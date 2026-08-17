Vé chợ đen trận bán kết lượt về Việt Nam đấu Malaysia "nhảy múa"

Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, vé bán lại trận Việt Nam - Malaysia tại Mỹ Đình được rao cao gấp 2-4 lần giá niêm yết, có vé lên tới 4 triệu đồng.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur của Malaysia giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sức hút của trận đấu trên sân Mỹ Đình theo đó tăng mạnh, kéo theo tình trạng vé được rao bán trên thị trường không chính thức với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá Ban tổ chức công bố.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hai đợt bán vé trực tuyến cho trận bán kết lượt về. Vé chính thức có 4 mệnh giá gồm 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1 triệu đồng, tùy vị trí trên các khán đài.

Vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐTQG Việt Nam và Malaysiađược rao bán trên các chợ mạng.

Tuy nhiên, sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở lượt đi, nhiều tấm vé được rao bán lại với mức chênh lệch rất lớn.

Theo ghi nhận trên một số diễn đàn mua bán vé trực tuyến, tại khán đài A, tầng 2, vé cửa 1-2 thuộc khu vực VIP được rao tới 4 triệu đồng/vé, gấp 4 lần mệnh giá 1 triệu đồng. Vé cửa 3-4, vốn thuộc khu vực vé mời, được chào bán khoảng 3,5 triệu đồng/vé.

Các vị trí cửa 5-6 có giá khoảng 2 triệu đồng/vé, cao gấp đôi giá niêm yết. Trong khi đó, vé cửa 7-8-9-10 được rao khoảng 1,5 triệu đồng/vé, hơn gấp đôi mức giá gốc 700.000 đồng.

Tại tầng 5 khán đài A, giá rao bán cũng cao hơn đáng kể so với mức niêm yết. Vé cửa 1-2 được chào khoảng 1,6 triệu đồng/vé; cửa 3-4 khoảng 1,5 triệu đồng; các cửa 5-6-7-8 dao động quanh mức 1,2 triệu đồng/vé.

Cơn sốt vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐTQG Việt Nam và Malaysia.

Không chỉ khán đài A, giá vé tại khán đài B cũng bị đẩy lên cao. Vé tầng 2, cửa 1-2 được rao khoảng 2,5 triệu đồng/vé, trong khi giá chính thức là 1 triệu đồng. Vé cửa 3-4 có giá khoảng 2,2 triệu đồng/vé, cửa 5-6 khoảng 2 triệu đồng/vé. Các vị trí cửa 7-8-9-10 được chào khoảng 1,5 triệu đồng/vé, cao hơn gấp đôi giá niêm yết 700.000 đồng.

Tại tầng 5 khán đài B, nhiều tấm vé được rao trong khoảng 1,2-1,6 triệu đồng/vé, tùy vị trí, trong khi giá gốc chỉ từ 500.000-700.000 đồng.

Ngay cả khán đài C và D, nơi có mức giá chính thức thấp nhất, cũng xuất hiện tình trạng chênh giá. Vé mệnh giá 300.000 đồng được rao khoảng 600.000 đồng/vé, tương đương mức tăng gấp đôi.

Như vậy, từ những vị trí có giá niêm yết 300.000 đồng đến khu vực 1 triệu đồng, giá rao bán lại đều cao hơn đáng kể. Cá biệt, một số vị trí được đẩy lên 4 triệu đồng/vé, gấp 4 lần mức giá chính thức mà VFF công bố.

Sức nóng của thị trường vé không chính thức xuất phát từ nhu cầu lớn của người hâm mộ sau khi tuyển Việt Nam tạo được lợi thế 2-0 ở lượt đi. Với khoảng cách hai bàn, nhiều cổ động viên kỳ vọng được trực tiếp chứng kiến đội tuyển giành quyền vào chung kết trên sân nhà.

Trong khi nguồn vé chính thức có giới hạn, nhu cầu tăng cao tạo điều kiện để thị trường mua bán lại trở nên sôi động. Theo ghi nhận, một số người bán còn chủ động tìm mua lại vé từ người hâm mộ rồi rao bán với mức giá cao hơn.

Giá vé trong những ngày tới có thể tiếp tục biến động theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, những mức giá được rao bán hiện nay chủ yếu là giá trên thị trường không chính thức, không đồng nghĩa với giá giao dịch thực tế của từng tấm vé.

Người hâm mộ vì vậy cần thận trọng khi mua vé qua các kênh không chính thức. Ngoài nguy cơ phải trả mức giá cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết, người mua còn có thể đối mặt với rủi ro nhận phải vé giả, vé đã được sử dụng hoặc chuyển tiền nhưng không nhận được vé.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân vận động Mỹ Đình. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có lợi thế lớn để hướng tới tấm vé vào chung kết. Chính kỳ vọng đó đang khiến những tấm vé vào sân Mỹ Đình trở nên đặc biệt đắt giá trên thị trường không chính thức.