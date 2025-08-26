U23 Việt Nam được "tăng lực" trong hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á

U23 Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt trong hành trình giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chiều 26/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và công bố đơn vị đồng hành chính Bảng đấu loại (bảng C) - Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2026 giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank).

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Yemen, Singapore và Bangladesh. Các trận đấu trong khuôn khổ bảng C sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2025.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF đánh giá cao sự đồng hành của nhà tài trợ, xem đây là nguồn động viên ý nghĩa cho cả công tác tổ chức lẫn U23 Việt Nam. VFF cũng kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tự tin chinh phục tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2025, bên cạnh nỗ lực giành quyền đăng cai bảng đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2026, VFF và huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn về lực lượng cho đội tuyển.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhiều cầu thủ trong độ tuổi U22 đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia ở các đợt FIFA Days nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tư duy chiến thuật và làm quen với cường độ thi đấu quốc tế.

Ngoài ra, đội cũng được tạo điều kiện tham dự những giải đấu chất lượng như giải U22 quốc tế tại Trung Quốc hồi tháng 3.2025 với sự góp mặt của Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

Gần đây nhất, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc lần thứ ba liên tiếp vô địch giải U23 Đông Nam Á sau khi đánh bại chủ nhà Indonesia trong trận chung kết, tạo thêm sự tự tin trước khi bước vào vòng loại châu lục.