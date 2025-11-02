Hồ chứa nước ở Lâm Đồng bị vỡ đập, chưa được cấp phép

Hồ chứa nước gần 900.000m³ của một công ty tại Lâm Đồng bất ngờ vỡ đập trong đêm, khiến bé gái 13 tuổi tử vong và gần 200 người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Trưa 2/11, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã có mặt tại xã Tuy Phong để kiểm tra hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước khiến một bé gái 13 tuổi tử vong.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, ngoài lượng nước lớn từ hồ chứa nước trên cao của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, mưa lớn tại nhiều khu vực trên đỉnh núi thôn 1 khiến dòng lũ đổ về rất nhanh.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể cháu bé bị nước cuốn trôi, chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình lo hậu sự, đồng thời huy động nhiều tổ công tác kiểm đếm thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân trong đêm.

Sự cố khiến khoảng 60 hộ dân với gần 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mùa màng và nhà cửa.

Riêng khu vực Trang Trại Việt Phong Phú được cấp phép hoạt động theo mô hình VAC. Hiện doanh nghiệp mới triển khai giai đoạn trồng cây ăn trái và đào hồ nước; các hạng mục chăn nuôi gà, sản xuất phân bón vẫn chưa đi vào hoạt động.

“Trước đó, từ đầu tháng 10 cũng xảy ra sự cố vỡ thành hồ chứa của Trang Trại Việt Phong Phú, nhưng không gây thiệt hại lớn”, đại diện UBND xã Tuy Phong cho biết.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Hà Lộc – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thông tin, qua rà soát, dự án VAC của công ty có hơn 20ha mặt nước, độ sâu nhiều nơi từ 5–6m, dung tích trung bình khoảng 900.000m³, được xem là hồ chứa quy mô vừa.

Sự cố vừa qua khiến đập chính bị vỡ, lượng nước lớn đổ xuống hạ du gây hậu quả nghiêm trọng.

“Qua kiểm tra, dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2017, nhưng không có hạng mục hồ chứa nước. Giấy phép cũ năm 2015 cũng không thể hiện nội dung này. Các hạng mục khác như nhà cửa, ao chuồng có trong giấy phép, nhưng hồ nước thì không được cấp phép, chứng tỏ hồ này xây dựng trái phép,” ông Lộc nói.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trang trại hiện còn 3–5 hồ chứa nước nhỏ hơn, cần sớm có phương án hạ mực nước để đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu.

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thăm hỏi gia đình cháu bé tử vong.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành và chính quyền địa phương, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – nhấn mạnh, trước mắt, phải tập trung giải quyết tốt nơi ăn chốn ở và ổn định đời sống cho gần 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Đặc biệt, quan tâm chăm lo, ổn định tinh thần cho gia đình cháu bé 13 tuổi gặp nạn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự cố, khẩn trương hạ mực nước tại các hồ chứa trên núi, đồng thời kiểm tra toàn bộ giấy phép hoạt động, xử lý dứt điểm các dự án không phép trong khu vực vừa xảy ra sự cố.

