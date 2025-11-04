Chủ hồ chứa ở Lâm Đồng: 'Vụ vỡ hồ, dù gì cũng có trách nhiệm của chúng tôi'

Sau sự cố vỡ hồ ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng, doanh nghiệp khẳng định không né tránh trách nhiệm và đang phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng), ông Trần Quang Tính – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú cho biết, doanh nghiệp nhận thấy có phần trách nhiệm trong sự cố và đang phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh khu vực hồ chứa nước bị vỡ nhìn từ sườn núi Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Tính (sinh năm 1974, trú tại TP HCM) cho hay, khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 900.000m³. Hồ bị sự cố có dung tích thiết kế khoảng 400.000 – 450.000m³, diện tích khoảng 15ha, độ sâu trung bình từ 2,5 đến 3m, dưới ngưỡng phải xin phép xây dựng theo quy định.

Theo ông, việc thiết kế hồ chứa của đơn vị thực hiện đúng quy trình và đã được các đoàn công tác địa phương kiểm tra tiến độ. Doanh nghiệp vẫn định kỳ báo cáo 6 tháng một lần về tình hình dự án.

Một đoạn bờ hồ bị sạt vỡ, đất đá sụp xuống lòng suối.

Chiều 1/11, khi khu vực xuất hiện mưa lớn kéo dài, ông Tính cùng công nhân đắp thêm đất, gia cố bờ hồ. Đến 17h cùng ngày, ông cho người thông báo chính quyền địa phương để kêu gọi người dân di dời. Tuy nhiên, khoảng 20h, hồ bị vỡ, nước từ trên cao tràn xuống, gây thiệt hại về người và tài sản.

“Vụ vỡ hồ, dù gì nữa thì cũng có trách nhiệm của mình cộng hưởng với lượng mưa lớn. Đây là thiên tai bất khả kháng đối với công ty, nhưng mình vẫn thấy trách nhiệm”, ông Tính nói và cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng để có đánh giá cụ thể.

Phương tiện cơ giới được huy động để khắc phục hiện trường sau sự cố.

Trước đó, tháng 10, khu vực này từng xảy ra sự cố nước tràn từ hồ chứa trong dự án xuống vùng sản xuất của người dân. Ông Tính cho hay doanh nghiệp đã hỗ trợ khoảng 700 triệu đồng giúp người dân khắc phục thiệt hại.

Theo ông Tính, dự án trang trại Việt Phong Phú có diện tích 346ha, được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019. Công ty xây dựng tuyến đường dài 6km từ chân núi lên khu sản xuất, phục vụ nuôi cá, chăn nuôi, trồng rau củ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn.

Nhà dân ở khu vực hạ lưu bị bùn đất phủ dày sau khi nước từ hồ chứa đổ xuống.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú bị vỡ, nước đổ xuống khu dân cư và vùng sản xuất xã Tuy Phong. Sự cố làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Một căn nhà ở xã Tuy Phong bị nước lũ từ hồ chứa tràn qua, làm hư hỏng phần tường và mái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khu vực trang trại có 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất với diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu 5–6m, dung tích khoảng 900.000m³. Hai hồ khác cũng bị vỡ vách ngăn, trong đó một hồ có diện tích 18,4ha (đoạn vỡ dài 48m) và một hồ nhỏ 4,1ha (đoạn vỡ 37m).

UBND xã Tuy Phong đã yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp kiểm tra tính pháp lý và an toàn toàn bộ hệ thống ao hồ.