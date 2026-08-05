Quy định mua vé và đến sân cổ vũ trận Việt Nam gặp Campuchia

VFF chính thức mở bán vé trực tiếp phục vụ CĐV đến sân Mỹ Đình tiếp sức cho tuyển Việt Nam chốt hạ ngôi đầu bảng A vào ngày 7/8.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố kế hoạch phát hành vé trực tiếp cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia, diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người hâm mộ đến sân đồng hành cùng đội tuyển, Ban tổ chức đưa ra 4 mệnh giá vé linh hoạt tùy theo khu vực khán đài, bao gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố kế hoạch phát hành vé trực tiếp cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: VFF)

Về hình thức phân phối, khán giả có thể đến mua vé trực tiếp tại quầy bán vé đặt ở cổng chính trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo, phường Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động mở bán được chia thành các khung giờ cụ thể trong ba ngày.

Trong hai ngày 5 và 6/8, quầy vé hoạt động vào buổi sáng từ 9h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h45 đến 16h30. Riêng trong ngày thi đấu 7/8, thời gian bán vé ca chiều sẽ kéo dài từ 15h00 đến tận 20h00 để phục vụ những CĐV mua vé sát giờ bóng lăn. Tuy nhiên, Ban tổ chức lưu ý việc bán vé có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu toàn bộ số vé niêm yết được tiêu thụ hết.

Cùng với việc thông báo lịch bán vé, Ban tổ chức cũng khuyến cáo người hâm mộ tuân thủ các quy định an ninh để đảm bảo an toàn cho sự kiện. Mỗi khán giả cần chủ động bảo quản vé cẩn thận và tuyệt đối không mang vào sân các vật dụng sắc nhọn, pháo sáng, pháo bông, vũ khí hay chất cấm. Những trường hợp vi phạm sẽ bị từ chối quyền vào sân và không được hoàn tiền. Ngoài ra, CĐV được khuyên nên đến sân sớm để hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh, tránh ùn tắc và cùng tạo nên bầu không khí tiếp nhiệt văn minh, không pháo sáng trên khán đài Mỹ Đình.

Về mặt cục diện bảng đấu, tuyển Việt Nam hiện nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Thầy trò HLV đội tuyển chỉ cần một chiến thắng trước Campuchia ở lượt trận cuối để chắc chắn tiến vào vòng trong với ngôi nhất bảng.

Ngay cả trong trường hợp hòa hoặc thất bại, cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, với thực lực được đánh giá vượt trội so với đối thủ, mục tiêu duy nhất của toàn đội chắc chắn là một chiến thắng thuyết phục để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả nhà.