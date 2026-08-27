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Thể thao

U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam được tiếp sức trước thềm ASIAD 2026

U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam nhận thêm sự hỗ trợ trước khi lên đường tham dự ASIAD 20, với kỳ vọng các đội tuyển tự tin, phát huy tối đa năng lực.

Thiên Anh

Chiều 27/8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chương trình “Tiếp lửa bóng đá Việt Nam” do Herbalife tổ chức diễn ra với sự tham dự của đại diện ban huấn luyện U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm động viên tinh thần các đội tuyển trước thềm ASIAD 2026, đồng thời thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với bóng đá Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho đấu trường thể thao lớn của châu lục.

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Tuyển nữ Việt Nam được tiếp sức trước thềm ASIAD. Ảnh: VFF

Phát biểu tại chương trình, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú ghi nhận những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của ban huấn luyện, các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, ASIAD là đại hội thể thao lớn của châu lục, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh. Việc Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung bóng đá nam và nữ là niềm vinh dự, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị của các đội tuyển.

Tổng thư ký VFF kỳ vọng U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với sự tự tin, đoàn kết và quyết tâm cao nhất, qua đó phát huy tối đa năng lực để đạt thành tích tốt.

Ông Nguyễn Văn Phú cũng đánh giá cao sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong quá trình hỗ trợ các đội tuyển quốc gia. Theo đại diện VFF, những hoạt động động viên trước mỗi giải đấu không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đối với cầu thủ mà còn góp phần lan tỏa sự quan tâm, cổ vũ của cộng đồng dành cho các đội tuyển Việt Nam.

Ở góc độ chuyên môn, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng đối với bóng đá nữ, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại một giải đấu có cường độ cao như ASIAD.

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Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết dinh dưỡng là yếu tố quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ. Ảnh: VFF

“Dinh dưỡng rất quan trọng với bóng đá nữ. Sự đồng hành của nhà tài trợ không đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là quan tâm về mặt tinh thần, động viên tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ có thể phát huy tối đa tiềm năng sân cỏ”, ông Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Tại ASIAD 2026, môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10. U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng khi Uzbekistan là đối thủ mạnh, trong khi Philippines và Kuwait cũng được kỳ vọng tạo ra những thử thách đáng kể.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10. Tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Với việc phải đối đầu những đối thủ có trình độ cao, công tác chuẩn bị về chuyên môn, thể lực và dinh dưỡng được xem là yếu tố quan trọng đối với hành trình của hai đội tuyển tại ASIAD 2026.

Sự động viên và đồng hành trước ngày lên đường được kỳ vọng tiếp thêm tinh thần để U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam bước vào giải đấu với sự tự tin, quyết tâm và khát vọng thi đấu cao nhất.

#U23 Việt Nam #tuyển nữ Việt Nam #ASIAD 2026 #Herbalife #bóng đá Việt Nam #chuẩn bị thi đấu

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