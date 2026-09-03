CLB Công an Nhân dân trở lại, quyết tâm giành vé lên V.League

CLB Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng V.League 2026/27 sau lễ xuất quân tại Hà Nội, hòa quyện giữa kinh nghiệm và trẻ trung.

Ngày 3/9 tại Hà Nội, CLB Bóng đá CAND tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27, đồng thời diễn ra lễ chuyển giao CLB Bóng đá Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên. Đội bóng CAND đặt mục tiêu giành quyền lên chơi tại V.League mùa giải tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng CLB Bóng đá CAND.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

CAND hướng tới tấm vé trở lại V.League

Tại lễ xuất quân, CLB Bóng đá CAND chính thức ra mắt Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, lực lượng cầu thủ và mẫu áo đấu sử dụng trong mùa giải 2026/27.

Đội bóng bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị về tổ chức, nhân sự và chuyên môn, hướng tới mục tiêu giành quyền lên chơi tại V.League mùa giải tiếp theo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Đáng chú ý, CLB Bóng đá CAND bổ sung một số tân binh như thủ môn Đình Triệu, Viktor Lê và Minh Vương. Bên cạnh kinh nghiệm của các cầu thủ mới, Ban huấn luyện tiếp tục đặt kỳ vọng vào lực lượng trẻ với những cái tên như Lý Đức, Thanh Nhàn và Minh Phúc.

Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ được kỳ vọng giúp CAND tăng sức cạnh tranh tại giải đấu, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển lâu dài.

Trong khi đó, CLB Bóng đá Hưng Yên chính thức ra mắt sau khi tiếp nhận chuyển giao từ CLB Bóng đá Trẻ PVF-CAND. Đội bóng kế thừa nền tảng đào tạo trẻ và sẽ thi đấu tại Giải hạng Nhất mùa giải 2026/27.

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Những dấu mốc có tính lịch sử

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thể thao thành tích cao, trong đó có bóng đá.

Theo Bộ trưởng, bóng đá có sức lôi cuốn mạnh mẽ, khả năng gắn kết nhiều tầng lớp nhân dân, đồng thời là môi trường rèn luyện thể lực, bản lĩnh, ý chí và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Điểm lại những thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, với sự đóng góp của nhiều cầu thủ mang màu áo CAND, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá bóng đá CAND đã có bước phát triển nhanh chóng, bổ sung nhiều vận động viên chất lượng cao và đóng góp vào thành công chung của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực, quốc tế.

CLB CAND ra mắt mẫu áo đấu chính thức mùa giải 2026/27.

Bộ trưởng cho rằng những thành quả này đến từ quá trình lao động, khổ luyện, sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của từng cá nhân, tập thể, cùng sự đóng góp của Ban huấn luyện và sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi ghi nhận, đánh giá cao những quyết tâm của CLB Bóng đá CAND và đồng thời mong rằng đây cũng là quyết tâm của CLB Bóng đá Hưng Yên”, Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu.

Theo Bộ trưởng, việc chuyển giao CLB Bóng đá Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên, đồng thời đổi tên CLB Bóng đá PVF-CAND thành CLB Bóng đá CAND vào tháng 8/2026 và tổ chức lễ xuất quân là những dấu mốc có tính lịch sử.

Những thay đổi này thể hiện kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang kỳ vọng qua từng trận đấu, từng mùa giải, hình ảnh người chiến sĩ CAND tiếp tục được lan tỏa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, năng động, có ý chí và khát vọng vươn lên.

Xây dựng CLB chuyên nghiệp, nói không với tiêu cực

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu CLB Bóng đá CAND sớm xây dựng chiến lược phát triển tương xứng với tên gọi mới, xác định cụ thể các mục tiêu ở tầm khu vực và châu lục, đồng thời tập trung các giải pháp để từng bước hiện thực hóa những mục tiêu này.

CLB được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh tại các giải đấu chuyên nghiệp trong nước, từng bước vươn tầm quốc tế và đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân. Ảnh: CLB CAND

Bộ trưởng cũng yêu cầu đội bóng xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, đẹp mắt, kiên quyết nói không với tiêu cực; tôn trọng đối thủ và khán giả, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của thể thao.

“Mỗi cầu thủ của câu lạc bộ không chỉ là vận động viên xuất sắc trên sân cỏ, mà phải là một đại sứ lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, đại diện cho tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, sự tự tin, lòng tự hào, tự tôn dân tộc”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng tin tưởng sự đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành, cơ quan báo chí, truyền hình và người hâm mộ sẽ tạo thêm nguồn lực để CLB Bóng đá CAND và CLB Bóng đá Hưng Yên phát triển vững chắc trong mùa giải 2026/27 và những năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch CLB Bóng đá CAND khẳng định CLB sẽ khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ trưởng thành những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực.

CLB Bóng đá CAND đặt mục tiêu từng bước trở thành một trong những CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an và người hâm mộ.