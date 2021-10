Viện Thẩm mỹ Lavender “ve sầu lột xác”... tái diễn sai phạm?

Tiền thân của Viện Thẩm mỹ Lavender By Chang là Viện Thẩm mỹ (VTM) Lavender được thành lập từ năm 2005 bởi nữ doanh nhân Lý Thùy Chang. VTM Lavender đã nhiều lần bị xử phạt do sai phạm trong quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn...

Đổi tên... vẫn dính sai phạm

VTM Lavender thêm cụm từ “By Chang” vào tên thương hiệu, với tên gọi VTM Lavender By Chang, nhân sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập (30/6/2020). Theo đó, cơ sở tại TPHCM được chuyển sang địa chỉ mới tại 60A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3; trụ sở Hà Nội đặt tại số 19 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình.

Mới đây nhất, tháng 3/2021, Sở Y tế TPHCM ra quyết định xử phạt VTM Lavender By Chang thuộc Công ty TNHH Lavender Sài Gòn số tiền 40 triệu đồng, do có hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM yêu cầu VTM Lavender By Chang phải tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Viện Thẩm mỹ này bị cơ quan chức năng tuýt còi.

Quan sát thực tế cho thấy, ngoài việc chuyển chi nhánh TPHCM về địa chỉ mới, các hoạt động của Lavender By Chang tiếp tục có các dấu hiệu tái diễn những sai phạm.

Trên trang web của Lavender By Chang vẫn quảng cáo dịch vụ “phẫu thuật thẩm mỹ”, dịch vụ tắm trắng... với các công nghệ mới như Infra Aquasonic sử dụng máy Infra Aquasonic (hệ thống dây truyền tĩnh điện và sóng siêu âm Ultra sound) để làm trắng da, đi cùng với đó là hàng loạt các công nghệ Max Steam, HiShine 3D, Bio Light 4D, Inner White, White Plus, Lift White Extra, Multi White, HydraFacial.

VTM này thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ như phẫu thuật mắt, mũi, má, cằm, cấy mỡ, tạo mặt V-line...; công nghệ giảm béo Cooltech Shape – Đông hủy mỡ nhiệt lạnh, điều trị giảm mỡ bằng Vacustyle “siết cơ giảm mỡ” bằng công nghệ LBNPD - thiết bị áp suất âm dưới cơ thể... Tuy nhiên, hiện chưa rõ những dịch vụ này của Lavender đã được các cơ quan chức năng cấp phép chưa?

Chủ sở hữu Lavender By Chang là ai?

Theo tìm hiểu, bà Lý Thùy Chang (sinh năm 1990, quê Quảng Ninh) là đại diện pháp luật Công ty TNHH Lavender Sài Gòn - được chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên Công ty TNHH Thương mại Lavender Ý Lợi, có đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 9/8/2018.

Bà Chang còn là đại diện pháp luật Công ty TNHH Lavender Hà Nội (Số nhà 14 lô 11B đường Trung Yên 10, khu đô thị Trung Yên mới, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Công ty CP Lavender By Chang (Số 42 Thi Sách, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Công ty Lamercy Việt Nam (số 8 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội).

Bà chủ Lavender Lý Thùy Chang cũng được biết đến là vợ của diễn viên Chi Bảo. Chi Bảo được công chúng biết đến khi tham gia loạt phim truyền hình như Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí...

Box: Trong các năm 2016, 2018, 2019, VTM Lavender (địa chỉ 33 - 35 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3) đã bị Sở Y tế TPHCM xử phạt về việc quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn. Cụ thể, tháng 8/2016, VTM Lavender (thuộc Công ty TNHH TM Lavender Ý Lợi) bị xử phạt 700.000đ vì hành vi “lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật”.

Tháng 12/2018, Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt vi phạm hành chính đối với VTM Lavender với số tiền 25 triệu đồng, do quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Cuối năm 2019, Lavender tiếp tục bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM phạt 30 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép.

>>> Mời Quý độc giả xem bài gốc trên ấn phẩm Khoa học và Đời sống: