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Thể thao

Morocco hạ Hà Lan trên chấm luân lưu, viết tiếp chuyện cổ tích World Cup

Morocco quật ngã Hà Lan sau loạt sút luân lưu nghẹt thở để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của "ngựa ô" đáng gờm.

Thiên Anh

Morocco tiếp tục tạo nên dấu ấn tại World Cup 2026 khi đánh bại Hà Lan sau loạt sút luân lưu cân não ở vòng 1/16, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng 1/8. Chiến thắng trước một trong những ứng cử viên của giải đấu thêm một lần khẳng định bản lĩnh và sự trưởng thành của đại diện châu Phi trên sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đúng như kỳ vọng, cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Morocco diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hà Lan chủ động cầm bóng nhiều hơn nhờ tuyến giữa giàu kỹ thuật với Frenkie de Jong làm hạt nhân, trong khi Morocco lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tổ chức đội hình kỷ luật và chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của các cầu thủ tuyến trên.

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Trong phần lớn hiệp một, đội bóng áo cam kiểm soát thế trận nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Morocco. Những pha lên bóng của Cody Gakpo, Brobbey hay Summerville liên tục bị hóa giải, còn thủ thành Yassine Bounou vẫn cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ.

Ở chiều ngược lại, Morocco không chỉ phòng ngự thụ động mà còn tạo ra nhiều tình huống khiến hàng thủ Hà Lan phải cảnh giác. Brahim Diaz cùng các đồng đội nhiều lần tận dụng tốc độ để tổ chức phản công, buộc thủ môn Bart Verbruggen phải thực hiện những pha cứu thua quan trọng. Sau 45 phút đầu tiên, hai đội rời sân tạm nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì trong hiệp hai trước khi Hà Lan tìm được bàn mở tỷ số ở phút 72. Từ một pha phối hợp bên cánh, Cody Gakpo dứt điểm chính xác, đưa đội bóng của HLV Ronald Koeman vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp đại diện châu Âu chơi hưng phấn hơn và tưởng như đã chạm tay vào tấm vé đi tiếp.

Tuy nhiên, Morocco một lần nữa chứng minh vì sao họ luôn được đánh giá là đội bóng có tinh thần thi đấu bền bỉ. Không chấp nhận thất bại, đại diện châu Phi dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối trận. Những nỗ lực ấy được đền đáp ở phút bù giờ đầu tiên khi trung vệ Ismael Diop dâng cao và ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến bầu không khí trên sân Monterrey như vỡ òa.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu không đủ để hai đội tạo ra khác biệt, buộc màn so tài phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Trên chấm 11 m, Morocco thể hiện sự bản lĩnh đáng kinh ngạc. Các cầu thủ đại diện châu Phi thực hiện thành công ba lượt sút, trong khi phía Hà Lan chỉ có hai lần đưa bóng vào lưới. Những cú đá hỏng ở thời điểm quyết định khiến đội bóng áo cam phải chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3 trong loạt luân lưu, qua đó dừng bước đầy tiếc nuối ngay từ vòng 1/16.

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Chiến thắng này giúp Morocco nối dài chuỗi thành tích ấn tượng tại các kỳ World Cup. Sau khi tạo địa chấn với tấm vé vào bán kết tại World Cup 2022, đại diện Bắc Phi tiếp tục chứng minh thành công trước đây không còn là hiện tượng nhất thời. Lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu bền bỉ cùng sự tỏa sáng của nhiều cá nhân giúp Morocco trở thành đối thủ mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng phải dè chừng.

Trong khi đó, Hà Lan rời giải với nhiều tiếc nuối. Dù được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội bóng của HLV Ronald Koeman không thể duy trì lợi thế sau khi mở tỷ số, đồng thời thiếu bản lĩnh ở thời khắc quyết định trên chấm luân lưu.

Việc sớm dừng bước cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng tận dụng cơ hội của hàng công Hà Lan. Đội bóng áo cam kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra không ít tình huống nguy hiểm nhưng không thể kết liễu trận đấu khi có lợi thế dẫn bàn. Sự thiếu hiệu quả ấy khiến họ phải trả giá trước một Morocco luôn kiên trì chờ đợi thời cơ.

Với tấm vé vào vòng 1/8, Morocco tiếp tục nuôi hy vọng tạo nên hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026. Nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự cùng tinh thần thi đấu quả cảm như trước Hà Lan, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên những bất ngờ ở các vòng đấu tiếp theo.

#Morocco #Hà Lan #World Cup #vòng 1/8 #loạt luân lưu #bóng đá

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Bàn thắng

Brazil: Casemiro (56'), Martinelli (90'+5)

Nhật Bản: Sano (29')

Đội hình thi đấu

Brazil: Alisson; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos; Casemiro (Fabinho 90+1'), Bruno Guimaraes (Danilo Santos 90+7'), Lucas Paqueta (Endrick 45+1'); Vinicius Junior, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli 65'), Rayan.

Nhật Bản: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara 66'), Daizen Maeda (Koki Ogawa 90+7'), Keito Nakamura (Junnosuke Suzuki 66'), Junya Ito (Shuto Machino 78'), Daichi Kamada (Ao Tanaka 78'), Kaishu Sano; Ayase Ueda.

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