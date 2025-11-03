Hà Nội

Cận cảnh hồ chứa nước tạo ra lũ quét ở Lâm Đồng

Xã hội

Cận cảnh hồ chứa nước tạo ra lũ quét ở Lâm Đồng

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng đã gây ra trận lũ quét kinh hoàng, khiến 1 người chết, hơn 100 hộ dân thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu.

Theo Thái Lâm/ Báo Tiền Phong
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng , dự án vườn ao chuồng trên núi Tân Lai của Công ty TNHH Trang trại Việt do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, trú tại TPHCM) làm giám đốc và có dung tích trung bình khoảng 900.000m3.
Dự án được cấp phép đầu tư từ năm 2017 và thi công từ 2018 với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón. Tuy nhiên, trong giấy phép đầu tư không có hạng mục xây dựng hồ chứa nước
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa nước , 2 hồ bị vỡ, trong đó có 1 hồ chứa nước lớn nhất.
Cụ thể, có 2 hồ chứa nước của dự án bị vỡ vách ngăn, tạo ra lượng nước lớn đổ ập xuống hạ lưu.
Dòng chảy từ trên núi xuống xé toạc phía dưới.
Hàng trăm ngàn khối đá bị nước cuốn xuống hạ nguồn.
Dòng nước cuồn cuộn đổ về san phẳng làng mạc, khu đất sản xuất của người dân.
Theo UBND xã Tuy Phong, nguyên nhân ban đầu được cho là mưa lớn kéo dài tại khu vực đầu nguồn, kết hợp địa hình dốc và hệ thống tiêu thoát nước nhỏ, khiến nước từ các hồ chứa dồn nhanh gây ra vụ lũ quét nghiêm trọng.
Căn nhà của một hộ dân chơi vơi sau trận lũ quét đêm 1/11.
Người dân đi từng nhà để nhận lại dê của mình bị nước cuốn trôi hoặc lạc sang khu vực khác.
Lãnh đạo UBND xã Tuy Phong cho biết, tính đến 15h ngày 2/11, lũ quét đã làm 109 hộ dân bị thiệt hại về diện tích hoa màu, cây trồng, vật nuôi với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng trên 100ha và 1 người chết.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Bùi Văn Khánh (trú thôn 1, xã Tuy Phong) cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, nước lũ dâng rất nhanh, không kịp trở tay. "Tôi vừa định chạy thì bị nước cuốn đi. Trôi gần một cây số mới may mắn bám được vào cành cây, sau đó có người đến cứu. Giờ gia đình tôi mất trắng hết rồi", ông Khánh nghẹn giọng nói.
Đến chiều 3/11, người thôn 3 ở xã Tuy Phong vẫn tất bật dọn nhà sau lũ.
