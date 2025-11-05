Làm rõ vị trí, pháp lý hồ chứa bị vỡ ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết hồ chứa bị vỡ do Công ty Việt Phong Phú xây dựng không nằm trong nội dung chủ trương đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sáng 5/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã có báo cáo về vị trí, quy mô và tính pháp lý của hệ thống hồ chứa thuộc Dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC do Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú đầu tư tại xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh khu vực hồ chứa nước bị vỡ nhìn từ sườn núi Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo số 169/UBND-NNMT ngày 3/11/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án có diện tích 346,6ha, được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 10/4/2018. Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ban hành quyết định cho Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú thuê hơn khoảng 3,4 triệu m² đất để thực hiện dự án, thời hạn sử dụng đất đến năm 2068.

Doanh nghiệp được UBND Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) cấp giấy phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6/6/2025. Nội dung cấp phép gồm các hạng mục khu trại gà, khu sản xuất; xử lý phân vi sinh, khu nhà kính trồng cây ăn trái, rau, khu giết mổ gia cầm, đóng gói sản phẩm, khu xử lý thức ăn, khu nhà văn phòng và các công trình phụ trợ.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, kết quả kiểm tra của các cơ quan chuyên môn xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao hồ (trong đó có 3 hồ tích trữ nước), không nằm trong nội dung chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép xây dựng đã được phê duyệt.

Qua đối chiếu bản đồ vệ tinh, hồ chứa bị vỡ là hồ lớn nhất trong khu vực trang trại, có diện tích khoảng 20ha, độ sâu trung bình 4,5m, dung tích khoảng 900.000m³.

Theo phân loại tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, đây là loại hồ chứa nước “vừa”.

Theo quy định, các hồ chứa loại này phải có hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành và biện pháp bảo đảm an toàn công trình. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra ngày 2/11, Công ty Trang trại Việt Phong Phú chưa cung cấp được tài liệu kỹ thuật liên quan.

Một căn nhà ở xã Tuy Phong bị nước lũ từ hồ chứa tràn qua, làm hư hỏng phần tường và mái.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, khu vực dự án trước đây thuộc địa giới tỉnh Bình Thuận, nay đã điều chỉnh về địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh đang phối hợp xác minh nguyên nhân, đồng thời rà soát tính pháp lý của toàn bộ hệ thống hồ, ao thuộc dự án.

Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, sự cố vỡ hồ tối 1/11 đã làm 1 người tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất sản xuất, cây trồng, vật nuôi; hư hại hạ tầng kênh mương, đường điện và nhiều công trình dân sinh. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, yêu cầu doanh nghiệp tháo cạn nước, gia cố an toàn và phối hợp khắc phục thiệt hại cho người dân.

Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao điều tra toàn diện nguyên nhân sự cố, kiểm tra hồ sơ pháp lý của toàn bộ hệ thống hồ chứa thuộc dự án để xử lý theo quy định.