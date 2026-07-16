Lũ ống cuốn đất đá vào khu dân cư ở Lào Cai

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm ngày 15 rạng sáng 16/7, tại thôn Minh Thượng, xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai) xảy ra lũ, cuốn theo hàng trăm tấn đất đá, bùn đất tràn xuống khu dân cư, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương.

Nước lũ cao điểm tràn vào nhiều gia đình khu vực thôn Minh Thượng từ khoảng 3 - 4h sáng, với mực nước ngập khoảng 50 cm.

Hàng trăm tấn đất đá, bùn đất tràn xuống khu dân cư, gây ách tắc giao thông.

Đường giao thông bị ảnh hưởng.

Công an xã Minh Lương cho biết, mưa lớn gây lũ tại Thôn Minh Hạ, gây hậu quả thiệt hại cho các hộ gia đình trên địa bàn, đất đá rơi xuống làm tắc khoảng 200m trục đường chính quốc lộ 279.

Đất đá, bùn đất tràn xuống khu dân cư.

Lực lượng chức năng huy động máy xúc và nhiều phương tiện cơ giới khẩn trương dọn dẹp đất đá.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng Công an, quân sự, dân quân cùng người dân đã huy động máy xúc và nhiều phương tiện cơ giới khẩn trương dọn dẹp đất đá, khơi thông tuyến đường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp diễn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Với tinh thần "4 tại chỗ", công tác khắc phục được triển khai khẩn trương, quyết liệt nhằm nhanh chóng thông tuyến, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân kịp thời.

Lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp đất đá, khơi thông tuyến đường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Nước ở các khe tiếp tục đổ về suối trên địa bàn xã Minh Lương.

Chính quyền xã Minh Lương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét khi có mưa lớn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt qua nước ngập lụt. Nguồn: CA Lào Cai.