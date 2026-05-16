Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Mexico đặt mục tiêu tăng 48% chi tiêu du khách nhờ World Cup 2026

Mexico kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch khi đặt mục tiêu tăng 48% mức chi tiêu trung bình của du khách.

Thiên Anh

Chính phủ Mexico đang đặt nhiều kỳ vọng vào FIFA World Cup 2026 như một “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng du lịch và dịch vụ trong năm 2026.

Theo Bộ trưởng Du lịch Mexico Josefina Rodríguez, nước này đặt mục tiêu tăng tới 48% mức chi tiêu trung bình của du khách trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

tai-xuong-1-8598.png
Mexico kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch khi đặt mục tiêu tăng 48% mức chi tiêu trung bình của du khách.

Đây được xem là mục tiêu tham vọng, trong bối cảnh Mexico muốn tận dụng sức hút toàn cầu của World Cup 2026 để gia tăng nguồn thu từ lưu trú, ăn uống, giải trí, mua sắm và các dịch vụ du lịch đi kèm.

Ba thành phố đăng cai các trận đấu gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey hiện đã ghi nhận tỷ lệ đặt phòng khách sạn khoảng 60%, dù giải đấu còn gần một tháng mới khởi tranh.

Theo giới chức Mexico, World Cup 2026 sẽ khác biệt so với các kỳ trước khi người hâm mộ di chuyển liên tục giữa ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Mỹ và Canada. Điều này buộc ngành du lịch Mexico phải cạnh tranh mạnh hơn để giữ chân du khách lưu trú và chi tiêu nhiều hơn tại nước này.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Mexico đang đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng du lịch và giao thông, bao gồm hiện đại hóa sân bay, cải tạo sân vận động, mở rộng khu dịch vụ và xây dựng các chương trình quảng bá dài hạn. Chính phủ nước này cũng sẽ đưa vào hoạt động thêm 58 tuyến du lịch mới từ tháng 6/2026 nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của khách quốc tế.

tai-xuong-2-2380.png
Mexico giới thiệu cúp vàng World Cup tại kỳ quan Chichén Itzá.

Ngoài ra, Mexico còn phát triển ứng dụng “Mexico chào đón bạn”, cung cấp gần 290 tuyến tham quan tại 32 bang trên cả nước, tích hợp gợi ý về ẩm thực, bảo tàng, khu khảo cổ và lịch trình du lịch từ 1-5 ngày cho người hâm mộ World Cup.

Theo dự báo của FIFA, World Cup 2026 có thể thu hút khoảng 5 triệu du khách toàn cầu. Trong khi đó, Mexico tin rằng nước này đủ khả năng đón lượng khách khổng lồ nhờ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn và nền tảng du lịch phát triển mạnh tại khu vực Mỹ Latinh.

Nhiều chuyên gia đánh giá World Cup 2026 không chỉ mang lại doanh thu du lịch hàng tỷ USD cho Mexico mà còn giúp nước này quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và tạo hiệu ứng lan tỏa cho nền kinh tế dịch vụ trong nhiều năm tới.

#World Cup 2026 #Mexico #du lịch quốc tế #phát triển du lịch #hạ tầng

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Vé xem Ronaldo đá World Cup 2026 giá cao vẫn "cháy hàng"

Vé xem Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 đang tăng phi mã. Có trận giá vé rẻ nhất vượt 60 triệu đồng, cao hơn cả Super Bowl.

Cơn sốt săn vé xem siêu sao Cristiano Ronaldo thi đấu tại World Cup 2026 đang đẩy thị trường vé tại Mỹ tăng nóng chưa từng có, đặc biệt ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia diễn ra ngày 27/6 trên sân Hard Rock (Miami).

Theo dữ liệu từ TicketData, giá vé thấp nhất cho trận đấu này hồi tháng 12/2025 chỉ dưới 400 USD, tương đương khoảng 10,3 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi FIFA hoàn tất lễ bốc thăm vòng bảng và xác nhận màn đối đầu giữa Bồ Đào Nha với Colombia, giá vé lập tức leo thang chóng mặt.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Mercedes-Benz Stadium: Tâm điểm World Cup 2026 giữa lòng thành phố Atlanta

Sở hữu mái che độc bản và dịch vụ đẳng cấp, Mercedes-Benz Stadium tại Atlanta không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn là tâm điểm rực lửa của World Cup 2026.

mercedes-benz-stadium-courtesy-amb-sports-entertainment-2018-atlantambs-photobybrucedamonte-04jpg.jpg
Tọa lạc tại trung tâm Atlanta (Hoa Kỳ), Mercedes-Benz Stadium không chỉ là một kỳ quan kiến trúc hiện đại mà còn là "điểm hẹn" chiến lược của FIFA World Cup 2026. Với thiết kế mái che độc bản và công nghệ tiên phong, sân vận động này đang trở thành tâm điểm chú ý khi chuẩn bị đăng cai những trận cầu rực lửa. (Ảnh: Bruce Damonte/Courtesy Mercedes-Benz Stadium)
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Giá tour xem World Cup 2026 đắt nhất từ trước tới nay, lên tới gần 2 tỷ đồng

Các gói tour VIP cho World Cup 2026 tại Mỹ, Canada, Mexico có giá từ hàng trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng, phản ánh sự thương mại hóa ngày càng lớn.

Làn sóng mở bán tour xem FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đang tạo ra một cuộc đua mới trên thị trường du lịch thể thao. Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ nằm ở sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn ở mức giá được đánh giá là thuộc nhóm đắt đỏ bậc nhất từ trước đến nay.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, nhiều tour trọn gói hiện được chào bán với mức từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, một số gói VIP dành cho các trận đấu quan trọng, đặc biệt là chung kết, có giá dao động từ hơn 800 triệu đồng đến khoảng 1,5–1,9 tỷ đồng cho mỗi khách.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe,buộc nghành sữa phải nâng chuẩn

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe,buộc nghành sữa phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.