Thuận An liên tiếp trúng thầu hàng chục nghìn tỷ và loạt quan chức “dính chàm”

Thuận An liên tiếp trúng 38 gói thầu trị giá 23.000 tỷ



Thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, tài liệu điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2023, Tập đoàn Thuận An trực tiếp hoặc cùng Liên danh đã tham gia và trúng 38 gói thầu (tại 16 tỉnh, thành phố) với tổng giá trị trên 23.000 tỷ đồng.

Đặc biệt trong 2 năm 2022-2023, Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỷ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19.

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch với vốn điều lệ khiêm tốn chỉ 3,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản.

Trong giai đoạn 2011-2018, Tập đoàn Thuận An bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật với 3 lần tăng vốn điều lệ đều tính bằng lần. Đến năm 2014, vốn đăng ký của Tập đoàn Thuận An đã lên 300 tỷ đồng, tức tăng gần 80 lần sau 10 năm. Năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.

Tháng 1/2023, công ty này thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Đại diện pháp luật của công ty lúc bấy giờ là ông Trần Anh Quang, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Duy Hưng, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời gian gần đây, với vai trò là nhà thầu độc lập hoặc là thành viên trong liên danh, Tập đoàn Thuận An đã trúng và đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Ninh Thuận, TP HCM, Quảng Nam, Bắc Giang, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lạng Sơn…

Đáng chú ý, dù trúng thầu nhiều dự án nhưng tình hình kết quả kinh doanh của Tập đoàn Thuận An khá ảm đạm. Trong giai đoạn 2017-2019, doanh thu của Thuận An ở mức 250 - 300 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức vài trăm triệu đồng.

Cụ thể, năm 2017, doanh thu của Tập đoàn Thuận An đạt 301 tỷ đồng, sang đến năm 2018 sụt còn 258 tỷ đồng và mức 287 tỷ đồng vào năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp lần lượt đạt được trong 3 năm là: 17,7 tỷ đồng; 6 tỷ đồng và 14,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp không cao, sau khi gánh thêm các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận trước thuế giai đoạn từ 2017-2019 cao nhất chỉ được hơn 200 triệu đồng, còn lại chỉ hơn 100 triệu đồng.

8 bị can đã bị khởi tố

Liên quan đến Tập đoàn Thuận An, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 bị can.

Mới đây nhất, ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Thủ tục tố tụng được tiến hành ngày 1/5/2024.

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Hôm 15/4, C03 đã bắt ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang) cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến nay các bị can Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác khai báo với thái độ thành khẩn, đã làm rõ bản chất của vụ án, một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Bộ Công an kêu gọi người mắc sai phạm tự thú Cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm trong vụ án kể trên hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ Tại buổi họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, khi lãnh đạo Ban Chuyên án báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời khen ngợi đối với lực lượng Công an đã quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.