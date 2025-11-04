Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chủ hồ chứa ở Lâm Đồng: 'Vụ vỡ hồ, dù gì cũng có trách nhiệm của chúng tôi'

Sau sự cố vỡ hồ ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng, doanh nghiệp khẳng định không né tránh trách nhiệm và đang phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.

Bảo Giang

Sau nhiều ngày xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng), ông Trần Quang Tính – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú cho biết, doanh nghiệp nhận thấy có phần trách nhiệm trong sự cố và đang phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.

kto-bl_img-1426.jpg
Toàn cảnh khu vực hồ chứa nước bị vỡ nhìn từ sườn núi Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Tính (sinh năm 1974, trú tại TP HCM) cho hay, khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 900.000m³. Hồ bị sự cố có dung tích thiết kế khoảng 400.000 – 450.000m³, diện tích khoảng 15ha, độ sâu trung bình từ 2,5 đến 3m, dưới ngưỡng phải xin phép xây dựng theo quy định.

Theo ông, việc thiết kế hồ chứa của đơn vị thực hiện đúng quy trình và đã được các đoàn công tác địa phương kiểm tra tiến độ. Doanh nghiệp vẫn định kỳ báo cáo 6 tháng một lần về tình hình dự án.

kto-bl_img-1425.jpg
kto-bl_img-1420.jpg
Một đoạn bờ hồ bị sạt vỡ, đất đá sụp xuống lòng suối.

Chiều 1/11, khi khu vực xuất hiện mưa lớn kéo dài, ông Tính cùng công nhân đắp thêm đất, gia cố bờ hồ. Đến 17h cùng ngày, ông cho người thông báo chính quyền địa phương để kêu gọi người dân di dời. Tuy nhiên, khoảng 20h, hồ bị vỡ, nước từ trên cao tràn xuống, gây thiệt hại về người và tài sản.

“Vụ vỡ hồ, dù gì nữa thì cũng có trách nhiệm của mình cộng hưởng với lượng mưa lớn. Đây là thiên tai bất khả kháng đối với công ty, nhưng mình vẫn thấy trách nhiệm”, ông Tính nói và cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng để có đánh giá cụ thể.

kto-bl_img-1418.jpg
Phương tiện cơ giới được huy động để khắc phục hiện trường sau sự cố.

Trước đó, tháng 10, khu vực này từng xảy ra sự cố nước tràn từ hồ chứa trong dự án xuống vùng sản xuất của người dân. Ông Tính cho hay doanh nghiệp đã hỗ trợ khoảng 700 triệu đồng giúp người dân khắc phục thiệt hại.

Theo ông Tính, dự án trang trại Việt Phong Phú có diện tích 346ha, được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019. Công ty xây dựng tuyến đường dài 6km từ chân núi lên khu sản xuất, phục vụ nuôi cá, chăn nuôi, trồng rau củ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn.

kto-bl_img-1417.jpg
Nhà dân ở khu vực hạ lưu bị bùn đất phủ dày sau khi nước từ hồ chứa đổ xuống.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú bị vỡ, nước đổ xuống khu dân cư và vùng sản xuất xã Tuy Phong. Sự cố làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

kto-bl_img-1419.jpg
Một căn nhà ở xã Tuy Phong bị nước lũ từ hồ chứa tràn qua, làm hư hỏng phần tường và mái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khu vực trang trại có 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất với diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu 5–6m, dung tích khoảng 900.000m³. Hai hồ khác cũng bị vỡ vách ngăn, trong đó một hồ có diện tích 18,4ha (đoạn vỡ dài 48m) và một hồ nhỏ 4,1ha (đoạn vỡ 37m).

UBND xã Tuy Phong đã yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp kiểm tra tính pháp lý và an toàn toàn bộ hệ thống ao hồ.

Ngày 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong và làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

#Vụ vỡ hồ chứa nước #Trách nhiệm doanh nghiệp #Thiên tai và biến cố tự nhiên #Quản lý an toàn hồ chứa #Hậu quả thiệt hại do vỡ hồ #Chính sách pháp lý về xây dựng hồ chứa

Bài liên quan

Xã hội

Hồ chứa nước ở Lâm Đồng bị vỡ đập, chưa được cấp phép

Hồ chứa nước gần 900.000m³ của một công ty tại Lâm Đồng bất ngờ vỡ đập trong đêm, khiến bé gái 13 tuổi tử vong và gần 200 người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Trưa 2/11, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã có mặt tại xã Tuy Phong để kiểm tra hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước khiến một bé gái 13 tuổi tử vong.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, ngoài lượng nước lớn từ hồ chứa nước trên cao của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, mưa lớn tại nhiều khu vực trên đỉnh núi thôn 1 khiến dòng lũ đổ về rất nhanh.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân Lâm Đồng khắc phục hậu quả sau lũ

Sau khi nước rút, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, giúp người dân dọn bùn đất, ổn định cuộc sống.

kto-tl_gen-h-giup00.jpg
Sáng 1/11, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống có mặt tại khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, ghi nhận lực lượng Cảnh sát cơ động – Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả sau trận lũ lớn.
kto-tl_gen-h-giup.jpg
Sau nhiều ngày mưa, nước lũ từ các khu vực cao đổ về khiến nhiều tuyến đường, nhà dân ở phường Hàm Thắng ngập sâu, bùn đất và rác thải phủ dày.
Xem chi tiết

Xã hội

Lực lượng chức năng Lâm Đồng ứng cứu người dân trong tâm lũ Hàm Thắng

Tại hiện trường sáng 31/10, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ di chuyển bằng ca nô, mô tô nước đưa người dân Hàm Thắng rời vùng ngập, bảo đảm an toàn trong mưa lũ.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ 8h sáng ngày 31/10/2025, mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao tràn vào khu dân cư phường Hàm Thắng và các vùng lân cận. Nhiều khu vực bị ngập sâu, có nơi nước lên gần đến nóc nhà, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

ham-thang.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Nước lũ dâng cao chảy xiết, khiến đoạn đê kết hợp với đường nối thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị cuốn trôi khoảng 7 m.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới