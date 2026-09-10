U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 dù gặp khó về lực lượng

U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết ASIAD 20 dù đối mặt với nhiều khó khăn khi thời gian chuẩn bị ngắn và lực lượng chưa hội quân đầy đủ.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào tứ kết tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), dù quá trình chuẩn bị của đội đang gặp không ít trở ngại về lực lượng và thời gian.

Chia sẻ với truyền thông tại Hà Nội chiều 10/9, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngay trong ngày. Đội dự kiến có mặt tại Nhật Bản ngày 13/9, trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại ASIAD 20 chỉ hai ngày sau đó.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú phát biểu tại buổi chia sẻ thông tin với báo chí chiều ngày 10/9.

Khoảng thời gian chuẩn bị ngắn khiến U23 Việt Nam gần như không có điều kiện để tổ chức các buổi tập chiến thuật và lắp ráp đội hình một cách đầy đủ. Theo kế hoạch, đội chủ yếu có thời gian làm quen sân trước khi chính thức bước vào tranh tài.

Khó khăn càng lớn hơn khi một số thành viên Ban huấn luyện và cầu thủ không thể hội quân cùng thời điểm. Đáng chú ý, hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Hải Phòng dự kiến chỉ có thể di chuyển và hội quân với đội vào ngày 15/9, đúng thời điểm U23 Việt Nam thi đấu trận ra quân.

Bên cạnh đó, vị trí thủ môn cũng đang khiến VFF phải tính toán phương án nhân sự. Ông Trần Anh Tú cho biết CLB Hà Nội hiện chưa thể nhả thủ môn do đội bóng đang có trường hợp thủ môn chấn thương. VFF cần chờ xác nhận cụ thể về tình trạng chấn thương để có phương án thay thế phù hợp với quy định của giải.

Danh sách U23 Việt Nam dự Asiad 2026 - Ảnh: VFF

Theo điều lệ ASIAD 20, mỗi đội tuyển bắt buộc phải đăng ký ba thủ môn. Vì vậy, trong trường hợp thủ môn của CLB Hà Nội không thể hội quân, U23 Việt Nam sẽ phải bổ sung một thủ môn khác, thay vì chỉ tham dự giải với hai người.

Dù gặp nhiều khó khăn, VFF vẫn xác định mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD 20 là giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF cũng thừa nhận những hạn chế về lực lượng và thời gian chuẩn bị chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định tới khả năng hoàn thành mục tiêu của đội.

Theo ông Trần Anh Tú, việc xây dựng lực lượng U23 Việt Nam cho ASIAD 20 không chỉ nhằm hướng tới thành tích tại giải đấu lần này. Ngay từ năm trước, VFF đã báo cáo và xin ý kiến các cơ quan quản lý về định hướng sử dụng lực lượng tham dự ASIAD, trong đó trọng tâm là chuẩn bị cho SEA Games 2027.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kuwait trong trận ra quân ngày 15/9, tiếp đó lần lượt chạm trán Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Trong số các đối thủ tại bảng C, Uzbekistan được đánh giá là thử thách lớn đối với U23 Việt Nam. Vì vậy, hai trận đấu với Kuwait và Philippines có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, trước khi U23 Việt Nam đối đầu Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Sau ASIAD 20, U23 Việt Nam dự kiến tiếp tục có đợt tập trung và hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai. Đây được xem là một phần trong kế hoạch duy trì, rà soát và chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, đặc biệt là SEA Games 2027.

Với mục tiêu vào tứ kết, U23 Việt Nam sẽ phải tận dụng tối đa quãng thời gian ít ỏi còn lại để ổn định lực lượng và nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ hội quân muộn, khả năng vận hành lối chơi và sự ổn định về nhân sự sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định cơ hội đi tiếp của đội tại ASIAD 20.