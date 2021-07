Ông chủ Bách Hóa Xanh bị tố tăng giá kiếm lời mùa dịch là ai?

Sau khi bị "tố" kinh doanh tăng giá giữa mùa dịch, lực lượng QLTT đã vào cuộc kiểm tra các cơ sở Bách Hóa Xanh và phát hiện việc không niêm yết giá, thổi giá.

Giải thích lý do về việc tăng giá, Thế giới Di động khẳng định, Bách Hóa Xanh không có chủ trương tăng giá bán lẻ để kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, Công ty không thể giữ giá bán như trước đợt dịch đối với một số mặt hàng do phải bù đắp chi phí vận chuyển tăng cao, chi phí nhân công tăng do phải tăng ca liên tục, chi phí xét nghiệm, hàng hóa tăng giá từ phía nhà cung cấp...

Bách Hóa Xanh bị tố tăng giá giữa mùa dịch. Ảnh: Saigondautu

Dù các lý do phía Thế giới Di động đưa ra có vẻ hợp tình hợp lý do tình hình dịch bệnh, nhưng lời giải thích này vẫn không nhận được sự đồng tình từ phần đông khách hàng.

Thương hiệu Bách Hóa Xanh là chuỗi siêu thị của Thế giới Di động do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Tài sinh ngày 30/05/1969 tại TP HCM, quê gốc tại Nam Định. Về học vấn, ông là Cử nhân Tài chính – Kế toán tốt nghiệp từ Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm đào tạo Pháp Việt CFVG.

Doanh nhân Nguyễn Đức Tài là một trong 5 đồng sáng lập viên CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG). Ông đã lần lượt nắm giữ các vị trí chủ chốt của Công ty như Tài chính kế toán, Kinh doanh tiếp thị, Cung ứng hậu cần, Mở rộng mạng lưới cửa hàng, Quản lý điều hành chung.

Doanh nhân Nguyễn Đức Tài. Ảnh: Internet

Từ 2001 - 2003, ông giữ chức Giám đốc chi nhánh tại Công ty Phương Huy Thế Kỷ 21. Từ 2003 - 2004, ông là Trưởng bộ phận phát triển chiến lược tại S-Fone. Từ 2004 -2007, ông là Giám đốc Kinh Doanh và Marketing tại CTCP Thế Giới Di Động.

Từ năm 2007 đến tháng 5/2014, ông Nguyễn Đức Tài là Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) và Tổng Giám đốc tại CTCP Thế giới Di động (một công ty con quan trọng của MWG).

Từ tháng 5/2014 - 2019, ông Tài kiêm nhiệm cả hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc MWG. Hiện tại, ông chỉ còn giữ vai trò là Chủ tịch công ty này.

Tính đến ngày 20/7/2021, ông Nguyễn Đức Tài sở hữu trực tiếp 12,04 triệu cổ phiếu MWG và gián tiếp sở hữu 51,5 triệu cổ phiếu MWG thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ. Số cố phiều này tương đương 9.947 tỷ đồng.

Gia đình ông Nguyễn Đức Tài có vợ là bà Phan Thị Thu Hiền, người cũng nắm giữ trong tay 2,5 triệu cổ phiếu MWG. Các chị em gái của ông Tài cũng sở nắm giữ cổ phiếu MWG.

Trên thị trường chứng khoán, sáng 19/7, cổ phiếu của ông chủ chuỗi Bách Hóa Xanh lao dốc. Cụ thể, MWG của Đầu tư Thế giới Di động giảm 6,5% về 157.000 đồng/cổ phiếu.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết, chiều ngày 18/7 đơn vị đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh về hành vi vi phạm về giá. Thời điểm trên, lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk đã kiểm tra cửa hàng Bách Hóa Xanh (thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh (số 259 - 261 Ngô Quyền, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện cửa hàng này bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm không thực hiện niêm yết giá và bán cao hơn giá niêm yết. Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính những hành vi trên để xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 17/7, tại TP Sóc Trăng, trong quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng đã lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh (địa chỉ 481 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, TP Sóc Trăng) về hành vi bán hàng cao hơn so với giá niêm yết. Lý giải về việc niêm yết giá một nơi, bán hàng một nẻo, đại diện Bách Hóa Xanh thừa nhận có sai sót do không thay giá tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng) chứ không phải do cửa hàng cố ý bán cao hơn so với giá niêm yết.