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Xã hội

Thông tin về tuyển sinh lan truyền trên mạng, Sở GD&ĐT TPHCM lên tiếng

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị Công an thành phố phối hợp xử lý thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp, tránh gây hoang mang dư luận.

Bình Nguyên

Ngày 15/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã có văn bản gửi Công an TPHCM đề nghị phối hợp xử lý các thông tin sai lệch về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Sở GD&ĐT, qua phản ánh của người dân và theo dõi mạng xã hội thời gian gần đây, đơn vị ghi nhận nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến tuyển sinh đầu cấp, nhất là quy trình tiếp nhận hồ sơ và chính sách phân tuyến trường học.

Một số bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi phụ huynh không chấp nhận kết quả phân tuyến theo nơi cư trú và tập trung đông người tại trụ sở UBND cấp xã để gây áp lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Theo Sở GD&ĐT, các thông tin sai lệch đã khiến một bộ phận phụ huynh lo lắng, chậm hoặc không thực hiện thủ tục đăng ký tuyển sinh theo quy định; gây áp lực cho chính quyền địa phương và các trường học khi tiếp nhận các yêu cầu điều chỉnh phân tuyến không có căn cứ.

Giao diện màn hình tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp của TPHCM
Giao diện màn hình tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp của TPHCM

Tình trạng này cũng có thể khiến một số trường không tuyển đủ chỉ tiêu, ảnh hưởng đến việc tổ chức lớp học, bố trí giáo viên và triển khai kế hoạch năm học mới. Ngoài ra, việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng còn làm giảm niềm tin của người dân đối với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, đồng thời cản trở quá trình triển khai tuyển sinh trực tuyến.

Sở GD&ĐT khẳng định công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 đang được triển khai đúng kế hoạch của UBND TPHCM. Ngành giáo dục phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện tuyển sinh theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, xác minh các tài khoản, trang và nhóm mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp để có biện pháp xử lý theo quy định.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị lực lượng công an tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trong thời gian cao điểm, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, thông suốt.

Sở GD&ĐT khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM trong quá trình xác minh, xử lý các vụ việc liên quan.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên TP xây dựng khu vực tuyển sinh linh hoạt không còn gắn cứng với ranh giới phường/xã/quận/huyện như trước đây. Việc phân tuyến trường học không sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh.

Phụ huynh học sinh ở 3 khu vực cùng thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ duy nhất:https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, theo hình thức trực tuyến, từ lúc đăng ký đến khi xác nhận trúng tuyển đảm bảo theo đúng mô hình, nguồn dữ liệu tuyển sinh mà Sở GD-ĐT thống nhất với các đơn vị.

Mời độc giả xem video Đường đảo chiều: Giảm ùn ứ trong giờ cao điểm (Nguồn VTV1)
#tuyển sinh #TPHCM #Sở GD&ĐT #thông tin sai lệch #an ninh #đầu cấp

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