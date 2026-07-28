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[GALLERY] Mở bán vé trận Việt Nam đấu Singapore, NHM xếp hàng ngăn nắp

Xã hội

[GALLERY] Mở bán vé trận Việt Nam đấu Singapore, NHM xếp hàng ngăn nắp

Điểm bán vé trực tiếp trận tuyển Việt Nam gặp Singapore thu hút đông đảo người hâm mộ trong ngày đầu mở bán.

Thiên Anh/ Ảnh: Minh Dân
Chiều 28/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.
Chiều 28/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.
Mặc dù 14h30 quầy vé mới bắt đầu hoạt động, ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đã có mặt trước khu vực bán vé để chờ đến lượt.
Mặc dù 14h30 quầy vé mới bắt đầu hoạt động, ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đã có mặt trước khu vực bán vé để chờ đến lượt.
Lượng người tập trung ngày càng đông khiến khu vực trước cổng điểm bán hình thành hàng dài. Nhiều cổ động viên lựa chọn đến sớm với hy vọng mua được vị trí ngồi như mong muốn.
Lượng người tập trung ngày càng đông khiến khu vực trước cổng điểm bán hình thành hàng dài. Nhiều cổ động viên lựa chọn đến sớm với hy vọng mua được vị trí ngồi như mong muốn.
Đây là một trong hai trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, vì vậy sức hút của trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.
Đây là một trong hai trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, vì vậy sức hút của trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.
Trước đó, VFF dự kiến phân phối toàn bộ vé theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng từ ngày 17/7 đến hết 25/7.
Trước đó, VFF dự kiến phân phối toàn bộ vé theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng từ ngày 17/7 đến hết 25/7.
Tuy nhiên, số lượng người đăng ký mua vé vượt dự kiến khiến VFF quyết định mở thêm kênh bán trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.
Tuy nhiên, số lượng người đăng ký mua vé vượt dự kiến khiến VFF quyết định mở thêm kênh bán trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.
Theo VFF, toàn bộ vé hạng cao nhất trị giá 500.000 đồng của trận tuyển Việt Nam gặp Singapore đã được bán hết ngay trong giai đoạn mở bán trực tuyến.
Theo VFF, toàn bộ vé hạng cao nhất trị giá 500.000 đồng của trận tuyển Việt Nam gặp Singapore đã được bán hết ngay trong giai đoạn mở bán trực tuyến.
Vé xem các trận sân nhà của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 được phát hành với 4 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.
Vé xem các trận sân nhà của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 được phát hành với 4 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.
Theo kế hoạch, hoạt động bán vé trực tiếp sẽ kéo dài đến 16h30 ngày 30/7 hoặc kết thúc sớm nếu toàn bộ vé được bán hết.
Theo kế hoạch, hoạt động bán vé trực tiếp sẽ kéo dài đến 16h30 ngày 30/7 hoặc kết thúc sớm nếu toàn bộ vé được bán hết.
Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Singapore, Timor-Leste, Indonesia và Campuchia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Với lượng người đến mua vé đông ngay trong ngày đầu mở bán trực tiếp, trận đấu trên sân Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ có bầu không khí sôi động với sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Singapore, Timor-Leste, Indonesia và Campuchia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Với lượng người đến mua vé đông ngay trong ngày đầu mở bán trực tiếp, trận đấu trên sân Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ có bầu không khí sôi động với sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Thiên Anh/ Ảnh: Minh Dân
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