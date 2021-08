Giãn cách kéo dài, lợi nhuận tháng 7 của TCM giảm 47%

Lãi sau thuế trong 7 tháng của TCM đạt 5,8 triệu USD (132 tỷ đồng), thấp hơn 6% so với cùng kỳ và thực hiện 46,7% kế hoạch năm.

Trong bản tin IR, CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) cho biết doanh thu tháng 7 đạt 14,5 triệu USD (gần 330 tỷ đồng), giảm 2,7%; lãi sau thuế 672.933 USD (15,3 tỷ đồng), giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết trong tháng 7 thực hiện làm việc giãn cách nên năng suất lao động ngành may không đạt kế hoạch dẫn đến biên lợi nhuận gộp không cao so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 7 tháng, doanh thu đạt 95,6 triệu USD (gần 2.180 tỷ đồng), tăng 9% so với cùng kỳ 2020 và thực hiện 53,3% kế hoạch năm. Lãi sau thuế 5,8 triệu USD (132 tỷ đồng), thấp hơn 6% so với cùng kỳ và thực hiện 46,7% kế hoạch năm.

Do năm nay không có đơn hàng khẩu trang cộng thêm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công nhân làm việc giãn cách, năng suất không cao nên biên lợi nhuận gộp mảng may giảm so với cùng kỳ năm trước, bù lại việc kinh doanh mảng sợi được cải thiện.

Dự báo về tình hình ngành trong những tháng còn lại, đ ại diện Bộ Công Thương nhìn nhận, xuất nhập khẩu hàng hóa nửa cuối năm 2021 được dự báo đối diện với những thuận lợi và thách thức đan xen.

Tình hình dich bệnh được kiểm soát hay không được coi là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm nay.

Hoạt động xuất nhập khẩu hiện vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản như việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu thị trường chưa hồi phục đồng đều. Ngoài ra, chi phí đầu vào như logistics, nguyên liệu nhập khẩu tăng cao làm ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, trong khi giá bán không tăng.