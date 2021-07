Vì sao Bách Hoá Xanh doanh thu “khủng” nhưng vẫn lỗ?

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố doanh thu quý II tăng trưởng 20% lên 21.658 tỷ đồng, lũy kế nửa đầu năm đạt 62.487 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế là 2.552 tỷ đồng, tăng 26%.

Với kết quả này, Công ty đã thực hiện 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trong đó, doanh thu online tháng 6 tăng 30% so với tháng 5 và tăng 67% so với mức trung bình 4 tháng đầu năm do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng trong mùa dịch. Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng cho MWG, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Bách Hóa Xanh vẫn lỗ

Hoạt động kinh doanh của MWG chia làm 2 cấu phần chính là chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách Hóa Xanh cùng với chuỗi bán lẻ công nghệ (gồm Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh - TGDĐ/ĐMX).

Trong đó, Bách Hóa Xanh ghi nhận 13.360 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% trong nửa đầu năm. Nửa đầu năm nay, kênh Bách Hóa Xanh online ghi nhận số lượng đơn hàng gấp 5 lần và doanh thu gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bách Hóa Xanh doanh thu khủng nhưng vẫn lỗ ở cấp độ công ty. Ảnh: Dân Việt

Tính riêng tháng 6, Bách Hóa Xanh ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục vượt mốc 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng tháng 6 đạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Với kết quả này, Bách Hóa Xanh tiếp tục cải thiện biên EBITDA nhưng vẫn đang ghi nhận lỗ ở cấp độ công ty. Lãnh đạo tập đoàn này từng kỳ vọng chuỗi bán lẻ này sẽ có lãi EBITDA ở cấp độ công ty vào cuối năm nay và thực sự có lãi vào năm 2022.

Hiện, hệ thống Bách Hoá Xanh có 1.888 cửa hàng tại 25 tỉnh, thành phố, trong đó gần 80% số cửa hàng hoạt động tối thiểu 1 năm (khai trương trước 1/7/2020).

Doanh số của Bách Hóa Xanh tăng mạnh trước nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân TPHCM trong giai đoạn giãn cách xã hội, đặc biệt khi nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đóng cửa. Tuy nhiên, từ khi TPHCM giãn cách theo Chỉ thị 16, chuỗi bán lẻ thực phẩm này bị nhiều phản ánh về giá bán tăng cao, xuất hóa đơn sai...

Trong báo cáo gửi cổ đông, MWG cho biết, nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung và cả cách thức cung ứng hàng hóa đồng loạt thay đổi một cách đột ngột nhưng nhân lực có giới hạn, dẫn đến việc chưa đáp ứng kịp công việc. Do đó, những thiếu sót trong quá trình phục vụ khách hàng là điều không thể tránh khỏi và Bách Hóa Xanh đang cố gắng rà soát để xử lý.

Tập đoàn này khẳng định đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung với giá cả ổn định nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sản lượng cho người tiêu dùng.

Bán lẻ công nghệ cũng tăng trưởng

Bên cạnh thực phẩm, chuỗi bán lẻ công nghệ TGDĐ/ĐMX cũng ghi nhận kết quả khả quan dù dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến 1.000 cửa hàng phải tạm đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng trong tháng 6. Riêng tháng 6, chuỗi điện thoại và điện máy thu hơn 7.880 tỷ đồng và tăng 21% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, ngoài điện thoại tăng 16%; laptop, điện lạnh và gia dụng duy trì mức tăng trưởng một chữ số so với 6 tháng 2020. Điện tử (tivi) vẫn tăng trưởng âm nhưng mức giảm đã được cải thiện, chỉ còn giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng hai chữ số trong nửa đầu năm nhưng ban lãnh đạo Thế Giới Di Động nhận định kết quả kinh doanh thời gian tới sẽ biến động mạnh. Nguyên nhân là gần 2.000 cửa hàng điện thoại và điện máy đang tạm đóng cửa do 19 tỉnh thành phía Nam và Hà Nội đang giãn cách theo Chỉ thị 16, trong khi đây là những trụ cột mang lại lợi nhuận lớn.