Vườn rau quả sạch, non mơn mởn trong biệt thự của Giáng My

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Giáng My chia sẻ đoạn video cùng mẹ hái mướp để làm món canh mướp nấu rau tầm bóp và tôm khô giã nhỏ. Ảnh chụp màn hình Hoa hậu đền Hùng Giáng My cho biết sáng nào hai mẹ con cũng ra vườn tận hưởng niềm vui nhìn giàn mướp đã có thêm mấy trái to. Ảnh chụp màn hình Giàn mướp trồng trên sân thượng biệt thự nhà Giáng My luôn sum suê, cho trái đều đặn. Ảnh: Ngoisao Nhờ vườn rau quả sạch tại nhà, người đẹp và mẹ không sợ thiếu rau xanh trong những ngày bị phong toả, cách ly vì COVID-19. Ảnh: Ngoisao Ngoài mướp, Hoa hậu Giáng My còn nhiều loại rau khác. Người đẹp cho biết rau thì xanh rờn, đủ ăn hàng ngày. Ảnh: Ngoisao Hành lá, hẹ trồng trong chậu đều tốt um. Ảnh: Ngoisao Cây lá lốt dễ trồng và không cần chăm sóc nhiều. Ảnh: Lao độngKhu vườn nhà Giáng My còn có một khung sắt hình cầu vồng để trồng bí. Ảnh: Lao động Giáng My chia sẻ, gần 2 tháng nay, thú vui của cô là dắt mẹ "đi du lịch" quanh nhà mỗi ngày. Hai mẹ con ra vườn tưới cây, bắt sâu, ngắm thành quả trồng trọt. Ảnh: Ngoisao Rau của nàng hậu được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu. Ảnh: Lao động Giàn mướp đắng sai trĩu quả. Ảnh: Lao động Video: Vườn rau bé xinh nhà Cẩm Ly. Nguồn: CẩmLy Vlog

