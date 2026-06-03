World Cup 2026 khiến doanh nghiệp lo mất hàng tỷ USD vì nhân viên mê bóng đá

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng nỗi lo nhân viên xin nghỉ phép, làm việc giảm năng suất được dự báo có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp.

World Cup 2026 được kỳ vọng là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thương mại khổng lồ, giải đấu cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Theo thông tin dẫn từ Business Insider, các doanh nghiệp trên thế giới có thể chịu thiệt hại tới 1,7 tỷ USD do người lao động dành thời gian theo dõi World Cup trong giờ làm việc. Riêng tại Mỹ, mức tổn thất năng suất lao động được dự báo lên tới 4,5 tỷ USD.

Nhiều trận đấu World Cup 2026 diễn ra đúng vào giờ hành chính tại Bắc Mỹ và châu Âu. (Nguồn: AP)

Nguyên nhân đến từ việc nhiều trận đấu diễn ra vào khung giờ hành chính tại Bắc Mỹ và châu Âu. Với những người hâm mộ cuồng nhiệt, World Cup không đơn thuần là một giải thể thao mà còn là sự kiện mang tính cảm xúc đặc biệt, khiến không ít người sẵn sàng điều chỉnh lịch làm việc để theo dõi các trận đấu.

Khảo sát của UKG đối với 8.000 lao động tại 8 quốc gia cho thấy khoảng 1/3 người được hỏi có khả năng nghỉ ít nhất một ngày vì World Cup, trong khi 37% dự định điều chỉnh lịch làm việc xung quanh các trận đấu.

Doanh nghiệp lo gì khi trái bóng lăn?

Nỗi lo lớn nhất của doanh nghiệp không nằm ở vài giờ xem bóng đá mà ở nguy cơ suy giảm hiệu suất làm việc trên diện rộng.

Theo các chuyên gia nhân sự quốc tế, khi một sự kiện toàn cầu có sức hút đặc biệt như World Cup diễn ra, người lao động thường có xu hướng mất tập trung, dành thời gian cập nhật tỷ số, theo dõi diễn biến trận đấu hoặc trao đổi về bóng đá trong giờ làm.

Một số doanh nghiệp còn lo ngại tình trạng nhân viên xin nghỉ đột xuất, nghỉ phép ngắn ngày hoặc thậm chí "báo ốm" để theo dõi các trận đấu quan trọng. Trong bối cảnh nhiều quốc gia có quy định bảo vệ quyền riêng tư của người lao động, việc xác minh lý do nghỉ việc không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Báo cáo của YouGov cũng cho thấy mức độ quan tâm tới World Cup tại Mỹ đang tăng mạnh. Khoảng 14% người trưởng thành Mỹ dự định theo dõi giải đấu, cao hơn đáng kể so với mức 8% của kỳ World Cup trước đó.

Điều này đồng nghĩa nhiều doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong suốt hơn một tháng diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không chỉ là rủi ro, World Cup còn là cơ hội gắn kết nhân sự

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp tại châu Âu đã thay đổi cách tiếp cận. Thay vì ngăn cấm hoặc siết chặt quản lý, họ lựa chọn những giải pháp linh hoạt hơn để vừa đảm bảo công việc vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của người lao động.

Theo ghi nhận từ các nguồn quốc tế, tại Anh, Đức hay Pháp, không ít doanh nghiệp cho phép nhân viên linh hoạt thời gian làm việc trong mùa World Cup. Một số đơn vị bố trí lịch làm bù, làm việc từ xa hoặc điều chỉnh ca làm để người lao động có thể theo dõi các trận đấu quan trọng.

Các chuyên gia nhân sự cho rằng việc cố gắng ngăn cản hoàn toàn nhu cầu xem bóng đá có thể phản tác dụng. Thay vào đó, doanh nghiệp nên biến World Cup thành hoạt động gắn kết nội bộ.

Làm thế nào để doanh nghiệp và người lao động cùng thắng?

Các chuyên gia quản trị nhân sự đưa ra một số giải pháp giúp cân bằng giữa hiệu quả công việc và nhu cầu giải trí của người lao động:

Thứ nhất, áp dụng giờ làm linh hoạt. Nhân viên có thể bắt đầu hoặc kết thúc công việc sớm hơn để theo dõi các trận đấu yêu thích nhưng vẫn hoàn thành đủ khối lượng công việc.

Mỹ có tới 11 thành phố đăng cai, bên cạnh ba thành phố ở Mexico và hai ở Canada. (Nguồn: AP)

Thứ hai, cho phép làm việc từ xa có kiểm soát. Với các vị trí phù hợp, hình thức làm việc hybrid giúp người lao động chủ động thời gian mà không ảnh hưởng đến tiến độ.

Thứ ba, tổ chức khu vực xem bóng đá tập trung. Doanh nghiệp có thể bố trí màn hình chung tại văn phòng cho các trận cầu lớn. Cách làm này vừa hạn chế việc nhân viên xem lén trong giờ làm, vừa tăng tính kết nối giữa các bộ phận.

Thứ tư, xây dựng cơ chế đánh giá theo kết quả công việc. Thay vì quá chú trọng thời gian hiện diện tại văn phòng, doanh nghiệp nên tập trung vào hiệu quả đầu ra và các chỉ tiêu công việc cụ thể.

Thứ năm, tổ chức các hoạt động nội bộ gắn với World Cup. Các chương trình dự đoán tỷ số, mini game hay cuộc thi kiến thức bóng đá có thể trở thành công cụ nâng cao tinh thần tập thể.

Giới chuyên gia nhận định World Cup 2026 có thể khiến năng suất lao động giảm trong ngắn hạn, nhưng nếu được quản lý hợp lý, sự kiện này cũng là cơ hội để doanh nghiệp tăng mức độ gắn kết nhân viên, cải thiện văn hóa doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm làm việc.