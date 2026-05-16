Mexico đặt mục tiêu tăng 48% chi tiêu du khách nhờ World Cup 2026

Mexico kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch khi đặt mục tiêu tăng 48% mức chi tiêu trung bình của du khách.

Chính phủ Mexico đang đặt nhiều kỳ vọng vào FIFA World Cup 2026 như một “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng du lịch và dịch vụ trong năm 2026.

Theo Bộ trưởng Du lịch Mexico Josefina Rodríguez, nước này đặt mục tiêu tăng tới 48% mức chi tiêu trung bình của du khách trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây được xem là mục tiêu tham vọng, trong bối cảnh Mexico muốn tận dụng sức hút toàn cầu của World Cup 2026 để gia tăng nguồn thu từ lưu trú, ăn uống, giải trí, mua sắm và các dịch vụ du lịch đi kèm.

Ba thành phố đăng cai các trận đấu gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey hiện đã ghi nhận tỷ lệ đặt phòng khách sạn khoảng 60%, dù giải đấu còn gần một tháng mới khởi tranh.

Theo giới chức Mexico, World Cup 2026 sẽ khác biệt so với các kỳ trước khi người hâm mộ di chuyển liên tục giữa ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Mỹ và Canada. Điều này buộc ngành du lịch Mexico phải cạnh tranh mạnh hơn để giữ chân du khách lưu trú và chi tiêu nhiều hơn tại nước này.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Mexico đang đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng du lịch và giao thông, bao gồm hiện đại hóa sân bay, cải tạo sân vận động, mở rộng khu dịch vụ và xây dựng các chương trình quảng bá dài hạn. Chính phủ nước này cũng sẽ đưa vào hoạt động thêm 58 tuyến du lịch mới từ tháng 6/2026 nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của khách quốc tế.

Ngoài ra, Mexico còn phát triển ứng dụng “Mexico chào đón bạn”, cung cấp gần 290 tuyến tham quan tại 32 bang trên cả nước, tích hợp gợi ý về ẩm thực, bảo tàng, khu khảo cổ và lịch trình du lịch từ 1-5 ngày cho người hâm mộ World Cup.

Theo dự báo của FIFA, World Cup 2026 có thể thu hút khoảng 5 triệu du khách toàn cầu. Trong khi đó, Mexico tin rằng nước này đủ khả năng đón lượng khách khổng lồ nhờ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn và nền tảng du lịch phát triển mạnh tại khu vực Mỹ Latinh.

Nhiều chuyên gia đánh giá World Cup 2026 không chỉ mang lại doanh thu du lịch hàng tỷ USD cho Mexico mà còn giúp nước này quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và tạo hiệu ứng lan tỏa cho nền kinh tế dịch vụ trong nhiều năm tới.