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Thể thao

Hàn Quốc thất bại trước Nam Phi tại World Cup 2026

Dù kiểm soát bóng tốt, Hàn Quốc thua sát nút 0-1 trước Nam Phi và còn hy vọng vào vé vớt sau vòng bảng World Cup 2026.

Sáng 25/6, bảng A World Cup 2026 ngã ngũ. Chủ nhà Mexico tiếp tục thể hiện sự vượt trội tại bảng đấu khi đánh bại CH Séc 3-0, qua đó giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp với 9 điểm tuyệt đối.

Ở trận đấu cùng giờ, cuộc đua nhì bảng diễn ra hấp dẫn giữa Hàn Quốc (3 điểm) và Nam Phi (1 điểm).

Hàn Quốc (áo đỏ) bế tắc trước Nam Phi
Hàn Quốc (áo đỏ) bế tắc trước Nam Phi
Thapelo Maseko (12) ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, đưa Nam Phi đi tiếp
Thapelo Maseko (12) ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, đưa Nam Phi đi tiếp

Hàn Quốc - đội chỉ cần hòa là chắc chắn nhì bảng và đi tiếp - lấn lướt về quyền kiểm soát bóng, trong khi Nam Phi cho thấy sự hiệu quả với số cú dứt điểm và sút trúng đích áp đảo.

Pha dứt điểm đi chệch cột dọc của Lee Kang-In (phút 8) hay pha cứu thua xuất thần của thủ môn Kim Seung-Gyu sau cú đệm bóng cận thành của Evidence Makgopa là hai tình huống đáng ý nhất của hai đội trong hiệp 1.

Trận này, Hàn Quốc sử dụng cả 5 quyền thay người, đáng chú ý là sự xuất hiện của Son Heung-min từ phút 48 để tăng đã tăng cường sức mạnh hàng công.

Thua lượt cuối, Son Heung-min (trái) cùng đồng đội chỉ còn hy vọng vé vớt dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt

Thế nhưng trong lúc hàng công chưa thể khai thông bế tắc, đại diện châu Á đã phải nhận bàn thua.

Phút 63, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Thapelo Maseko đã ghi bàn thắng mở tỉ số từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, qua đó đưa Nam Phi vươn lên dẫn 1-0.

Những nỗ lực ở 30 phút cuối không thể giúp Hàn Quốc thoát khỏi trận thua 0-1, qua đó nhìn Nam Phi giành tấm vé đi tiếp thứ hai của bảng A.

Cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp chưa đóng với Hàn Quốc. Đại diện châu Á với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại -1 vẫn còn hy vọng mong manh lọt nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt ở 12 bảng. Kết quả sẽ ngã ngũ khi vòng bảng khép lại vào ngày 27/6 tới.

Hàn Quốc tạm xếp thứ 4 trong 12 đội hạng ba (tính tới 10h ngày 25-6)
Hàn Quốc tạm xếp thứ 4 trong 12 đội hạng ba (tính tới 10h ngày 25-6)
Theo Băng Tâm/ An Ninh Thủ Đô
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#World Cup 2026 #Hàn Quốc #Nam Phi #vòng loại #bóng đá #vé vớt

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