Danh tính HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup

Ở tuổi 78, Dick Advocaat chuẩn bị đi vào lịch sử World Cup với tư cách HLV lớn tuổi nhất từng dự giải.

Thiên Anh

Bóng đá thế giới chuẩn bị chứng kiến một cột mốc đặc biệt tại FIFA World Cup 2026 khi chiến lược gia người Hà Lan Dick Advocaat trở thành HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu. Sau khi trở lại dẫn dắt tuyển Curacao, nhà cầm quân 78 tuổi sẽ phá kỷ lục tồn tại nhiều năm trước đó, tiếp tục nối dài một sự nghiệp hiếm có trong làng bóng đá thế giới.

HLV Dick Advocaat dẫn dắt tuyển Curacao từ năm 2024 với sự nghiệp cầm quân bắt đầu từ năm 1980. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông quốc tế, Dick Advocaat trở lại ghế HLV trưởng Curacao chỉ vài tháng sau khi rút lui vì lý do gia đình. Quyết định tái xuất của ông đến trong bối cảnh Curacao chuẩn bị cho lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup và cần một người đủ uy tín, kinh nghiệm để lèo lái con thuyền lịch sử này.

Không chỉ là HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup, Dick Advocaat còn là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của bóng đá châu Âu bởi hành trình kéo dài gần 60 năm, từ cầu thủ vô danh đến nhà cầm quân lão luyện từng đi qua nhiều nền bóng đá lớn.

Sinh năm 1947 tại Hà Lan, Dick Advocaat khởi đầu sự nghiệp với vai trò tiền vệ. Ông từng thi đấu cho nhiều CLB như ADO Den Haag, SVV, FC Utrecht, Sparta Rotterdam và có thời gian ngắn chơi bóng ở Mỹ cũng như Bỉ. Tuy nhiên, sự nghiệp sân cỏ của ông không quá nổi bật và gần như không để lại dấu ấn lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Những HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup bóng đá nam đến nay, theo dữ liệu của Opta.

Nếu thời cầu thủ khá lặng lẽ thì ở vai trò HLV, Dick Advocaat lại viết nên chương huy hoàng hơn nhiều. Nhờ vóc dáng nhỏ bé nhưng cá tính mạnh mẽ, ông từng được người hâm mộ Hà Lan gọi với biệt danh “Tiểu tướng”.

Advocaat bước vào nghiệp huấn luyện từ đầu thập niên 1980 và nhanh chóng tạo tiếng vang. Ông từng giúp PSV Eindhoven vô địch Hà Lan, sau đó tiếp tục khẳng định tên tuổi tại Rangers với hai chức vô địch Scotland liên tiếp. Dấu ấn lớn tiếp tục đến khi ông dẫn dắt Zenit Saint Petersburg giành chức vô địch Nga, đăng quang UEFA Cup năm 2008 rồi đánh bại Manchester United để đoạt Siêu cúp châu Âu.

Sự nghiệp của Dick Advocaat còn đặc biệt ở khả năng thích nghi tại nhiều môi trường khác nhau. Ông từng dẫn dắt hàng loạt đội tuyển quốc gia như Hà Lan, Hàn Quốc, Nga, Bỉ, Serbia, Iraq và gần đây là Curaçao. Chiến lược gia người Hà Lan cũng trải qua nhiều CLB nổi tiếng như Fenerbahce, Feyenoord, Sunderland hay AZ Alkmaar.

Dick Advocaat là một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá thế giới với hành trình kéo dài gần 60 năm. Nguồn: FIFA

Trong màu áo đội tuyển Hà Lan, Advocaat có ba nhiệm kỳ khác nhau. Ông đưa "Cơn lốc màu da cam" dự World Cup 1994 và tiến vào tứ kết. Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2006 trước khi trở lại với Hà Lan trong nhiệm kỳ thứ ba năm 2017.

Điều khiến giới bóng đá nể phục không chỉ là bộ sưu tập danh hiệu hay số lượng đội bóng từng dẫn dắt, mà còn nằm ở khả năng duy trì đam mê ở tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi từ lâu.

Tưởng như Dick Advocaat đã khép lại sự nghiệp huấn luyện, nhưng ông tiếp tục tạo ra một câu chuyện cổ tích cùng Curaçao. Nhà cầm quân người Hà Lan góp công giúp quốc đảo Caribe lần đầu tiên giành vé dự World Cup – thành tích được xem là kỳ tích với một nền bóng đá nhỏ bé.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là lần đầu tiên Curaçao góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, mà còn có thể trở thành chương đặc biệt cuối cùng trong hành trình của một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất lịch sử bóng đá.

Ở tuổi 78, Dick Advocaat vẫn tiếp tục đứng trên đường biên, vẫn sống với bóng đá và vẫn tạo ra những cột mốc mới. Đó có lẽ là lý do ông trở thành một trong những biểu tượng hiếm hoi chứng minh rằng đam mê với bóng đá đôi khi không bị giới hạn bởi tuổi tác.

