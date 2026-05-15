Giá tour xem World Cup 2026 đắt nhất từ trước tới nay, lên tới gần 2 tỷ đồng

Các gói tour VIP cho World Cup 2026 tại Mỹ, Canada, Mexico có giá từ hàng trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng, phản ánh sự thương mại hóa ngày càng lớn.

Làn sóng mở bán tour xem FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đang tạo ra một cuộc đua mới trên thị trường du lịch thể thao. Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ nằm ở sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn ở mức giá được đánh giá là thuộc nhóm đắt đỏ bậc nhất từ trước đến nay.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, nhiều tour trọn gói hiện được chào bán với mức từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, một số gói VIP dành cho các trận đấu quan trọng, đặc biệt là chung kết, có giá dao động từ hơn 800 triệu đồng đến khoảng 1,5–1,9 tỷ đồng cho mỗi khách.

Sân vận động đăng cai FIFA World Cup 2026 tại Bắc Mỹ – sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch thể thao toàn cầu. Nguồn: FIFA

Nếu đặt trong tương quan chi tiêu phổ thông, số tiền gần 2 tỷ đồng đủ để mua một căn hộ nhỏ tại nhiều địa phương hoặc tương đương giá trị của một chiếc xe sang. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Điều gì khiến một chuyến đi xem bóng đá lại đắt đỏ đến vậy?

Theo thông tin từ thị trường tour, gói trải nghiệm trên 800 triệu đồng thường đi kèm lưu trú khách sạn 5 sao tại Los Angeles, xe đưa đón riêng, vé xem các trận tứ kết và quyền sử dụng các khu vực dịch vụ cao cấp của FIFA. Trong khi đó, các gói từ 1,5–1,9 tỷ đồng hướng đến trải nghiệm trận chung kết, kéo dài khoảng 6 ngày 5 đêm với nhiều dịch vụ cá nhân hóa.

Ngoài lưu trú tại các khách sạn hạng sang như St. Regis hoặc Signia by Hilton ở Atlanta, khách còn được bố trí xe riêng, chuyên viên điều phối cá nhân đồng hành trong suốt hành trình và hỗ trợ các nhu cầu phát sinh như đặt nhà hàng, tour tham quan hoặc tham gia sự kiện riêng trước và sau trận đấu.

Giới chuyên gia du lịch nhận định, chi phí tăng mạnh còn đến từ mô hình tổ chức đặc biệt của World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên giải đấu mở rộng lên 48 đội tuyển và được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô trải rộng khiến bài toán di chuyển trở nên phức tạp hơn nhiều so với các kỳ World Cup trước.

Không khí cuồng nhiệt tại các kỳ World Cup là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tour xem bóng đá tăng mạnh. Nguồn: FIFA

Người hâm mộ có thể phải liên tục di chuyển giữa các thành phố cách nhau hàng nghìn km để theo chân đội bóng yêu thích. Giá vé máy bay nội địa tại Bắc Mỹ, khách sạn và các dịch vụ hậu cần đều được dự báo tăng mạnh trong mùa cao điểm. Ngoài ra, người Việt còn phải tính toán thêm chi phí hồ sơ visa, thời gian xét duyệt và các thủ tục nhập cảnh liên quốc gia.

Từ góc nhìn kinh doanh, World Cup đang ngày càng trở thành một hệ sinh thái tiêu dùng khổng lồ thay vì chỉ đơn thuần là sự kiện thể thao. Sự phát triển của các gói hospitality, dịch vụ trải nghiệm VIP và du lịch cao cấp đang mở ra nguồn doanh thu khổng lồ cho ngành lữ hành, hàng không và lưu trú.

Đây cũng là lý do nhiều công ty du lịch tại châu Á nhanh chóng tham gia cuộc đua, tung ra các gói tour trọn gói để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiền để đổi lấy sự thuận tiện và trải nghiệm khác biệt.

Tuy nhiên, phía sau cơn sốt giá là câu chuyện đáng suy ngẫm. World Cup từng được xem là ngày hội của đại chúng, nơi những người hâm mộ bình thường có thể tiết kiệm nhiều năm để trực tiếp sống trong bầu không khí bóng đá đỉnh cao. Nhưng ở kỳ World Cup 2026, khoảng cách giữa người xem trên khán đài và người theo dõi qua màn hình dường như đang được định nghĩa ngày càng nhiều bởi khả năng tài chính.

Khi chi phí cho một chuyến đi có thể chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng, giấc mơ World Cup đang dần trở thành một trải nghiệm xa xỉ hơn là hành trình dành cho số đông. Và đó có lẽ là một trong những dấu hiệu rõ nhất cho thấy bóng đá hiện đại đang bước vào giai đoạn thương mại hóa mạnh mẽ chưa từng có.