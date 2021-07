Lùm xùm Bách Hóa Xanh bán hàng cao hơn giá niêm yết: Bao chi nhánh bị lập biên bản?

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết, chiều ngày 18/7 đơn vị đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh về hành vi vi phạm về giá.



Thời điểm trên, lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk đã kiểm tra cửa hàng Bách Hóa Xanh (thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh (số 259 - 261 Ngô Quyền, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện cửa hàng này bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm không thực hiện niêm yết giá và bán cao hơn giá niêm yết.

Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính những hành vi trên để xử lý theo quy định.

Lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk kiểm tra cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 17/7, tại TP Sóc Trăng, trong quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng đã lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh (địa chỉ 481 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, TP Sóc Trăng) về hành vi bán hàng cao hơn so với giá niêm yết.

Cụ thể, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh có địa chỉ ở trên đã bày bán các sản phẩm: Cháo tươi thịt thăn, niêm yết 13.500 đồng/gói, bán ra 14.600 đồng/gói; cháo yến vị thịt bằm, niêm yết 9.800 đồng/gói, bán ra 10.300 đồng/gói; cháo tươi gà cà rốt, niêm yết 19.000 đồng/gói, bán ra 19.600 đồng/gói; cháo tươi lươn đậu xanh, niêm yết 22.500 đồng/gói, bán ra 24.000 đồng/gói; cháo tươi rau củ thập cẩm, niêm yết 14.500 đồng/gói, bán ra 20.000 đồng/gói.

Cửa Hàng Bách Hóa Xanh tại Sóc Trăng có hành vi bán hàng không đúng giá niêm yết.

Lý giải về việc niêm yết giá một nơi, bán hàng một nẻo, đại diện Bách Hóa Xanh thừa nhận có sai sót do không thay giá tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng) chứ không phải do cửa hàng cố ý bán cao hơn so với giá niêm yết.

Trước đó, Bách Hóa Xanh từng bị nhiều người dân “tố” tăng giá sản phẩm giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng. Thậm chí, nhiều người còn phản ánh việc một số chi nhánh Bách Hóa Xanh có giá một đằng , tính tiền một nẻo, cân sai, bán đắt hơn so với bên ngoài…

Người phụ nữ livestream kể chuyện đi siêu thị mua mớ rau răm héo giá 14.000 đồng, củ gừng 21.000 đồng. Đáng nói, siêu thị được nhắc tên trong clip này chính là Bách hóa Xanh.

Cụ thể, một số người chia sẻ, khi mua hàng tại Bách Hóa Xanh, dù giá niêm yết trên kệ đã cố định nhưng khi tính tiền mỗi món hàng sẽ được cộng thêm 2 nghìn đồng. Tuy nhiên, lúc tính tiền nhân viên không hề thông báo cho khách mà âm thầm tính.

Khi khách hàng phát hiện và hỏi lại thì nhân viên lúc này mới báo vì giá mới cập nhật nên chưa kịp làm bảng giá. Tuy nhiên, vì có nhiều khách hàng thường xuyên lui tới cửa hàng liên tiếp nên đã chú ý thấy bảng giá sau nhiều ngày vẫn chưa được thay mới.

Ngoài ra, một số khách hàng khác tố Bách Hóa Xanh thường xuyên cố tình cân sai đơn hàng, cố tình để số cân cao hơn cân nặng thực tế, từ đó lấy giá cao chót vót đến mức vô lý. Có khách hàng cho biết sau khi phát hiện Bách Hóa Xanh tính tiền, cân ký sai, cô đã khiếu nại và được hoàn lại đến 200 nghìn đồng, một con số không hề nhỏ.

Cũng có trường hợp khách “tố” Bách Hóa Xanh còn để bảng món hàng đang được giảm giá sâu, khi nhiều khách hàng đinh ninh đã được giảm giá, lúc tính tiền không chú ý đã bị tính giá khác cao hơn mấy chục nghìn đồng…

Phía Bách Hóa Xanh sau đó lên tiếng khẳng định không có chủ trương tăng giá bán lẻ để kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, giải thích này của Bách Hóa Xanh không được nhiều khách hàng chấp nhận. Một số người còn thẳng thắn đòi tẩy chay Bách Hóa Xanh.

Được biết, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, TP.Cần Thơ, TP HCM cũng lên phương án giám sát, kiểm tra, theo dõi chặt chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh trước làn sóng người dân tố nâng giá thực phẩm thiết yếu, bán không đúng giá niêm yết.