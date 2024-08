Hà Nội: Giá nhà lại tăng “sốc” ở tất cả các phân khúc?

Một căn nhà tại đường Nguyễn Trãi chủ chào giá 6,5 tỷ đồng nhưng môi giới rao bán với giá 7,9 tỷ đồng. (Ảnh: Huyền Khôi).

Tương tự, tài khoản tên Hoàng cho biết, cuối năm 2023, anh đi xem một căn nhà 4 tầng, rộng 21m2 có giá 4,3 tỷ đồng tại ngõ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội). Do nhà có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, thêm cả hàng hoá kinh doanh nhỏ nên thấy bé quá, chưa phù hợp. Hai vợ chồng quyết định cày thêm tiền để mua nhà to hơn một chút.

Đến tháng 7/2024, hai vợ chồng anh Hoàng tiếp tục đi xem nhà thì thấy choáng váng cả đầu óc khi mới 7-8 tháng nhưng giá nhà tăng không tưởng. Nhà ngõ ngách, xe máy tránh còn khó mà toàn hét giá 5,5-6,5 tỷ đồng. Đặc biệt, chính căn nhà trước đó được rao bán với giá 6,8 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng.

“Đã thế môi giới bảo tôi đầu tư mua căn này là hợp lý, giá tốt vậy không mua nhanh thì không còn. Chẳng biết chủ ngáo giá hay môi giới kênh giá nhưng tôi quyết định đi về không xem nữa”, anh Hoàng nhấn mạnh.

Nhiều người choáng váng khi những căn nhà diện tích nhỏ, ở ngõ sâu và hẹp lại có giá tăng cả tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo tìm hiểu của PV, hội nhóm “Cộng đồng dừng mua nhà Hà Nội để tránh ngáo giá” mặc dù mới lập được khoảng 5 tháng nhưng đã thu hút được gần 90.000 thành viên tham gia. Chỉ trong một tuần gần đây, nhóm này đã có 16,696 người theo dõi mới. Một ngày có tới 30-40 bài viết mới về vấn đề dừng mua nhà Hà Nội để tránh ngáo giá.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, nguồn cung mở mới chung cư toàn Hà Nội trong quý 2/2024 đạt xấp xỉ 8.400 căn, tăng 97% so với quý 1/2024, và gần bằng lượng cung căn hộ mở mới của Thủ đô trong cả năm 2023 (khoảng 8.600 căn).

Giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội trong quý 2/2024 đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 25% so với quý 1/2024 và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023 với khoảng 13.000 căn đã được giao dịch thành công, tăng 50% so với quý 1. Quận Hà Đông và Long Biên tiếp tục dẫn đầu về giao dịch thổ cư, chiếm hơn 40% thị phần, theo sau là Hoàng Mai, Gia Lâm và Đống Đa.