập tịch) và 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (cầu thủ Việt kiều hoặc có nguồn gốc Việt Nam).

Lễ bốc thăm Giải U16 Quốc gia 2026.

Quy định này được xem là điểm mới đáng chú ý đối với một giải đấu trẻ cấp quốc gia. Việc cho phép các cầu thủ Việt kiều và cầu thủ nhập tịch tham dự có thể tạo thêm sự đa dạng về nguồn nhân lực, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ trong nước có cơ hội thi đấu, cọ xát với những đồng đội có môi trường đào tạo bóng đá khác nhau.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc tổ chức giải U16 Quốc gia còn giúp các CLB có thêm cơ sở đánh giá năng lực cầu thủ ở độ tuổi quan trọng trong quá trình đào tạo trẻ. Một hệ thống thi đấu ổn định, kéo dài nhiều tháng cũng tạo điều kiện để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thay vì chỉ tập trung vào các đợt thi đấu ngắn ngày.

Đáng chú ý, giải thưởng dành cho các đội đạt thành tích cao cũng được quy định khá rõ. Đội vô địch nhận 100 triệu đồng, đội á quân nhận 80 triệu đồng, trong khi đội xếp thứ ba được thưởng 50 triệu đồng.

Sự ra đời của Giải U16 Quốc gia đánh dấu thêm một bước hoàn thiện hệ thống thi đấu trẻ của bóng đá Việt Nam. Với lịch thi đấu kéo dài, thể thức sân nhà - sân khách và sự góp mặt của các đội trẻ thuộc nhiều CLB chuyên nghiệp, giải đấu được kỳ vọng tạo nền tảng để các cầu thủ U16 được thi đấu thường xuyên, nâng cao chuyên môn và từng bước hướng tới các cấp độ cao hơn.