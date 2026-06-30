Paraguay quật ngã Đức ở loạt luân lưu 11 m, tạo cú sốc tại World Cup 2026

Cầm hòa Đức 1-1 sau 120 phút thi đấu, Paraguay bản lĩnh đánh bại "Cỗ xe tăng" 4-3 trên loạt sút luân lưu để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Được đánh giá cao hơn khi bước vào vòng 1/16 World Cup 2026, Đức nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc ở trận đấu rạng sáng 30-6.

Lần lượt Florian Wirtz, Leroy Sane và Deniz Undav liên tục khuấy đảo hàng thủ Paraguay nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chính xác hoặc bị bẻ gãy trước vòng cấm.

Trong lúc đội bóng của HLV Julian Nagelsmann còn loay hoay tìm đường vào khung thành, Paraguay bất ngờ tung đòn kết liễu ở phút 42. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Galarza treo bóng chuẩn xác để Julio Enciso bật cao đánh đầu tung lưới Manuel Neuer, đưa đại diện Nam Mỹ vượt lên dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Đức tiếp tục dồn ép và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 54, Aleksandar Pavlovic tạt bóng từ cánh trái, Kai Havertz băng cắt khiến bóng đổi hướng bay vào lưới, cân bằng tỉ số 1-1.

Theo thống kê, "Cỗ xe tăng" hoàn toàn áp đảo với 75% thời lượng kiểm soát bóng, tung tới 21 cú sút so với 7 của Paraguay và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,49, vượt xa mức 0,42 của đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu chỉ tạo được 2 cơ hội rõ rệt, trong khi Paraguay có tới 3 cơ hội ngon ăn và tận dụng hiệu quả hơn trong những pha phản công.

Có bàn gỡ, Đức vẫn thi đấu đầy bế tắc khi bước vào hiệp 2. Havertz đánh đầu bị thủ môn Orlando Gill cản phá, Sane đá phạt không thành công, còn Kimmich suýt khiến đội nhà trả giá với đường chuyền về bất cẩn nhưng Neuer kịp cứu thua trước Enciso.

Hai đội không thể phân định thắng bại sau 90 phút và phải bước vào hiệp phụ. Đức tưởng như đã vượt lên ở phút 102 khi Jonathan Tah đánh đầu tung lưới Paraguay từ quả phạt góc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anton phạm lỗi với thủ môn Orlando Gill nên không công nhận bàn thắng.

Những phút còn lại, Đức tiếp tục dồn ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu đầy kỷ luật của Paraguay, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, Havertz và Woltemade đều không thắng được thủ môn Gill, trong khi Jonathan Tah sút vọt xà ở lượt quyết định. Phía Paraguay cũng có hai lần đá hỏng, nhưng Canale thực hiện thành công cú sút cuối cùng, giúp đại diện Nam Mỹ thắng 4-3.

Chung cuộc, Paraguay tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất World Cup 2026 khi loại Đức sau loạt luân lưu may rủi với tỉ số 4-3 (hòa 1-1 sau 120 phút), qua đó giành quyền vào vòng 16 đội.