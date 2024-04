Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án ở tỉnh, thành nào cả nước?

Những dự án mang tên Tập đoàn Thuận An



Công ty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An thành lập tháng 8/2004, ngành nghề hoạt động chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Tháng 1/2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Thuận An - TAG. Đại diện pháp luật, Tổng giám đốc là ông Trần Anh Quang (SN 1985), ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1974) là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tập đoàn Thuận An đã liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong vai trò là nhà thầu độc lập, hoặc thành viên liên danh.

Hai bị can Nguyễn Duy Hưng (áo trắng) và Trần Anh Quang

Tại Bắc Giang, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là nhà thầu duy nhất được lựa chọn thực hiện gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu dây văng Đồng Việt nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương. Đáng chú ý, giá trúng thầu gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Việt là 1.132,7 tỷ đồng, chỉ tiết kiệm 0,1% so với giá gói thầu.

Năm 2023, liên danh Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP đầu tư xây dựng Trường Sơn - CTCP Tập đoàn Đạt Phương –Thuận An Group đã trúng gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến có giá gói thầu 2.073 tỷ đồng, giá trúng thầu 1.727 tỷ đồng.

Thuận An Group liên danh với CTCP tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam trúng gói thầu số 04-XL thi công xây dựng đoạn Km12+500 đến Km19+120 thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn I), đoạn qua tỉnh Hà Giang với giá trúng thầu là 815,036 tỷ đồng (giá gói thầu 846,64 tỷ đồng).

Thuận An Group, CTCP xây lắp và Cơ khí Phương Nam, CTCP xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, CTCP tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam trúng Gói thầu số 13: Gói thầu xây lắp số 02: Thi công xây dựng đoạn Km22+000 - Km32+000 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 với giá trúng 2.078 tỷ đồng (giá gói thầu 2.119 tỷ đồng).

Liên danh Thuận An Group, CTCP Xây dựng Cầu 75, CTCP Đầu tư và Thương mại Quốc tế Huy Hoàng cũng trúng gói thầu số 13: Xây dựng cầu Lạch Gạc 1, cầu Lạch Gạc 2, cầu Sến, cầu Đen, cầu Tân Yên 1, cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầu Vàng, cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy với giá trúng thầu 706,6 tỷ đồng (Giá gói thầu 826,5 tỷ đồng).

Đáng chú ý, liên danh Thuận An Group, TCT xây dựng số 1, CTCP TCT Công trình Đường Sắt, CTCP Sông Đà 10, CTCP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 trúng gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+200 – Km19+800 thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với giá trúng thầu 3.253 tỷ đồng (Giá gói thầu 3.690 tỷ đồng).

Trước đó, Thuận An Group trong vai trò liên danh đã trúng hàng loạt gói thầu. Trong đó, tháng 7/2020, liên danh Công ty CP thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng, Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói thầu số 5 thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa cầu Thăng Long. Giá trúng thầu là 242,846 tỷ đồng, giảm 0,2% so với giá gói thầu (243,444 tỷ đồng).

Tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, Tập đoàn Thuận An tham gia thi công gói thầu XL10: xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km81+500 - Km94+500 (bao gồm các cầu Khải Định, cầu số 6, cầu số 7, cầu Km88 - Km88+987,07) với giá 639,407 tỷ đồng.

Tập đoàn Thuận An cũng là đơn vị cxây dựng các cầu sông Rút nằm trên tuyến cao tốc nối Hạ Long với Bạch Đằng; Cầu Cửa Hội - dây văng Extradosed bắc qua sông Lam; Cầu Vĩnh Tuy 2 - cửa ngõ ra vào Thủ đô Hà Nội; cầu Rạch Miễu 2...; thi công cầu Kỳ Lộ - cây cầu dài nhất (1,8km) trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Thuận An Group cũng chính là 1 trong 2 nhà thầu chính thi công cầu dây văng Máy Chai nối từ mương Cầu Tre (Ngô Quyền) sang đảo Vũ Yên (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

Dự án cầu Đồng Việt nối Bắc Giang - Hải Dương

Nhiều địa phương đang rà soát các gói thầu của Thuận An

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của Công ty CP Tập đoàn Thuận An.

Văn bản nêu rõ, C03 đang điều tra về sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Thuận An và các tổ chức, đơn vị liên quan. C03 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu số 3: Thi công xây dựng (đoạn Km0 - Km20+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột dài hơn 39,6 km với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án đã đội vốn lên hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 3 (dài hơn 20 km, giá trị hợp đồng hơn 490 tỉ đồng) do liên danh Công ty TNHH Xây dựng An Nguyên, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn , Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn,Tập đoàn Thuận An thi công.

Dự án hầm chui tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (TP. Đà Nẵng) do Tập đoàn Thuận An liên danh với một nhà thầu khác thi công

Ngày 16/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh này.

Được biết, năm 2019, Công ty CP Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 01EC khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp tại Phú Yên. Gói thầu này thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam TP Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh có giá trị hơn 496 tỷ đồng. Dự án này do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào tháng 6/2019 và hoàn thành vào tháng 4/2022.

Ngày 16/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các huyện) về việc phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (nhà thầu, nhà đầu tư).

Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thuận An từng trúng nhiều dự án nhưng các dự án này do các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Điển hình như gói thầu XD02 Thi công xây dựng đoạn Km40+00 - Km71+500 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam. Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long, Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình Tây An tham gia gói thầu này với vai trò là nhà thầu chính, nhà thầu phụ là Công ty CP 134 Việt Nam. Giá trúng thầu hơn 507 tỷ đồng.

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng và “dàn” đối tượng bị bắt

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng Tổng giám đốc Trần Quang Anh và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Mẫn về tội “Đưa hối lộ”. Ông Hưng và ông Mẫn còn bị khởi tố tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”; ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đáng chú ý, nhiều gói thầu của Công ty CP Tập đoàn Thuận An tại các địa phương hiện đang được rà soát.