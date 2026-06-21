World Cup và bài toán sức khỏe: Làm sao để vừa thỏa đam mê, vừa khỏe mạnh?

Người hâm mộ cần xây dựng thói quen hợp lý để tránh mệt mỏi, căng thẳng và các vấn đề tim mạch trong suốt kỳ World Cup kéo dài.

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World Cup 2026 đang diễn ra đầy cuồng nhiệt và rực lửa, mang theo kỷ lục 104 trận đấu kịch tính kéo dài gần 40 ngày đêm. Ảnh: TTXVN

Do chênh lệch múi giờ, hầu hết các trận đấu World Cup thường diễn ra vào khung giờ đêm muộn hoặc rạng sáng. Việc duy trì nhịp sinh hoạt này trong suốt một tháng liên tục đang trực tiếp đẩy cơ thể vào trạng thái báo động:

Thiếu ngủ trầm trọng: Thức khuya xem bóng đá và phải dậy sớm đi làm vào sáng hôm sau khiến thời gian ngủ bị rút ngắn, dẫn đến tình trạng uể oải, giảm tập trung và suy giảm hệ miễn dịch.

Hệ tiêu hóa kêu cứu: Thói quen vừa xem vừa nhâm nhi đồ ăn nhanh (gà rán, khoai tây chiên), uống bia, nước ngọt vào ban đêm là nguyên nhân hàng đầu gây đầy bụng, khó tiêu và tích mỡ thừa.

Biến động huyết áp và tim mạch: Những pha bóng kịch tính, những bàn thắng phút chót khiến nhịp tim tăng nhanh, huyết áp dao động mạnh. Theo các nghiên cứu y khoa được công bố trên Tạp chí Y học New England (NEJM) vào các mùa World Cup trước, số ca cấp cứu vì tim mạch thường có xu hướng tăng gấp đôi vào những ngày có trận đấu kịch tính của đội tuyển quốc gia, đặc biệt là ở nam giới có sẵn bệnh nền.

Chiến lược giữ sức để ăn ngủ cùng bóng đá

Để không phải đánh đổi sức khỏe lấy những giờ phút cuồng nhiệt, người hâm mộ cần xây dựng cho mình một chiến thuật sinh hoạt hợp lý:

1. Quản lý giấc ngủ thông minh

Nếu trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ sáng, hãy cố gắng đi ngủ sớm từ 9 giờ hoặc 10 giờ tối hôm trước để đảm bảo cơ thể có ít nhất 4-5 tiếng ngủ sâu trước khi bóng lăn. Các chuyên gia từ Hiệp hội Giấc ngủ Quốc gia Mỹ (NSF) khuyến cáo, một giấc ngủ trưa ngắn khoảng 20-30 phút vào ngày hôm sau sẽ là liều thuốc bổ đắt giá giúp não bộ tái tạo năng lượng nhanh chóng, giảm đáng kể tình trạng uể oải mà không gây cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy.

2. Thực đơn lành mạnh cho những cú đêm

Nên thay thế các loại đồ uống có cồn, nước ngọt và đồ ăn dầu mỡ bằng những lựa chọn thân thiện hơn với dạ dày. Theo khuyến nghị về dinh dưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc nạp quá nhiều chất béo chuyển hóa và muối vào ban đêm sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn. Thay vào đó, hãy ưu tiên:

Đồ uống: Nước lọc, nước ép trái cây ít đường hoặc các loại trà thảo mộc ấm.

Đồ ăn nhẹ: Trái cây tươi (ổi, táo, dưa hấu), các loại hạt (hạnh nhân, óc chó) hoặc một hũ sữa chua. Chúng vừa cung cấp năng lượng, vừa không gây áp lực lên hệ tiêu hóa trước khi ngủ.

3. Vận động nhẹ nhàng giữa các hiệp đấu

Thay vì ngồi im một chỗ suốt 90 phút, người xem nên tận dụng 15 phút nghỉ giữa hiệp để đứng dậy đi lại, thực hiện vài động tác duỗi cơ cơ bản hoặc massage mắt. Các bác sĩ tim mạch cảnh báo rằng, ngồi liên tục quá 2 tiếng kết hợp với trạng thái căng thẳng khi xem bóng đá sẽ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Việc vận động nhẹ nhàng giữa hiệp giúp kích thích tuần hoàn máu, giảm tê mỏi và tránh tình trạng huyết khối tĩnh mạch sâu.

4. Kiểm soát cảm xúc

Bóng đá là trò chơi của vinh quang và những giọt nước mắt, nhưng đó vẫn là một hình thức giải trí. Việc quá cuốn theo từng pha bóng kịch tính có thể vô tình biến niềm vui thành một áp lực tâm lý nặng nề. Báo cáo từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) nhấn mạnh, những cơn stress tâm lý đột ngột từ trận thua của đội nhà có thể kích thích cơ thể giải phóng ồ ạt hormone adrenaline, gây co thắt mạch máu và đẩy huyết áp tăng vọt.

Sự kích động, tức giận hay thất vọng quá mức không chỉ làm ảnh hưởng đến hòa khí gia đình mà còn đặt hệ thần kinh lẫn tim mạch vào trạng thái báo động đỏ. Do đó, việc đón nhận kết quả với một tinh thần cởi mở và lạc quan là vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn. Một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần vững vàng mới là nền tảng vững chắc để người hâm mộ giữ trọn năng lượng, cháy hết mình cùng nhịp đập của giải vô địch bóng đá thế giới.