Sản phẩm Man Plus Gold chứa chất cấm: Trách nhiệm của nhà sản xuất?

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm Man Plus Gold chứa sildenafil và tadalafil, dược chất bị cấm sử dụng trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả kiểm nghiệm công bố ngày 2/4 cho thấy sản phẩm sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình (Hòa Bình), đã vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, hai lô sản phẩm bị phát hiện chứa chất cấm , gồm lô số 040325, sản xuất ngày 4/3/2025, hạn sử dụng 4/3/2028, với hàm lượng sildenafil 0,51 mg/kg và tadalafil 0,22 mg/kg; lô số 022024, sản xuất ngày 2/12/2024, hạn sử dụng 2/12/2027, có nồng độ sildenafil lên tới 58,8 mg/g và tadalafil đạt 15,0 mg/g.

Nhà phân phối của sản phẩm cũng cho biết, số lượng sản phẩm bán ra thị trường không nhiều. Tuy nhiên, sau khi nhận được kết quả về kiểm nghiệm, nhà phân phối sản phẩm cũng đã và đang thông báo thu hồi để đảm bảo quyền lợi cũng như sức khỏe của người tiêu dùng.

Đơn vị sản xuất có trách nhiệm gì?

Theo khoản 2 Điều 7 Luật An toàn thực phẩm 2023, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh. Công ty Hoàng Gia Hòa Bình đã vi phạm nguyên tắc này khi sản phẩm của họ bị phát hiện có chứa chất cấm.

Theo đó, Công ty Hoàng Gia Hòa Bình phải chịu trách nhiệm chính theo Điều 12 của Luật An toàn thực phẩm 2023, trong đó quy định tổ chức sản xuất, kinh doanh phải công khai thông tin về chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự trung thực trong công bố thành phần và chủ động thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Điều 37 của Luật An toàn thực phẩm 2023 cũng đặt ra trách nhiệm cụ thể cho doanh nghiệp trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. Theo quy định này, Công ty Hoàng Gia Hòa Bình phải thực hiện các biện pháp sau: Thu hồi toàn bộ lô sản phẩm vi phạm đang lưu hành trên thị trường; Thông báo công khai tới người tiêu dùng về nguy cơ sức khỏe; Hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất; Chịu trách nhiệm bồi thường nếu người tiêu dùng bị ảnh hưởng sức khỏe do sản phẩm của công ty.

Ngoài trách nhiệm pháp lý, vụ việc này còn ảnh hưởng lớn đến uy tín của Công ty Hoàng Gia Hòa Bình cũng như công ty có nguy cơ bị rút giấy phép kinh doanh, theo quy định tại Điều 66 Luật An toàn thực phẩm 2023. Ngoài ra, Công ty Hoàng Gia Hòa Bình có thể đối mặt với các hình phạt hành chính hoặc hình sự, tùy theo mức độ vi phạm.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-ATTP ngày 15/3/2025 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với một số sản phẩm do Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình sản xuất với nhiều lý do như: các lô sản phẩm nêu trên được sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình nhưng không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) theo quy định; Bản tự công bố sản phẩm số 02/Hoàng Gia Hoà Bình/2024 không đúng quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Ngoài ra, một số sản phẩm trên nhãn ghi: “Hàng tặng không bán, hàng lưu hành nội bộ”. Lý do thu hồi: Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình đã bán lô sản phẩm nêu trên, theo thông tin ghi trên nhãn sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình chưa thực hiện công bố sản phẩm theo quy định...

Đến ngày 2/4, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia lại phát hiện 7 mẫu thực phẩm tăng cường sinh lý nam giới có chứa chất cấm sildenafil và tadalafil, trong đó có sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Hòa Bình sản xuất.

Nhà phân phối cần làm gì để đảm bảo quyền lợi?

Luật sư Trần Đình Dũng – Giám đốc Công ty luật Đông Pháp, Đoàn luật sư TP HCM cho biết về trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà sản xuất thực phẩm đã được quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật An toàn thực phẩm 2023. Theo đó, khi thực phẩm được bán ra thị trường nhưng không đảm bảo an toàn, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm như sau:

Luật sư Trần Đình Dũng – Giám đốc Công ty luật Đông Pháp, Đoàn luật sư TP HCM.

Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Nhanh chóng thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn, không đủ tiêu chuẩn; Ngoài ra, nhà sản xuất còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thực phẩm không an toàn do mình sản xuất gây ra.

Cụ thể ở sự việc xảy ra ở Công ty Hòa Bình, luật sư cho biết, sản phẩm của Công ty Hoàng Gia Hoà Bình sản xuất không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định về Luật An toàn thực phẩm thì công ty này phải có trách nhiệm thu hồi sản phẩm, ngừng sản xuất sản phẩm và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chính sản phẩm mình sản xuất ra.

Luật sư cho biết thêm, để tránh nhập hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn, nhà phân phối cần: Lựa chọn đơn vị sản xuất uy tín trên thị trường để nhập hàng hoá; Yêu cầu đơn vị sản xuất cung cấp các giấy tờ, hồ sơ pháp lý về nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm khi nhập hàng hoá; Có thể thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hoá, sản phẩm. Đồng thời nhà phân phối cũng có thể giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hoá khi nhập kho. Ngoài ra, nhà phân phối có thể thực hiện một số biện pháp cần thiết khác để đảm bảo cho việc nhập hàng hoá đảm bảo an toàn, chất lượng.

Trao đổi về trách nhiệm và quyền lợi của nhà phân phối trong sự việc này, luật sư Trần Đình Dũng cho rằng bên phía đơn vị phân phối cần thông báo đến người tiêu dùng đã mua sản phẩm của Công ty Hoàng Gia Hòa Bình sản xuất.

“Về nguyên tắc mua bán hàng hoá giữa đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối thì trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá do chính bên sản xuất phải chịu trách nhiệm. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 62 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá 2007 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo đó, người sản xuất phải bồi thường thiệt hại cho người bán hàng hoặc người tiêu dùng khi hàng hóa gây thiệt hại do lỗi của người sản xuất không bảo đảm chất lượng hàng hóa. Như vậy, trong trường hợp này Công ty Hoàng Gia Hòa Bình phải chịu trách nhiệm bồi thường cho đơn vị phân phối vì sản phẩm của Công ty Hoàng Gia Hòa Bình không đảm bảo an toàn, chất lượng”, luật sư Dũng chia sẻ.