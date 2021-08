Sếp TCM tranh thủ gom 1 triệu cổ phiếu khi giá lao dốc mạnh

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TCM.

Được biết, ông Nghĩa gây chú ý khi liên tục mua lượng lớn cổ phiếu TCM từ cuối năm 2020. Đến ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Nghĩa chính thức ứng cử HĐQT 2021-2026. Bên cạnh TCM, ông Nghĩa cũng tham gia HĐQT và mua lượng lớn cổ phần tại Licogi 16 (LCG).



Giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian từ 1-30/9 cho mục tiêu đầu tư cá nhân. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.



Nếu giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ tăng sở hữu cổ phiếu TCM từ 10,1 triệu lên 11,16 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 14,3% lên 15,67% vốn.

Cổ phiếu TCM hiện giao dịch ở mức giá 75.600 đồng/cp, giảm 30% từ đỉnh ghi nhận cuối tháng 3. Tạm tính theo vùng giá này, thành viên HĐQT TCM sẽ phải chi hơn 75 tỷ đồng cho giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh giá cổ phiếu lao dốc, tình hình kinh doanh tháng 7/2021 của TCM cũng sa sút. Doanh thu trong tháng đạt hơn 14 triệu USD, tương đương gần 331 tỷ đồng và giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, lãi sau thuế Công ty đạt 672.933 USD, tương đương 15 tỷ đồng và giảm 47%.



Giải trình cho tình hình trên, TCM cho biết do tình hình dịch bệnh phức tạp, Công ty thực hiện làm việc giãn cách nên năng suất lao động ngành may không đạt kế hoạch, dẫn đến biên lợi nhuận gộp không cao so với cùng kỳ.