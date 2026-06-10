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Kinh doanh - Địa ốc

Phía sau quỹ thưởng 655 triệu USD của World Cup 2026

Tiền thưởng World Cup 2026 đạt mức kỷ lục 655 triệu USD, tăng 50% so với Qatar 2022. FIFA sẽ phân chia khoản tiền này cho 48 đội tuyển ra sao?

Thiên Anh

World Cup 2026 không chỉ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử về quy mô tổ chức mà còn là giải đấu có giá trị thương mại cao nhất từ trước đến nay. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã xác nhận tổng quỹ thưởng dành cho 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết lên tới 655 triệu USD, tăng 50% so với mức 440 triệu USD của World Cup 2022 tại Qatar.

Con số này phản ánh sức mạnh tài chính ngày càng lớn của FIFA cũng như sự bùng nổ doanh thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ thương mại và bán vé tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Cơ cấu tiền thưởng của World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.

Theo FIFA, World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với sự góp mặt của 48 đội tuyển, tăng thêm 16 đội so với các kỳ World Cup gần đây. Đây là lần đầu tiên giải đấu được mở rộng quy mô, kéo theo số trận đấu tăng từ 64 lên 104 trận. Chính sự thay đổi này đã tạo ra nguồn thu khổng lồ cho FIFA, đồng thời mở đường cho việc nâng mức thưởng lên cao chưa từng có.

Giới chuyên môn nhận định có ba nguyên nhân chính khiến quỹ thưởng World Cup 2026 tăng mạnh.

Thứ nhất, số lượng đội tuyển tham dự tăng từ 32 lên 48 đội. Điều này đồng nghĩa FIFA có thêm nhiều thị trường khán giả mới, nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia tham gia và lượng người theo dõi toàn cầu được mở rộng đáng kể.

Thứ hai, giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ – một trong những thị trường thể thao thương mại lớn nhất thế giới. Mỹ, Canada và Mexico sở hữu hệ thống sân vận động hiện đại, sức mua mạnh và khả năng khai thác quảng cáo, tài trợ ở mức rất cao. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh thu FIFA trong chu kỳ 2023-2026 tăng mạnh so với giai đoạn trước.

Thứ ba, FIFA đang ở giai đoạn có nền tảng tài chính vững mạnh nhất lịch sử. Báo cáo tài chính của tổ chức này cho thấy doanh thu dự kiến trong chu kỳ World Cup 2026 có thể vượt 11 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với các kỳ trước. Một phần nguồn thu này được tái phân bổ cho các đội tuyển tham dự giải đấu.

Điểm đáng chú ý là với cơ chế thưởng mới, mọi đội tuyển góp mặt tại World Cup 2026 đều được hưởng lợi đáng kể. Ngay cả những đội bị loại ngay từ vòng bảng cũng nhận khoản tiền thưởng lên tới 9 triệu USD. Ngoài ra, FIFA còn hỗ trợ thêm 1,5 triệu USD cho mỗi đội để phục vụ công tác chuẩn bị trước giải. Như vậy, mức tối thiểu mà một đội tuyển nhận được khi tham dự World Cup 2026 là 10,5 triệu USD.

Theo cơ cấu phân bổ được FIFA công bố, 16 đội xếp từ hạng 33 đến 48 (dừng bước ở vòng bảng) sẽ nhận 9 triệu USD mỗi đội.

Những đội lọt vào vòng 1/32 nhưng bị loại sẽ nhận 11 triệu USD.

Các đội dừng chân tại vòng 1/8 được nhận 15 triệu USD.

Bốn đội thua ở tứ kết sẽ nhận 19 triệu USD mỗi đội.

Đội xếp hạng tư nhận 27 triệu USD.

Đội giành hạng ba nhận 29 triệu USD.

Á quân World Cup 2026 được nhận 33 triệu USD.

Trong khi đó, đội tuyển vô địch sẽ nhận khoản thưởng lên tới 50 triệu USD – mức thưởng cao nhất trong lịch sử World Cup.

Nếu tính riêng phần thưởng cho nhà vô địch, con số 50 triệu USD tương đương hơn 1.300 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Đây là mức thưởng cao hơn rất nhiều so với những kỳ World Cup đầu thế kỷ XXI và cho thấy bóng đá đã trở thành một ngành công nghiệp giải trí toàn cầu có giá trị hàng chục tỷ USD.

Không chỉ các đội tuyển hưởng lợi, các liên đoàn bóng đá quốc gia cũng có thêm nguồn lực để đầu tư cho đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và phát triển bóng đá chuyên nghiệp. FIFA kỳ vọng việc tăng mạnh tiền thưởng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá, đồng thời tạo động lực cho những quốc gia lần đầu giành vé dự World Cup.

Với quỹ thưởng 655 triệu USD, World Cup 2026 không đơn thuần là cuộc tranh tài danh giá nhất của bóng đá thế giới mà còn là sân chơi thể thao có sức hấp dẫn kinh tế đặc biệt. Khi doanh thu liên tục lập kỷ lục mới, những khoản tiền thưởng khổng lồ đang biến mỗi trận đấu thành một “cuộc đua triệu USD”, nơi thành công trên sân cỏ mang lại giá trị tài chính chưa từng có cho các đội tuyển quốc gia.

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