TP HCM: Hồng Hà Vina liên tiếp trúng thầu tại UBND P.Tân Thới Hiệp

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Thới Hiệp, có dự toán mua sắm 239.597.895 đồng, do UBND phường Tân Thới Hiệp phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 25/3/2024.

Nguồn: MSC Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Thới Hiệp do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngô Đạt mời thầu; ngày 16/4/2024, UBND phường Tân Thới Hiệp phê duyệt cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina trúng thầu với giá 210.891.096 đồng (giá gói thầu 212.286.618 đồng), thực hiện trong 15 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.



Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina (địa chỉ Số D30 đường Lê Thị Riêng, Khu nhà ở Thới An, Khu phố 1, phường Thới An, Quận 12, TP HCM) thành lập năm 2018; ông Đặng Thanh Bằng là người đại diện pháp luật.

Theo thống kê, công ty đã tham gia 55 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 1 gói, 3 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 15,6 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, 3.612.874.261 đồng là các gói chỉ định thầu).

Đơn vị thường xuyên “một mình một ngựa” trúng thầu tại Quận 12, huyện Hóc Môn... Từ đầu năm đến 16/4, nhà thầu đã trúng 10 gói thầu, cả phi tư vấn và tư vấn (có 7 gói chỉ định thầu). Từ tháng 3 - 16/4/2024, nhà thầu đã trúng 2 gói thầu của UBND phường Tân Thới Hiệp.

Năm 2023, đơn vị đã trúng 20 gói thầu, gồm cả gói thầu tư vấn và dịch vụ phi tư vấn, trong đó 9 gói chỉ định thầu. Trong năm 2023, nhà thầu trúng liền 6 gói thầu của UBND phường Tân Thới Hiệp.

Đơn vị chủ yếu trúng thầu tại UBND phường Tân Thới Hiệp, Trường Mầm non Hoa Đào, Trung tâm Y tế Quận 12, UBND phường Thới An, UBND xã Nhị Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn… Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thuận Khiêm…

Nhà thầu được chỉ định thầu thi công:

Sửa chữa nhà vệ sinh, Trường Mầm non Hoa Đào, có giá 99.361.365 đồng, thực hiện trong 7 ngày;

Duy tu, khắc phục bất cập giao thông đường Tân Thới Hiệp 15, phường Tân Thới Hiệp, của UBND phường Tân Thới Hiệp, có giá trúng thầu 99.245.439 đồng, thực hiện trong 10 ngày.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina thi công:

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Thới Hiệp, có giá trúng thầu 274.393.351 đồng (giá gói thầu 274.552.890 đồng, tiết kiệm hơn… 159.000 đồng), thực hiện trong 15 ngày;

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Sửa chữa mái che sân trường - Trường Mầm non Hoa Đào, có giá trúng thầu 465.678.382 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Tại gói thầu, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ: Sửa chữa Trung tâm Y tế, Quận 12, của Trung tâm Y tế, Quận 12; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina trúng thầu với giá 1.945.211.938 đồng, thực hiện trong 20 ngày.

Thi công rào ranh, bảo vệ các khu đất, do Nhà nước trực tiếp quản lý, trên địa bàn quận (đợt 1) - phường An Phú Đông, của UBND phường An Phú Đông, có giá 614.157.482 đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina trúng thầu, thực hiện trong 30 ngày;

Thi công xây dựng hàng rào, khu đất công tại các thửa 108, 194, Tờ bản đồ số 3 (tài liệu 2005), phường Hiệp Thành, của UBND Phường Hiệp Thành, giá 463.584.119 đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina trúng thầu, thực hiện trong 30 ngày…

Chỉ trong ngày 3/11/2023, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina được UBND phường Tân Hưng Thuận phê duyệt trúng liền 2 gói thầu, toàn “một mình một ngựa”!

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina trúng thầu thi công sửa chữa cửa - trụ sở UBND phường Tân Hưng Thuận với giá 303.073.670 đồng trong 30 ngày; trúng thầu thi công sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Hưng Thuận, có giá 187.649.817 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Ngoài ra, nhà thầu còn thực hiện:

Sửa chữa PH Trường Mẫu giáo Sơn Ca 1, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12;

Sửa chữa Văn phòng - điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao, Ấp 4, xã Nhị Bình, của UBND xã Nhị Bình, có giá 381.629.325 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Sửa chữa văn phòng khu phố, của UBND phường Tân Thới Hiệp, có giá 186.137.025 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Nâng cấp, sửa chữa trụ sở quân sự phường, của UBND phường Tân Thới Hiệp;

Duy tu mặt hẻm 338, đường Lê Văn Khương và đường Thới An 20, phường Thới An, của UBND phường Thới An, có giá 399.433.886 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công - khắc phục bất cập hệ thống thoát nước, tuyến hẻm 190, đường Tân Thới Hiệp 21;

Dịch vụ sự nghiệp công - duy tu khắc phục bất cập giao thông các tuyến đường, trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp năm 2023;

Vẽ tranh cổ động tuyên truyền phân loại chất thải rắn tại nguồn, do UBND phường Tân Thới Hiệp làm chủ đầu tư…

Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu băn khoăn:

“Liên tiếp trúng thầu tại UBND phường Tân Thới Hiệp, UBND phường Tân Hưng Thuận… với tỷ lệ tiết kiệm thấp, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina sẽ phân bổ nhân sự, vật tư máy móc ra sao để đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng công trình, khi các gói thầu khởi công sát nhau?

Việc nhà thầu quen mặt thường xuyên trúng thầu, tại UBND phường Tân Thới Hiệp, UBND phường Tân Hưng Thuận, liệu rằng, có đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế?”.