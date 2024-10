Bình Dương: Ai sẽ thực hiện chỉnh lý tài liệu phòng GD&ĐT TP Thủ Dầu Một?

Nguồn MSC

Ngày 1/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một đã hoàn thành mở thầu gói Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một có giá 1,419 tỷ đồng. Duy nhất Liên danh Hoàng Minh - Lưu trữ lịch sử Bình Dương dự thầu với giá 1,396 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định 3766/QĐ-UBND ngày 8/8/2024 với tổng mức dự toán 1,426 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2024 cho phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ".

Liên danh Hoàng Minh - Lưu trữ lịch sử Bình Dương (do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Hoàng Minh làm đại diện liên danh). Đây cũng là nhà thầu chuyên thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, chỉnh lý tài liệu lưu trữ...

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Hoàng Minh có địa chỉ tại phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM; thành lập tháng 2/2009 với loại hình công ty TNHH một thành viên; Người đại diện pháp luật Nguyễn Minh Hiếu.

Từ tháng 7/2017 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 85/126 gói, trượt 20 gói, 17 gói chưa có kết quả, 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 259 tỷ đồng (với hơn 1,961 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); Trong đó với vai trò độc lập hơn 83,878 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 175,241 tỷ đồng.

Nhà thầu tham gia dự thầu tại nhiều tỉnh thành như Bình Dương, TP HCM, Long An, Đồng Tháp....

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả những gói:

Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2024 của 02 đơn vị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế thành phố Thuận An do phòng nội vụ thành phố Thuận An làm chủ đầu tư;

Số hóa tài liệu lưu trữ có giá trị vĩnh viễn thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An làm chủ đầu tư;

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng do văn phòng HĐND- UBND huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư;