Nhà vô địch World Cup muốn tái đấu Quang Dương, chọn Việt Nam ra mắt vợt mới

Vừa cùng Jack Munro vô địch đôi nam World Cup Pickleball 2026, Richard Livornese Jr. đã ra mắt mẫu vợt mới tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn tái đấu Quang Dương.

Richard Livornese Jr. khép lại hành trình tại Heineken Pickleball World Cup 2026 bằng chức vô địch đôi nam, nhưng chuyến đến Việt Nam của tay vợt người Mỹ chưa kết thúc cùng giải đấu. Ngày 7/9, chỉ một ngày sau khi đăng quang, Livornese Jr. tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam trong sự kiện ra mắt mẫu vợt pickleball mới.

Sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup trong một hoạt động gắn với thiết bị thi đấu cho thấy pickleball tại Việt Nam đang dần hình thành một thị trường đáng chú ý, không chỉ về phong trào mà còn ở khía cạnh thương mại và sản phẩm chuyên dụng.

Richard Livornese Jr. tại buổi lễ ra mắt sản phẩm mới sáng ngày 7/9 tại Hà Nội.

Trước đó, tại World Cup 2026 diễn ra ở Đà Nẵng, Livornese Jr. cùng Jack Munro đã có hành trình ấn tượng ở nội dung đôi nam Pro Open. Cặp đôi người Mỹ lần lượt vượt qua các đối thủ để tiến vào trận đấu cuối cùng, nơi họ chạm trán Lý Hoàng Nam và Nguyễn Ảnh Gia Huy.

Trong trận chung kết ngày 6/9, Livornese Jr. và Munro giành chiến thắng 2-0, với các tỷ số 15-12 và 15-13, qua đó bước lên ngôi vô địch. Đây cũng là một trong những danh hiệu đáng chú ý của tay vợt người Mỹ tại giải đấu được tổ chức lần đầu tiên tại châu Á.

Đáng chú ý, trước khi trận chung kết diễn ra, người hâm mộ từng kỳ vọng Livornese Jr. có thể đối đầu Quang Dương. Hai tay vợt đều là những cái tên đáng chú ý của pickleball quốc tế và cuộc so tài giữa họ được chờ đợi như một trong những màn đấu hấp dẫn tại giải.

Tuy nhiên, kịch bản này không xảy ra khi Quang Dương cùng Harsh Mehta dừng bước ở bán kết đôi nam sau khi để Lý Hoàng Nam và Nguyễn Ảnh Gia Huy ngược dòng. Điều đó đồng nghĩa Livornese Jr. không có cơ hội gặp lại Quang Dương trong trận đấu mà anh từng mong đợi.

Dù vậy, mong muốn tái đấu tay vợt Việt Nam vẫn được Livornese Jr. nhắc tới. Với anh, Quang Dương là một đối thủ đủ sức tạo ra những trận đấu hấp dẫn và việc chưa thể gặp nhau tại World Cup khiến cuộc đối đầu giữa hai tay vợt vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự xuất hiện tay vợt top 1 PPA cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ giữa thành tích thi đấu, hình ảnh vận động viên và thị trường thiết bị pickleball.

Thực tế, Quang Dương cũng là một trong những gương mặt Việt Nam tạo được nhiều sự chú ý tại giải. Bên cạnh nội dung đôi nam, anh còn góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự nội dung Open. Ở trận chung kết đồng đội ngày 6/9, Quang Dương cùng các đồng đội đối đầu tuyển Mỹ, nhưng đội chủ nhà thất bại 0-4 và giành ngôi á quân.

Trong khi đó, Livornese Jr. có một giải đấu thành công trên nhiều phương diện. Không chỉ giành chức vô địch đôi nam cùng Munro, tay vợt người Mỹ còn góp mặt ở nội dung đôi nam nữ. Trước đó, Livornese Jr. và Vivian Glozman đã để thua Lý Hoàng Nam và Roos Van Reek ở tứ kết nội dung này.

Sau khi giải đấu kết thúc, Livornese Jr. không rời Việt Nam ngay. Ngày 7/9, anh tham gia sự kiện ra mắt mẫu vợt pickleball mới tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra ngay sau khi Livornese Jr. giành chức vô địch World Cup tạo ra sự chú ý đáng kể. Nếu trong những ngày trước đó, hình ảnh của anh gắn với các trận đấu đỉnh cao tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thì chỉ một ngày sau, nhà vô địch xuất hiện trong vai trò gương mặt giới thiệu sản phẩm.

Đây cũng là một diễn biến đáng chú ý nếu nhìn từ sự phát triển nhanh của pickleball tại Việt Nam. World Cup 2026 không chỉ đưa những tay vợt hàng đầu thế giới đến Đà Nẵng mà còn tạo ra cơ hội để các thương hiệu thiết bị thể thao tiếp cận trực tiếp cộng đồng người chơi trong nước.

Việc một tay vợt vừa giành chức vô địch World Cup xuất hiện để giới thiệu sản phẩm mới càng cho thấy mối liên hệ ngày càng rõ giữa thành tích thi đấu, hình ảnh vận động viên và thị trường thiết bị pickleball.

Với người chơi phong trào, cây vợt từ lâu không đơn thuần là dụng cụ thi đấu. Sự phát triển của pickleball kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về vợt, bóng, giày, trang phục và các phụ kiện chuyên dụng. Khi những vận động viên quốc tế nổi tiếng trực tiếp gắn hình ảnh của mình với các sản phẩm, sức hút của thị trường này được dự báo còn tiếp tục tăng.

Ở góc độ thể thao, World Cup 2026 cũng cho thấy pickleball Việt Nam đang tiến gần hơn tới nhóm vận động viên quốc tế. Lý Hoàng Nam đã giành chức vô địch đơn nam sau khi đánh bại Phúc Huỳnh trong trận chung kết, đồng thời cùng Nguyễn Ảnh Gia Huy giành ngôi á quân đôi nam trước Livornese Jr. và Munro.

Còn với Livornese Jr., chuyến đi Việt Nam lần này để lại nhiều dấu ấn hơn một chiếc cúp vô địch.

Anh đã có thêm một danh hiệu World Cup, một trận chung kết đáng nhớ với các tay vợt chủ nhà, một cuộc đối đầu còn dang dở với Quang Dương và ngay sau đó là màn ra mắt sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam.

Cuộc tái đấu giữa Livornese Jr. và Quang Dương vì thế vẫn là câu chuyện được bỏ ngỏ. Nhưng nếu hai tay vợt gặp lại nhau ở một giải đấu tiếp theo, màn so tài ấy có thể sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam, nhất là sau những gì cả hai đã thể hiện tại World Cup 2026.