Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Đương kim vô địch U17 Hà Nội vào bảng đấu dễ chịu tại giải U17 Quốc gia 2026

Đương kim vô địch U17 Hà Nội vào bảng đấu thuận lợi, trong khi nhiều bảng khác hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt tại giải U17 Quốc gia 2026.

Chiều 10.7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết: “Bóng đá trẻ luôn là nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Việc nhà tài trợ đồng hành cùng vòng chung kết không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải đấu mà còn tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình phát triển.

VFF tin tưởng giải đấu sẽ tiếp tục là sân chơi chất lượng, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng, đóng góp nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

VFF bốc thăm giải U17 Quốc gia 2026. Ảnh: VFF

VFF bốc thăm giải U17 Quốc gia 2026. Ảnh: VFF

Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch U17 Hà Nội nằm ở bảng C cùng U17 Huế, U17 Đồng Tháp và U17 Lâm Đồng. Đây được xem là bảng đấu khá cân bằng, tạo điều kiện để đội bóng Thủ đô hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu.

Ở bảng A, U17 Hoàng Anh Gia Lai sẽ cạnh tranh với U17 Thể Công Viettel 1, U17 Đà Nẵng và U17 PVF. Trong khi đó, bảng B quy tụ U17 Sông Lam Nghệ An, U17 TP.HCM, U17 PVF-CAND và U17 Đồng Nai.

Vòng chung kết U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 29.7 trên sân Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), với sự góp mặt của 12 đội bóng xuất sắc nhất cả nước.

Đây tiếp tục là giải đấu quan trọng để các câu lạc bộ kiểm chứng chất lượng đào tạo trẻ và tuyển chọn nhân tố cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Theo Minh Phong/ Lao Động
Link bài gốc Copy link
https://laodong.vn/bong-da/duong-kim-vo-dich-u17-ha-noi-vao-bang-dau-de-chiu-tai-giai-u17-quoc-gia-2026-1733134.ldo
#U17 Hà Nội #giải U17 Quốc gia #bảng đấu #bóng đá trẻ #tuyển trẻ #Gia Lai

Bài liên quan

Thể thao

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Cuộc đua của 7 đội bóng hàng đầu

Bảy đội bóng hàng đầu sẽ tranh tài tại Giải bóng đá nữ VĐQG 2026, nơi các ứng viên vô địch cạnh tranh quyết liệt cho ngôi hậu quốc gia.

Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20/7 đến 22/8 tại Thái Nguyên với sự góp mặt của 7 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam.

Mùa giải năm nay đánh dấu sự trở lại của Hà Nội II sau thời gian vắng mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Sự góp mặt của đội bóng Thủ đô không chỉ giúp tăng số lượng đội tham dự mà còn hứa hẹn mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn hơn trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

download.png
Thái Sơn Bắc tiếp tục là nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VFF

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội có thành tích tốt nhất sau 14 vòng đấu sẽ đăng quang ngôi vô địch, trong khi các vị trí còn lại được xác định dựa trên số điểm giành được và các chỉ số phụ theo quy định.

Giải đấu năm nay tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thế lực quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam. TP Hồ Chí Minh I vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ sở hữu lực lượng đồng đều cùng nhiều tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Trong nhiều mùa giải gần đây, đội bóng thành phố mang tên Bác luôn duy trì vị thế là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất cả nước.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên T&T được đánh giá là đối thủ đáng gờm sau quá trình đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Đội bóng xứ chè đã có những bước tiến đáng kể trong vài năm trở lại đây và đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng giàu truyền thống.

download-1.png
7 đội bóng dự giải đấu năm 2026. Ảnh: VFF

Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam cũng là những cái tên không thể xem thường. Với nền tảng đào tạo trẻ bài bản cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, hai đội bóng này luôn nằm trong nhóm có khả năng tạo bất ngờ ở cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định khi sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng, góp phần tạo nên sự cân bằng về chuyên môn giữa các đội tham dự.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2026 là các câu lạc bộ được đăng ký tối đa ba cầu thủ nước ngoài, trong đó có hai suất dành cho cầu thủ gốc Việt. Quy định này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, đồng thời giúp các cầu thủ trong nước có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng đội và đối thủ quốc tế.

Việc mở rộng cơ hội sử dụng ngoại binh cũng được xem là bước đi nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ Việt Nam, tạo điều kiện để các câu lạc bộ nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực và châu lục đang phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ là nơi tranh tài của những đội bóng hàng đầu, Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia. Nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam từng khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế đã trưởng thành từ chính sân chơi này.

Với sự góp mặt của 7 đội bóng cùng những thay đổi tích cực về cơ chế thi đấu và lực lượng, mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Xem chi tiết

Thể thao

HLV Roland tiết lộ về kế hoạch World Cup ngay khi U17 Việt Nam về nước

HLV Cristiano Roland chia sẻ về hành trình lịch sử của U17 Việt Nam và kế hoạch sắp tới sau chiến thắng vang dội tại VCK U17 châu Á 2026.

Rơi nước mắt vì hạnh phúc và sự kiên cường của học trò

Dù phải dừng bước ở tứ kết trước đối thủ mạnh U17 Australia, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn xuất sắc hoàn thành mục tiêu tối thượng là giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Trong vòng vây của người hâm mộ và truyền thông ngày trở về, chiến lược gia người Brazil đã không giấu được sự tự hào.

Xem chi tiết

Thể thao

Bốc thăm thi đấu Giải hạng Nhì QG 2026: 14 đội tranh 3 suất thăng hạng

Giải bóng đá hạng Nhì QG 2026 có 14 đội tham dự. Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Sáng 10/3, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo VFF, Ban tổ chức giải và các câu lạc bộ tham dự.

Giải hạng Nhì quốc gia 2026 có sự góp mặt của 14 đội bóng, tranh tài nhằm giành 3 suất thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27. Giải đấu được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi quan trọng giúp phát hiện, đào tạo và bổ sung nguồn lực cầu thủ cho hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới