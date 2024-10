TP HCM: Năng lực nhà thầu chuyên lắp đặt thiết bị tại Củ Chi

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH thiết bị đào tạo Hữu Hạnh có địa chỉ tại phường 5, quận 11, TP HCM; người đại diện pháp luật Nguyễn Phan Chương.

Nhà thầu Hữu Hạnh được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 11/2016. Và tới 30/5/2024 được ghi nhận trúng Gói thầu số 01: Thuê máy chiếu đa năng do Trường THCS Nguyễn Văn Tố làm chủ đầu tư với giá 218.592.000 đồng.

Ảnh minh họa

Ở thời điểm hiện tại nhà thầu được ghi nhận đã tham gia và trúng 11/19 gói, trượt 7 gói, 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 3,741 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (với hơn 3,522 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó riêng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã tham gia và trúng 8/11 gói.

Hiện đang chờ kết quả gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục năm 2024 do Trường sĩ quan Công Binh làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 580 triệu đồng, Công ty TNHH thiết bị giáo dục đào tạo Hữu Hạnh dự thầu với giá 578,651 triệu đồng. Trong khi 2 đối thủ là Công ty CP thương mại công nghệ Khai Trí dự thầu với giá 558,656 triệu đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ tin học Hoa Lư dự thầu với giá 569,051 triệu đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi chỉ định thầu 8/11 gói

Trong 1 ngày 23/9, nhà thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi chỉ định 2 gói thầu:

Gói Lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây mới văn phòng ấp Đồn. Trúng thầu với giá 186,240 triệu đồng (giá gói thầu 191,828 triệu đồng)- Quyết định 4965/QĐ-BQL

Gói Lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng. Trúng thầu với giá 549,45 triệu đồng (giá gói thầu 565,85 triệu đồng)- Quyết định 4964/QĐ-BQL. Tại gói thầu này nhà thầu cung cấp 35 bộ máy tính Wiscom thương hiệu Việt Nam với đơn giá 12,65 triệu đồng/ bộ; 5 bộ Máy tính xách tay Dell Inspiron 3520 với đơn giá 16,28 triệu đồng/ bộ; 1 hệ thống mạng bao gồm: Hệ thống nguồn + cáp mạng AMP cat 6, đầu mạng RJ45 cat 6 + 02 Switch 24 port 1000bps trị giá 25,3 triệu đồng...

Ngày 24/9, nhà thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt trúng gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây mới văn phòng ấp Chợ. Trúng thầu với giá 243,698 triệu đồng (giá gói thầu 254,075 triệu đồng)- tại Quyết định 4968/QĐ-BQL. Tại gói thầu này nhà thầu cũng cấp 3 máy tính để bàn Wiscom thương hiệu Việt Nam với giá 17,050 triệu đồng/ cái; 2 máy in 2 mặt HP LaserJet MFP M236dw đa chức năng Scan, in ấn, độ phân giải: 600 x 600 dpi, tốc độ in trên 25trang/ phút, có kết nối wifi… với giá 6,82 triệu đồng/ cái; 4 bàn làm việc trị giá 4,86 triệu đồng/ cái; tivi 1 cái trị giá 17,050 triệu đồng; máy lạnh 4 bộ trị giá 18,150 / cái; 01 bảng tuyên truyền trị giá 16,2 triệu đồng/ bảng tủ hồ sơ; kệ hồ sơ; bàn thư viện...

Trước đó ngày 19/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt Quyết định 4933/QĐ-BQL công nhận nhà thầu trúng gói Thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Phú Hòa Đông với giá 469,26 triệu động (giá gói thầu 484 triệu đồng). Tại gói thầu này nhà thầu cung cấp: 01 Bộ liên hoàn hoa lá đa năng trị giá 48,6 triệu đồng; 01 Bộ trượt liên hoàn ngoài trời loại lớn trị giá 25,38 triệu đồng; 01 Bộ cầu trượt lâu đài trị giá 55,62 triệu đồng; 01 Bộ liên hoàn 5 khối tổng hợp trị giá 59,4 triệu đồng; 01 Bộ Liên hoàn 4 nhà chòi kết hợp máng chữ C trị giá 75,06 triệu đồng.

Ngoài ra trong tháng 6 nhà thầu cũng được chỉ định nhiều gói thầu thiết bị khác như:

Cung cấp thiết bị tại dự án Sửa chữa Trụ sở UBND xã Tân An Hội trị giá 179,927 triệu đồng. Tại gói thầu này cung cấp 01 Màn hình Led P2;

Gói thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học An Phước trị giá 228,538 triệu đồng;

Gói thiết bị thuộc dự án Sơn lại toàn bộ khuôn viên trường, trang bị thiết bị dạy và học phòng ngoại ngữ và tin học Trường Tiểu học An Nhơn Đông trị giá 847,669 triệu đồng....