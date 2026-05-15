Vé xem Ronaldo đá World Cup 2026 giá cao vẫn "cháy hàng"

Vé xem Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 đang tăng phi mã. Có trận giá vé rẻ nhất vượt 60 triệu đồng, cao hơn cả Super Bowl.

Cơn sốt săn vé xem siêu sao Cristiano Ronaldo thi đấu tại World Cup 2026 đang đẩy thị trường vé tại Mỹ tăng nóng chưa từng có, đặc biệt ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia diễn ra ngày 27/6 trên sân Hard Rock (Miami).

Theo dữ liệu từ TicketData, giá vé thấp nhất cho trận đấu này hồi tháng 12/2025 chỉ dưới 400 USD, tương đương khoảng 10,3 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi FIFA hoàn tất lễ bốc thăm vòng bảng và xác nhận màn đối đầu giữa Bồ Đào Nha với Colombia, giá vé lập tức leo thang chóng mặt.

CĐV háo hức chờ màn trình diễn của Ronaldo tại kỳ World Cup có thể là cuối cùng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Chỉ chưa đầy một giờ sau lễ bốc thăm, vé vào sân thấp nhất đã bị đẩy lên hơn 2.000 USD, tương đương khoảng 51,6 triệu đồng. Hiện mức giá trung bình cho loại vé rẻ nhất đã vào khoảng 2.500 USD, tức gần 64,5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại.

Đáng chú ý, con số này còn vượt giá vé trung bình của trận Super Bowl gần nhất của NFL, vốn dao động quanh mức 2.109 USD. Ngoài các trận đấu có đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada góp mặt, cuộc đối đầu Bồ Đào Nha - Colombia hiện được xem là trận vòng bảng đắt đỏ nhất World Cup 2026.

Trong khi đó, vé trận chung kết World Cup 2026 trên thị trường chợ đen được ghi nhận có giá khởi điểm từ 8.400 USD, tương đương hơn 216 triệu đồng. Một số trường hợp cá biệt thậm chí còn xuất hiện mức rao bán lên tới hàng triệu USD trên mạng xã hội, gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Giới chuyên môn nhận định nguyên nhân lớn nhất khiến vé tăng mạnh đến từ sức hút quá lớn của Ronaldo. Ở tuổi 41, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của chân sút người Bồ Đào Nha. Điều này khiến người hâm mộ toàn cầu xem đây là “cơ hội cuối” để chứng kiến CR7 thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sức hút của Cristiano Ronaldo vẫn rất lớn.

Không chỉ có yếu tố Ronaldo, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia còn thu hút sự quan tâm lớn nhờ tính chuyên môn cao. Cả hai đội tuyển đều nằm trong nhóm đầu trên bảng xếp hạng FIFA và được đánh giá là những ứng viên có thể tiến sâu tại giải đấu.

Ngoài ra, bang Florida - nơi tổ chức trận đấu - hiện có cộng đồng người Colombia sinh sống rất đông, với gần 500.000 người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu mua vé tăng vọt trong thời gian ngắn.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế thể thao, World Cup 2026 không chỉ là sự kiện bóng đá mà còn trở thành “cỗ máy kiếm tiền” khổng lồ cho ngành du lịch, lưu trú, vận tải và thị trường vé thứ cấp tại Bắc Mỹ. Sức hút từ các biểu tượng toàn cầu như Ronaldo hay Lionel Messi đang giúp FIFA và các đơn vị tổ chức tạo ra doanh thu kỷ lục ngay từ trước ngày khai mạc.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada với số đội tham dự tăng lên 48 đội, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Đây cũng được dự báo là kỳ World Cup có quy mô thương mại lớn nhất từ trước tới nay.