Đương kim vô địch U17 Hà Nội vào bảng đấu dễ chịu tại giải U17 Quốc gia 2026

Chiều 10.7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết: “Bóng đá trẻ luôn là nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Việc nhà tài trợ đồng hành cùng vòng chung kết không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải đấu mà còn tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình phát triển.
VFF tin tưởng giải đấu sẽ tiếp tục là sân chơi chất lượng, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng, đóng góp nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai”.
Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch U17 Hà Nội nằm ở bảng C cùng U17 Huế, U17 Đồng Tháp và U17 Lâm Đồng. Đây được xem là bảng đấu khá cân bằng, tạo điều kiện để đội bóng Thủ đô hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu.
Ở bảng A, U17 Hoàng Anh Gia Lai sẽ cạnh tranh với U17 Thể Công Viettel 1, U17 Đà Nẵng và U17 PVF. Trong khi đó, bảng B quy tụ U17 Sông Lam Nghệ An, U17 TP.HCM, U17 PVF-CAND và U17 Đồng Nai.
Vòng chung kết U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 29.7 trên sân Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), với sự góp mặt của 12 đội bóng xuất sắc nhất cả nước.
Đây tiếp tục là giải đấu quan trọng để các câu lạc bộ kiểm chứng chất lượng đào tạo trẻ và tuyển chọn nhân tố cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.