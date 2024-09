4 nhà thầu cạnh tranh gói chăm sóc cây kiểng chợ đầu mối Bình Điền

Cuộc đua của 4 nhà thầu



Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên trên muasamcong.mpi.gov.vn, ngày 4/9, Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đã hoàn thành mở thầu gói Dịch vụ bảo dưỡng cây xanh, hoa kiểng, cỏ tại Chợ đầu mối NSTP Bình Điền trị giá 1,91 tỷ đồng theo hình thức Chào hàng cạnh tranh. Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 4 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH môi trường đô thị Long An dự thầu với giá 1,29 tỷ đồng; Công ty TNHH phát triển dịch vụ New Life dự thầu với giá 1,439 tỷ đồng; ông ty TNHH thương mại dịch vụ Sơn Hùng dự thầu với giá 1,447 tỷ đồng và Công ty TNHH Minh Thắng Phát dự thầu với giá 1,494 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Cung ứng dịch vụ bảo dưỡng cây xanh, hoa kiểng, cỏ tại Chợ đầu mối NSTP Bình Điền với tổng mức dự toán 2,032 tỷ đồng, được Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền phê duyệt tại Quyết định 76/QĐ-BĐ ngày 22/7/2024.

Nếu chỉ nhìn vào giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu, Công ty TNHH môi trường đô thị Long An đang có lợi thế về giá. Nhà thầu này cũng thường xuyên thực hiện các gói thầu chăm sóc bảo dưỡng cây xanh.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH môi trường đô thị Long An có địa chỉ tại phường 2, TP Tân An, Long An; thành lập tháng 11/2018 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; Người đại diện pháp luật Đoàn Quốc Toàn.

Từ tháng 8/2022 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 10/23 gói, trượt 11 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 30 tỷ. Trong đó với vai trò độc lập hơn 10,478 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 19,686 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói Thi công xây dựng hạng mục cây xanh thuộc dự án ĐT.823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An – TP. Hồ Chí Minh) do Sở Giao thông vận tải Long An làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH phát triển dịch vụ New Life có địa chỉ tại quận 7, TP HCM; người đại diện pháp luật Nguyễn Vinh Quang. Từ tháng 3/2024 đến nay đã tham gia và trúng 2/7 gói thầu, trượt 1 gói, 4 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1,86 tỷ đồng.

Công ty TNHH Minh Thắng Phát có địa chỉ tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM; người đại diện Quách Quang Thành.

Từ tháng 9/2015 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 12/22 gói, trượt 5 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 35,427 tỷ đồng (với hơn 945 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập gần 25 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 11 tỷ đồng.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sơn Hùng có địa chỉ tại phường Hào Thạng, Tân Phú, TP HCM; thành lập năm 2007 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Lữ Chí Hùng.

Từ tháng 8/2014 đến nay đã tham gia và trúng 18/50 gói, trượt 27 gói, 4 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 155,366 tỷ đồng với hơn 64 tỷ đồng trong vài trò nhà thầu độc lập; hơn 91,346 tỷ đồng trong vai trò nhà thầu liên danh.

Nhà thầu chủ yếu thực hiện các dịch vụ chăm sóc cây xạnh, thu gom rác...

Mới đây, nhà thầu trúng gói Phi tư vấn chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên 03 công viên cây xanh trên địa bàn phường Tây Thạnh và phường Tân Sơn Nhì trị giá 3,855 tỷ đồng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: công tác chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên 03 công viên cây xanh trên địa bàn phường Tây Thạnh và phường Tân Sơn Nhì do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư;

Dịch vụ phi tư vấn - Quét, thu gom rác đường phố, vệ sinh thùng rác công cộng trên địa bàn Quận 12 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2027) trị giá 72,051 tỷ đồng với vai trò nhà thầu liên danh thuộc dự án Quét, thu gom rác đường phố, vệ sinh thùng rác công cộng trên địa bàn Quận 12 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2027) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 làm chủ đầu tư.