Không chỉ bị cướp, Bách Hoá Xanh của đại gia Nguyễn Đức Tài từng dính lùm xùm gì?

Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TPHCM cho biết, đã phối hợp với công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) bắt giữ 4 đối tượng là nghi phạm gây ra vụ cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) vào hôm 27/3 gây xôn xao dư luận.

Trước khi xảy ra vụ cướp này, một cửa hàng của Bách Hóa Xanh mới khai trương tại Đồng Nai đã bị phát hiện loạt sai phạm hồi tháng 9/2019.

Cụ thể, theo nguồn tin Báo Đồng Nai, ngày 10/9, Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP tỉnh Đồng Nai do ông Lê Minh Hân - Phó chi cục trưởng Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Ông Lê Minh Hân cùng đoàn kiểm tra tại cửa hàng Bách Hóa Xanh hôm 10/9. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng chưa xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đạt ISO, HACCP và giấy xác nhận kiến thức về ATTP của 10/18 nhân viên.

Đồng thời, khi kiểm tra ngẫu nhiên 20 sản phẩm tại cửa hàng, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở chưa xuất trình được các hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ công bố phù hợp quy định ATTP. Mặt hàng thịt gà, thịt bò đang kinh doanh không có giấy kiểm dịch.



Thậm chí, nhiều thùng hàng được đặt trực tiếp dưới nền nhà hoặc kê sát tường, hàng hoá chất tẩy rửa chưa tách biệt với hàng hoá thực phẩm, không có thiết bị kiểm soát nhiệt độ chuyên dụng tại các tủ bảo quản thực phẩm đông lạnh hay hệ thống thông gió, còn khu vực sơ chế được bố trí ngay trong khu vực chứa thực phẩm khác.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Thanh Phong - Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động, đơn vị chủ quản chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh khẳng định doanh nghiệp luôn đảm bảo tuân thủ quy định của các cơ quan Nhà nước.

Về vấn đề các thùng hàng được đặt trực tiếp trên nền nhà hay chưa tách biệt các loại hàng hóa, đại diện Bách Hóa Xanh thừa nhận sai sót trong khâu quản lý.

Trước đó, theo Báo phụ nữ đăng ngày 01/06/2018, Bách Hóa Xanh còn bị khách hàng tố bán đùi gà có giun. Cụ thể, anh Lê Văn Tình (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) cho biết ngày 30/5/2018 anh đến cửa hàng Bách hóa xanh (số 221-221/2 Hiệp Thành 13, phường Hiệp Thành) mua đùi gà và một loại rau tại cửa hàng này.

Đùi gà có giun khách hàng tố mua tại Bách Hóa Xanh. Ảnh: Baophunu.

Về nhà, khi mang đùi gà ra chế biến, anh Tình lấy thực phẩm ra sơ chế thì phát hiện một con vật, theo phỏng đoán của anh là con giun (trùn) có màu đen cựa quậy trên bề mặt đùi gà. Anh Tình gọi hai người hàng xóm sang chứng kiến và quay clip lại trước khi đem sản phẩm quay lại Bách Hóa Xanh.

Tại Bách Hóa Xanh, sau khi tiếp nhận phản ánh của anh Tình, nhân viên cửa hàng xin lỗi, xin thu hồi lại chiếc đùi gà và giải thích là hàng vừa nhập vào, nhân viên đã không kiểm tra kỹ, để con giun sót.

Tuy nhiên, anh Tình muốn cửa hàng giải thích rõ tại sao đùi gà lại có giun và hướng giải quyết của Bách Hóa Xanh thì giữa hai bên đã có những bất đồng khó giải quyết thỏa đáng được.

Sau đó, chiếc đùi gà có giun được anh Tình và Bách Hóa Xanh nhất trí niêm phong lại để hai bên đưa đến cơ quan chức năng làm rõ.