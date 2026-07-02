Gần 4 cây vàng cho tấm vé xem C.Ronaldo đấu Modric, liệu có xứng đáng?

Việc giá vé một trận bóng đá bị đẩy lên ngang giá một chiếc ô tô hạng trung hay gần 4 cây vàng đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cũng như giới tiêu dùng. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 là ví dụ điển hình khi nhu cầu quá lớn đã khiến thị trường vé thứ cấp "nóng" hơn bao giờ hết.

Theo báo A Bola (Bồ Đào Nha), nhiều vé xem trận đấu này đang được rao bán trên các nền tảng giao dịch vé trực tuyến như SeatGeek và StubHub với mức giá cao gấp hàng chục lần giá niêm yết ban đầu.

Vé điện tử trận Bồ Đào Nha - Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Đáng chú ý, một số vé hạng VVIP được chào bán với giá lên tới 18.500 euro, tương đương khoảng 555 triệu đồng. Với mức giá vàng trong nước vào cuối tháng 6, số tiền này đủ mua gần 4 cây vàng.

Ngay cả những vị trí có giá thấp nhất trên thị trường chuyển nhượng vé cũng không hề rẻ. Một chỗ ngồi được rao từ hơn 2.300 euro, tương đương khoảng 70 triệu đồng. Trong khi đó, khi FIFA mở bán chính thức từ năm 2025, giá vé chỉ dao động từ 293-767 euro, tức khoảng 9-23 triệu đồng.

Theo A Bola, sức hút đặc biệt của trận đấu đến từ khả năng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo hoặc Luka Modric. Chính yếu tố lịch sử này khiến lượng người muốn sở hữu tấm vé vào sân tăng đột biến.

Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức cũng góp phần tạo nên cơn sốt. Trận đấu diễn ra tại Toronto (Canada) - nơi có khoảng 140.000 người gốc Bồ Đào Nha và hơn 35.000 người gốc Croatia sinh sống. Lượng cổ động viên đông đảo ngay tại địa phương khiến nhu cầu mua vé vượt xa nguồn cung.

Sức nóng của trận đấu đến từ cuộc đối đầu của những người đồng đội cũ tại CLB Real Madrid là Cristiano Ronaldo và Luka Modric.

Theo quy định của thành phố Toronto, việc bán lại vé xem các sự kiện thể thao với giá cao hơn giá gốc không được phép. Tuy nhiên, việc kiểm soát hoạt động này gặp không ít khó khăn, đặc biệt trên các nền tảng giao dịch trực tuyến, nơi rất khó xác minh mức giá ban đầu mà người bán đã chi trả.

Ở góc độ tiêu dùng, hiện tượng giá vé bị đẩy lên hàng chục lần phản ánh quy luật cung - cầu của những sự kiện thể thao mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người hâm mộ cần thận trọng khi mua vé trên thị trường thứ cấp để tránh nguy cơ mua phải vé giả, vé không hợp lệ hoặc phải trả mức giá quá cao so với giá trị thực.

Trong khi đó, áp lực cũng đang đè nặng lên vai Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 41 tuổi mới ghi được 2 bàn thắng tại World Cup 2026 và chưa thể lập công trước các đối thủ mạnh như CHDC Congo hay Colombia. Trước giải đấu, Ronaldo cũng chưa từng ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup và đang rất quyết tâm phá bỏ cột mốc đáng quên này ở cuộc đối đầu với Croatia.