TP HCM: Vì sao 4 nhà thầu bỏ giá thấp lại trượt thầu tại BV Răng Hàm Mặt?

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP HCM.

Trao gói thầu cho Công ty Nữ Việt

Theo thông tin đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, BV Răng Hàm Mặt TP HCM đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-BVRHM ngày 05/02/2025, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025.

Gói thầu này có giá trị 2,539 tỷ đồng, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, hợp đồng theo đơn giá cố định. Quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất từ 7 nhà thầu tham gia cho thấy 4 nhà thầu bỏ giá thấp hơn Công ty TNHH sản xuất thương mại Nữ Việt (Công ty Nữ Việt ) đã bị loại, cụ thể:

Công ty TNHH Thương mại Minh Minh Quân (giá dự thầu 1,867 tỷ đồng): Bị loại vì không đáp ứng về kỹ thuật.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Vị Ngọt Happy (giá dự thầu 1,879 tỷ đồng): Bị loại vì không đáp ứng về kỹ thuật.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Thanh (giá dự thầu 2,145 tỷ đồng): Bị loại vì không đáp ứng về kỹ thuật.

Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP.HCM (giá dự thầu 2,276 tỷ đồng): Bị loại vì không đáp ứng về kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Một thành viên Minh Quốc (giá dự thầu 2,321 tỷ đồng), bị loại do không đáp ứng về năng lực kinh nghiệm; Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật công nghệ tự động Hoàng Phong (giá dự thầu: 2,421 tỷ đồng) bị loại do nhà thầu xếp hạng 2.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ, ngày 20/03/2025, ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc BV Răng Hàm Mặt TP HCM đã ký phê duyệt Quyết định KQ2500050557_2503201025, trao gói thầu cho Công ty Nữ Việt với giá trúng thầu 2,301 tỷ đồng.

Quyết định số: KQ2500050557_2503201025 do ông Nguyễn Đức Minh, giám đốc Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Thành Phố Hồ Chí Minh ký phê duyệt. Nguồn: MSC

Công ty Nữ Việt có năng lực ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH sản xuất thương mại Nữ Việt (địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) hoạt động ngày 9/11/2004; bà Lương Thị Thu Hương là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 02/01/2024, đến thời điểm hiện tại (ngày 1/4/2025), công ty tham gia khoảng 41 gói thầu, trúng 13 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 47 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 7,9 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 39,5 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty TNHH sản xuất thương mại Nữ Việt tham gia 27 gói thầu, trúng 10 gói (bao gồm liên danh). Điển hình như:

Gói thầu Cung cấp các mặt hàng ăn uống tại chỗ và quà tặng cho người hiến máu tình nguyện thuộc dự án Mua sắm các mặt hàng ăn uống tại chỗ và quà tặng cho người hiến máu tình nguyện Gói thầu cung cấp các mặt hàng ăn uống tại chỗ và quà tặng cho người hiến máu tình nguyện, do Bệnh Viện Chợ Rẫy làm chủ đầu tư. Liên danh Nữ Việt - Bibica trúng thầu với giá 9,606 tỷ đồng, giá gói thầu 11,364 tỷ đồng (theo Quyết định số 3061/QĐ-BVCR ngày 15/07/2024).

Gói thầu Mua sắm hàng hóa bồi dưỡng đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại năm 2024 thuộc dự án Nguồn thu hoạt động sự nghiệp năm 2024, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Công ty TNHH sản xuất thương mại Nữ Việt trúng thầu với giá 1,719 tỷ đồng, giá gói thầu 1,837 tỷ đồng (theo Quyết định số 1296/QĐ-BVT ngày 05/9/2024)…

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty TNHH sản xuất thương mại Nữ Việt tham gia 14 gói thầu, trúng 3 gói (bao gồm liên danh). Điển hình như:

Gói thầu Bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025 do Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP HCM làm chủ đầu tư (như đã nêu trên).

Gói thầu Cung cấp bánh, sữa cho Bệnh viện Mắt năm 2024-2025 thuộc dự án Cung cấp hàng hóa và dịch vụ đợt 4 năm 2024 (cung cấp dịch vụ chỉnh lý hồ sơ, tài liệu; cung cấp bánh, sữa), do Bệnh viện Mắt làm chủ đầu tư. Công ty TNHH sản xuất thương mại Nữ Việt trúng thầu với giá 912 triệu đồng, giá gói thầu 1,594 tỷ đồng (theo Quyết định số 317/QĐ-BVM ngày 18/03/2025)…

Hiên tại, Công ty TNHH sản xuất thương mại Nữ Việt đang chờ kết quả 3 gói thầu (bao gồm liên danh), gồm:

Gói thầu số 01MS: Mua sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tuy An năm 2025 thuộc dự án Gói thầu số 01MS: Mua sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tuy An năm 2025, do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An làm chủ đầu tư. Ở gói thầu này, Liên danh Nữ Việt - Nutifood dự thầu với giá 8,077 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sữa Việt Nam dự thầu với giá 8,047 tỷ đồng (giá gói thầu 8,328 tỷ đồng).

Gói thầu Cung cấp hiện vật bồi dưỡng độc hại năm 2024-2025, do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương làm chủ đầu tư. Ở gói thầu này, Liên danh Nữ Việt dự thầu với giá 7,262 tỷ đồng; Liên danh Đức Minh dự thầu với giá 7,079 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất vị ngọt Happy dự thầu với giá 8,359 tỷ đồng; Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh dự thầu với giá 7,623 tỷ đồng (giá gói thầu 8,910 tỷ đồng).

Gói thầu Cung cấp sản phẩm bồi dưỡng theo chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật, do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm chủ đầu tư. Ở gói thầu này, Liên danh Nữ Việt dự thầu với giá 2,961 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên Minh Quốc dự thầu với giá 3,167 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sữa Việt Nam dự thầu với giá 3,008 tỷ đồng (giá gói thầu 3,198 tỷ đồng).