Liên danh 2 thành viên trúng gói cung cấp vật tư tại CHK Tân Sơn Nhất

KQ2500027140_2503281101, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cung cấp vật tư và nhân công thay thế cáp cấp nguồn cho các ACU và GPU của 6 cầu ống ga Quốc tế cho liên danh KN-TT (Công ty TNHH Kơ Nia và Công ty TNHH Thiên Tân) trúng thầu với giá 4,640 tỷ đồng (giá gói thầu 5,193 tỷ đồng, tiết kiệm sau đấu thầu hơn 500 triệu đồng tương đương khoảng 11%).

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 28/3/2025, ông Đặng Ngọc Cương - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã phê duyệt Quyết định số

Tại gói thầu này Công ty TNHH công nghiệp tự động hóa An Phát trượt thầu do không đáp ứng tính hợp lệ của E-HSDT.

Điều này thể hiện tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 7-01/BCĐG-TCG ngày 03/03/2025, nhà thầu là Công ty TNHH Công nghiệp Tự động Hóa An Phát cung cấp Thư bảo lãnh dự thầu số GI25B12814 ngày 07/02/2025 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP HCM phát hành, được ký bởi Ông Lê Xuân Quang - Phó Giám đốc Chi nhánh. Giá trị bảo lãnh: 77.909.715 đồng, có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày 10/02/2025. Tuy nhiên, bảo lãnh dự thầu do nhà thầu mở thiếu các điều khoản gây bất lợi cho chủ đầu tư. Sau khi so sánh và tham chiếu theo Điểm 18.3 - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu thì Thư bảo lãnh dự thầu của Nhà thầu được coi là không hợp lệ do thuộc trường hợp có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A Chương IV - E-HSMT).

Được biết gói thầu nêu trên thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) thay thế cáp cấp nguồn cho các ACU và GPU của 6 cầu ống ga Quốc tế được Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (CHK quốc tế Tân Sơn Nhất) phê duyệt Báo cáo mua sắm và KHLCNT tại Quyết định 5763/QĐ-CHKQTTSN ngày 24/12/2024 với tổng dự toán hơn 5,193 tỷ đồng.

Theo phụ lục đính kèm KHLCNT, gói thầu Cung cấp vật tư và nhân công thay thế cáp cấp nguồn cho các ACU và GPU của 6 cầu ống ga Quốc tế có giá hơn 5,193 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ kế hoạch sửa chữa tài sản năm 2024.

E- HSMT được phê duyệt tại Quyết định E2500027140_2501211017 ngày 21/1, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày. Hoàn thành đóng mở thầu ngày 10/2 với 2 nhà thầu cạnh tranh, trong đó Công ty TNHH Công nghiệp Tự động Hóa An Phát dự thầu với giá 4,92 tỷ đồng và đây cũng là lần đầu tiên nhà thầu này tham gia dự thầu tại CKH Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Quyết định KQ2500027140_2503281101, liên danh KN-TT sẽ cung cấp 480 mét Cáp điện 2 lớp cách điện dùng cho thiết bị di dộng H07RNF.- Tiết diện: 120mm2 có xuất xứ Trung Quốc với đơn giá 4,4 triệu đồng/ mét; 330 mét Cáp điện 2 lớp cách điện dùng cho thiết bị di dộng H07RNF.- Tiết diện: 185mm2 xuất xứ Trưng Quốc với đơn giá 6,6 triệu đồng/ mét.

Ngoài ra, Nhân công tháo cáp cũ tại cầu ống dẫn khách ga Quốc tế TSN: loại cáp cao su 3 lõi, tiết diện 120mm2 với khối lương 480 mét trị giá 62,208 triệu đồng;

Nhân công tháo cáp cũ tại cầu ống dẫn khách ga Quốc tế TSN: loại cáp cao su 3 lõi, tiết diện 185mm2 với khối lượng 330 mét trị giá 44,55 triệu đồng;

Nhân công lắp đặt cáp tại cầu ống dẫn khách ga Quốc tế TSN: loại cáp cao su 3 lõi, tiết diện 120mm2, bao gồm các phụ kiện để lắp đặt hoàn thiện: cable gland, dây rút, băng keo, đầu coss, mũ màu với khối lượng 480 mét trị giá 129,6 triệu đồng

Nhân công lắp đặt cáp tại cầu ống dẫn khách ga Quốc tế TSN: loại cáp cao su 3 lõi, tiết diện 185mm2, bao gồm các phụ kiện để lắp đặt hoàn thiện: cable gland, dây rút, băng keo, đầu coss, mũ màu với khối lượng 330 mét trị giá 114,048 triệu đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Kơ Nia có địa chỉ tại 62A Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP HCM, người đại diện pháp luật Phùng Đồng Khởi. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu từ năm 2023, đến nay đã tham gia và trúng 3/6 gói thầu, trượt 2 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 7,471 tỷ đồng (với 279,95 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập 279,95 triệu đồng, với vai trò liên danh hơn 7,191 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Các gói thầu đã tham gia và trúng đều do CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất làm chủ đầu tư.

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả gói Cải tạo kết nối liên động hệ thống Camera IP quan sát với hệ thống ACS nhà ga Quốc tế thuộc dự án cùng tên. gói thầu có giá 1,648 tỷ đồng, duy nhất GH-KN (do Công ty TNHH Kơ Nia làm đại diện) dự thầu với giá 1,648 tỷ đồng, đúng bằng giá trị gói thầu đã công bố.

Công ty TNHH Thiên Tân có địa chỉ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Thành lập năm 2010 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Phạm Thành Nam.

Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2014 nhưng đến năm 2018 mới được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên, đến nay đã tham gia và trúng 19/29 gói, trượt 8 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 83,261 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 28,43 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 54,831 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh). Nhà thầu tham gia dự thầu chủ yếu ở Cần Thơ.

Từ đầu năm tới nay, được ghi nhận trúng 4 gói thì 3 gói thực hiện độc lập tại Cần Thơ với tổng giá trị gần 5,6 tỷ đồng.

Năm 2024 nhà thầu tham gia 7 gói trúng 6 gói với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng, hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Cần Thơ...